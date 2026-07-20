Cum se structurează costul total

Când se pune întrebarea cât costă o dantură completă, răspunsul onest este că prețul acoperă mai multe etape distincte, nu un singur act medical. Prima etapă este chirurgicală: intervenția propriu-zisă, care include inserarea implanturilor și, în cazurile care o necesită, augmentarea osoasă sau sinus lift-ul. Imediat după sau la scurt timp urmează proteza provizorie, care permite pacientului să funcționeze în timp ce implanturile trec prin procesul de osteointegrare. Abia după 4-6 luni de la intervenție, odată ce osul s-a sudat cu titanul, se montează proteza definitivă, care se facturează separat și reprezintă o componentă de cost semnificativă: la nivelul pieței, lucrarea protetică definitivă pornește de la 10.000 de lei, în funcție de material și calitate.

Ofertele care prezintă un singur număr global fără a detalia ce include fiecare componentă ridică semne de întrebare. O ofertă transparentă trebuie să specifice explicit: consultația și planificarea cu tomografie CBCT inclusă, extracțiile dinților restanți, marca și dimensiunile implanturilor, proteza provizorie cu data estimată de livrare, materialul protezei definitive și controalele incluse în primul an post-tratament. Absența oricăruia dintre aceste elemente dintr-o ofertă „all inclusive” înseamnă, de regulă, că va fi facturat ulterior.

Intervalele de preț pe piața românească

Prețurile variază considerabil în funcție de marca implantului, numărul de implanturi per arcadă și materialul protezei finale. La nivel de piață, pachetele All-on-4 per arcadă se situează în prezent între 16.900 și 22.500 de lei pentru sistemele economy, în timp ce All-on-6 pornește de la 19.900 de lei și poate ajunge la 27.500 de lei per arcadă, tot pentru sisteme de intrare în gamă. Sistemele de gamă medie, cu mărci precum NeoDent, Bredent sau Sweden și Martina, se încadrează între 25.000 și 35.000 de lei per arcadă, ca reper general de piață, cu variații între clinici.

Diferența de cost dintre All-on-4 și All-on-6 cu aceeași marcă de implant este de 4.000-8.000 de lei per arcadă, reflectând atât materialul suplimentar, cât și complexitatea chirurgicală mai ridicată. Alegerea între cele două variante nu este exclusiv financiară: densitatea osoasă disponibilă, anatomia individuală și cerințele biomecanice ale cazului sunt factori pe care medicul îi evaluează înainte de a recomanda una sau alta.

Pentru ambele arcade, costul total al tratamentului complet se situează în prezent în jurul a 14.000 de euro în varianta de buget și poate ajunge la aproximativ 16.800 de euro în varianta cu zirconiu, potrivit datelor din piața din Cluj-Napoca. La nivel internațional, aceleași proceduri costă în SUA între 15.000 și 38.000 de dolari per arcadă, ceea ce plasează România ca destinație competitivă pentru pacienții din diaspora sau pentru cei care compară opțiunile la nivel european.

Ce influențează predictibilitatea tratamentului

Prețul este un criteriu important, dar nu singurul relevant atunci când se evaluează un astfel de tratament. Rata de supraviețuire a implanturilor All-on-4 este de 98% la 5 ani și de 94,8% la 10 ani, iar o meta-analiză pe 4.804 implanturi a înregistrat o rată cumulativă medie de supraviețuire de 99% la 36 de luni, cu o pierdere osoasă medie de 1,3 mm, considerată clinic acceptabilă. Aceste cifre se referă la implanturi moderne, cu suprafețe de generație actuală, și nu sunt comparabile cu datele din studii mai vechi, realizate pe tehnologii depășite.

Rezultatele clinice depind, în parte, și de profilul pacientului. Fumatul reduce semnificativ fluxul sanguin la nivelul gingiilor, iar rata de eșec a implanturilor la fumători este de 3-4 ori mai mare față de nefumători. Diabetul zaharat necontrolat, bolile parodontale active și anumite afecțiuni autoimune constituie factori de risc care influențează predictibilitatea tratamentului și trebuie evaluați înainte de orice decizie chirurgicală.

Clinicile care lucrează cu protocoale de chirurgie ghidată digital și tomografie CBCT preoperatorie reduc marja de eroare în plasarea implanturilor și pot gestiona mai bine cazurile anatomic complexe, unde variabilele individuale sunt mai greu de anticipat fără imagistică tridimensională. DentAllFine, de exemplu, integrează aceste protocoale în evaluarea preoperatorie, inclusiv pentru cazurile cu deficit osos sau anatomie dificilă; informații detaliate despre aceste protocoale sunt disponibile pe Dentallfine.ro.

Proteza mobilă ca alternativă și costul pe termen lung

Comparația cu proteza mobilă clasică merită abordată nu doar ca argument de vânzare, ci ca informație medicală relevantă. Protezele mobile nu transmit stimuli mecanici osului, ceea ce accelerează resorbția osoasă cu 40-60% în 10 ani. Această pierdere de os nu este reversibilă și poate complica sau chiar exclude ulterior posibilitatea unui tratament pe implanturi dentare. Din această perspectivă, costul mai mic al protezei mobile pe termen scurt poate genera costuri mai mari pe termen lung, inclusiv proceduri de augmentare osoasă care nu ar fi fost necesare dacă tratamentul cu implanturi ar fi fost ales mai devreme.

