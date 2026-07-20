Cum se structurează costul total

Când se pune întrebarea cât costă o dantură completă, răspunsul onest este că prețul acoperă mai multe etape distincte, nu un singur act medical. Prima etapă este chirurgicală: intervenția propriu-zisă, care include inserarea implanturilor și, în cazurile care o necesită, augmentarea osoasă sau sinus lift-ul. Imediat după sau la scurt timp urmează proteza provizorie, care permite pacientului să funcționeze în timp ce implanturile trec prin procesul de osteointegrare. Abia după 4-6 luni de la intervenție, odată ce osul s-a sudat cu titanul, se montează proteza definitivă, care se facturează separat și reprezintă o componentă de cost semnificativă: la nivelul pieței, lucrarea protetică definitivă pornește de la 10.000 de lei, în funcție de material și calitate.

Ofertele care prezintă un singur număr global fără a detalia ce include fiecare componentă ridică semne de întrebare. O ofertă transparentă trebuie să specifice explicit: consultația și planificarea cu tomografie CBCT inclusă, extracțiile dinților restanți, marca și dimensiunile implanturilor, proteza provizorie cu data estimată de livrare, materialul protezei definitive și controalele incluse în primul an post-tratament. Absența oricăruia dintre aceste elemente dintr-o ofertă „all inclusive” înseamnă, de regulă, că va fi facturat ulterior.

Intervalele de preț pe piața românească

Prețurile variază considerabil în funcție de marca implantului, numărul de implanturi per arcadă și materialul protezei finale. La nivel de piață, pachetele All-on-4 per arcadă se situează în prezent între 16.900 și 22.500 de lei pentru sistemele economy, în timp ce All-on-6 pornește de la 19.900 de lei și poate ajunge la 27.500 de lei per arcadă, tot pentru sisteme de intrare în gamă. Sistemele de gamă medie, cu mărci precum NeoDent, Bredent sau Sweden și Martina, se încadrează între 25.000 și 35.000 de lei per arcadă, ca reper general de piață, cu variații între clinici.

Diferența de cost dintre All-on-4 și All-on-6 cu aceeași marcă de implant este de 4.000-8.000 de lei per arcadă, reflectând atât materialul suplimentar, cât și complexitatea chirurgicală mai ridicată. Alegerea între cele două variante nu este exclusiv financiară: densitatea osoasă disponibilă, anatomia individuală și cerințele biomecanice ale cazului sunt factori pe care medicul îi evaluează înainte de a recomanda una sau alta.

Pentru ambele arcade, costul total al tratamentului complet se situează în prezent în jurul a 14.000 de euro în varianta de buget și poate ajunge la aproximativ 16.800 de euro în varianta cu zirconiu, potrivit datelor din piața din Cluj-Napoca. La nivel internațional, aceleași proceduri costă în SUA între 15.000 și 38.000 de dolari per arcadă, ceea ce plasează România ca destinație competitivă pentru pacienții din diaspora sau pentru cei care compară opțiunile la nivel european.

Ce influențează predictibilitatea tratamentului

Prețul este un criteriu important, dar nu singurul relevant atunci când se evaluează un astfel de tratament. Rata de supraviețuire a implanturilor All-on-4 este de 98% la 5 ani și de 94,8% la 10 ani, iar o meta-analiză pe 4.804 implanturi a înregistrat o rată cumulativă medie de supraviețuire de 99% la 36 de luni, cu o pierdere osoasă medie de 1,3 mm, considerată clinic acceptabilă. Aceste cifre se referă la implanturi moderne, cu suprafețe de generație actuală, și nu sunt comparabile cu datele din studii mai vechi, realizate pe tehnologii depășite.

Rezultatele clinice depind, în parte, și de profilul pacientului. Fumatul reduce semnificativ fluxul sanguin la nivelul gingiilor, iar rata de eșec a implanturilor la fumători este de 3-4 ori mai mare față de nefumători. Diabetul zaharat necontrolat, bolile parodontale active și anumite afecțiuni autoimune constituie factori de risc care influențează predictibilitatea tratamentului și trebuie evaluați înainte de orice decizie chirurgicală.

Clinicile care lucrează cu protocoale de chirurgie ghidată digital și tomografie CBCT preoperatorie reduc marja de eroare în plasarea implanturilor și pot gestiona mai bine cazurile anatomic complexe, unde variabilele individuale sunt mai greu de anticipat fără imagistică tridimensională. DentAllFine, de exemplu, integrează aceste protocoale în evaluarea preoperatorie, inclusiv pentru cazurile cu deficit osos sau anatomie dificilă; informații detaliate despre aceste protocoale sunt disponibile pe Dentallfine.ro.

Proteza mobilă ca alternativă și costul pe termen lung

Comparația cu proteza mobilă clasică merită abordată nu doar ca argument de vânzare, ci ca informație medicală relevantă. Protezele mobile nu transmit stimuli mecanici osului, ceea ce accelerează resorbția osoasă cu 40-60% în 10 ani. Această pierdere de os nu este reversibilă și poate complica sau chiar exclude ulterior posibilitatea unui tratament pe implanturi dentare. Din această perspectivă, costul mai mic al protezei mobile pe termen scurt poate genera costuri mai mari pe termen lung, inclusiv proceduri de augmentare osoasă care nu ar fi fost necesare dacă tratamentul cu implanturi ar fi fost ales mai devreme.

Lucrarea fixă pe implanturi recuperează 80-90% din forța masticatorie a dinților naturali, față de 20-30% în cazul protezelor mobile. Diferența nu este doar de confort, ci și de calitate a vieții și de impact nutrițional pe termen lung.

Mentenanța după tratament

Costul tratamentului nu se încheie la montarea protezei definitive. Mentenanța profesională, care include igienizare, verificarea șuruburilor de fixare și evaluare radiografică, se recomandă la intervale de 4-6 luni și reprezintă, ca reper de piață, 400-700 de lei per ședință. Pe un orizont de 15-20 de ani, costurile cumulate de mentenanță reprezintă 15-25% din investiția inițială și trebuie luate în calcul la evaluarea bugetului total, nu ignorate.

Un aspect practic adesea trecut cu vederea: proteza definitivă din zirconiu este mai rezistentă la uzură și mai ușor de igienizat decât variantele acrilice, ceea ce poate reduce frecvența intervențiilor de mentenanță și poate prelungi durata de viață a lucrării. Diferența de cost față de varianta acrilică este recuperabilă pe termen lung dacă pacientul urmează un program regulat de monitorizare. Alegerea materialului protezei definitive este, prin urmare, o decizie cu consecințe financiare pe termen lung, nu doar o preferință estetică.

Surse: Journal of Prosthetic Dentistry, 2022; Clinical Oral Implants Research, 2023; Real Dental Costs / ADA + FAIR Health, 2024-2026; DCMedical.ro, mai 2026; SmileTeam.ro, mai 2026.

Sursa foto: pexels.com

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