Lucrarea fixă pe implanturi recuperează 80-90% din forța masticatorie a dinților naturali, față de 20-30% în cazul protezelor mobile. Diferența nu este doar de confort, ci și de calitate a vieții și de impact nutrițional pe termen lung.

Mentenanța după tratament

Costul tratamentului nu se încheie la montarea protezei definitive. Mentenanța profesională, care include igienizare, verificarea șuruburilor de fixare și evaluare radiografică, se recomandă la intervale de 4-6 luni și reprezintă, ca reper de piață, 400-700 de lei per ședință. Pe un orizont de 15-20 de ani, costurile cumulate de mentenanță reprezintă 15-25% din investiția inițială și trebuie luate în calcul la evaluarea bugetului total, nu ignorate.

Un aspect practic adesea trecut cu vederea: proteza definitivă din zirconiu este mai rezistentă la uzură și mai ușor de igienizat decât variantele acrilice, ceea ce poate reduce frecvența intervențiilor de mentenanță și poate prelungi durata de viață a lucrării. Diferența de cost față de varianta acrilică este recuperabilă pe termen lung dacă pacientul urmează un program regulat de monitorizare. Alegerea materialului protezei definitive este, prin urmare, o decizie cu consecințe financiare pe termen lung, nu doar o preferință estetică.

Surse: Journal of Prosthetic Dentistry, 2022; Clinical Oral Implants Research, 2023; Real Dental Costs / ADA + FAIR Health, 2024-2026; DCMedical.ro, mai 2026; SmileTeam.ro, mai 2026.

Sursa foto: pexels.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Viva.ro
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
Unica.ro
Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
SINGURUL fotbalist care nu dă mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere
GSP.RO
SINGURUL fotbalist care nu dă mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere
Nici Messi n-a scăpat! Cele mai tari glume apărute după prestația Argentinei din finala cu Spania
GSP.RO
Nici Messi n-a scăpat! Cele mai tari glume apărute după prestația Argentinei din finala cu Spania
Parteneri
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
TRIST, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! 🕊️ Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
TRIST, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! 🕊️ Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut publică una dintre ultimele dorințe ale lui Felix Baumgartner
Tvmania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut publică una dintre ultimele dorințe ale lui Felix Baumgartner

Știri România

Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Politică 11:18
Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Politică 19 iul.
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Parteneri
Cum a ratat România șansa de a fabrica Patriot în țară: „Nu ne vom aduce aminte numele lor”
Adevarul.ro
Cum a ratat România șansa de a fabrica Patriot în țară: „Nu ne vom aduce aminte numele lor”
Mihai Pintilii, prezentat oficial! Fostul antrenor al FCSB începe o nouă etapă în carieră
Fanatik.ro
Mihai Pintilii, prezentat oficial! Fostul antrenor al FCSB începe o nouă etapă în carieră
Blocajul ANCPI poate adăuga 14.000 de euro la o tranzacție imobiliară
Financiarul.ro
Blocajul ANCPI poate adăuga 14.000 de euro la o tranzacție imobiliară
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Artistul din România care merge la concerte cu elicopterul: „Nu este despre lux, ci despre eficiență”
Stiri Mondene 12:51
Artistul din România care merge la concerte cu elicopterul: „Nu este despre lux, ci despre eficiență”
Cum a apărut Shakira la finala Cupei Mondiale FIFA 2026. Imaginile cu artista desculță pe scenă au devenit virale
Stiri Mondene 12:25
Cum a apărut Shakira la finala Cupei Mondiale FIFA 2026. Imaginile cu artista desculță pe scenă au devenit virale
Parteneri
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
TVMania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
Maşină cu şase pasageri, răsturnată lângă cabana Ciucaş. Patru au fost răniţi şi coborâţi cu greu de pe munte
ObservatorNews.ro
Maşină cu şase pasageri, răsturnată lângă cabana Ciucaş. Patru au fost răniţi şi coborâţi cu greu de pe munte
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme de securitate ascunde avionul primit din Qatar
Mediafax.ro
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme de securitate ascunde avionul primit din Qatar
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Angela Similea,pusa la zid de fostul sot:&quot;...și cu Piersic, și cu nașul nostru...&quot; Dezvaluiri fara precedent
Redactia.ro
Angela Similea,pusa la zid de fostul sot:&quot;...și cu Piersic, și cu nașul nostru...&quot; Dezvaluiri fara precedent
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian
KanalD.ro
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian

Politic

Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Politică 11:18
Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Politică 19 iul.
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Cum a reacționat iubita lui Lamine Yamal după ce Spania a câștigat Cupa Mondială 2026: ”Dragostea mea”
Fanatik.ro
Cum a reacționat iubita lui Lamine Yamal după ce Spania a câștigat Cupa Mondială 2026: ”Dragostea mea”
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului