După cum o indică şi numele lor, anvelopele second hand sunt anvelope care au fost folosite mai puţin decât trebuia, dar care încă mai sunt în stare bună şi care mai pot să fie folosite până la consumarea milimetrilor rămaşi neconsumaţi. Mai ieftine decât anvelopele noi, anvelopele second hand sunt o bună ocazie de a face economii.

Economice şi ecologice, aceste anvelope sh sunt deci cea mai bună alternativă pentru cei care au nevoie de anvelope.

Avantaje economice

Anvelopele second hand au marele avantaj de a beneficia de un raport calitate- preţ foarte bun. Sunt chiar până la 70% mai ieftine faţă de anvelopele noi. Prezintă şi avantajele de a beneficia de un produs conform cu exigenţele şi normele de siguranţă în vigoare. Într-o perioadă în care inflaţia este în plină desfăşurare la producători, anvelopele second hand îşi găsesc un motiv în plus de existenţă. Utilizarea pieselor second-hand are un impact incontestabil asupra puterii de cumpărare, conform specialiştilor.

Un gest ecologic

În ceea ce priveşte mediul, anvelopele second hand sunt cea mai bună alegere atunci când se vrea protejarea acestuia. Cumpărarea unor anvelope sh este deci cea care va limita consumul de materii prime şi de energie care sunt necesare pentru fabricarea altor anvelope noi. Totodată supraproducţia şi producţia de deşeuri industriale care poate proveni de la distrugerea lor este deci limitată.

Alegerea anvelopelor potrivite

Atunci când cumperi o anvelopă, ar trebui, bineînțeles, să verifici milimetri rămaşi neconsumaţi şi pt câţi km anticipezi că vei circula ţinând cont de minim 5000 km care se pot rula pe fiecare milimetru rămas neconsumat. În primul rând, este important să se afle dimensiunile anvelopei iniţiale şi apoi să se noteze seria de numere şi litere (informaţiile se află pe peretele lateral al anvelopei) care ar trebui să fie date vânzătorului. Aceste referinţe facilitează identificarea şi găsirea anvelopelor uzate potrivite pentru vehicul.

În ceea ce priveşte gradul de uzură, limita legală pentru adâncimea benzii de rulare este de 1,6 mm. La un model nou, acestea sunt de 7 pana la 8 mm. Trebuie remarcat faptul ca unele centre furnizează anvelope cu o rată de uzură care nu depășește 25%. Canelura de uzură trebuie sa fie uniformă.

Banda de rulare nu trebuie să prezinte semne de fisuri sau blocurile profilului rupte. Anul de fabricaţie a anvelopei este indicat prin acronimul DOT (Department of Transportation), care este indicat şi pe peretele lateral. Seria de patru cifre se referă la anul şi săptămâna de producţie.

Cumpărături care primesc şi o garanţie

La fel ca şi în cazul altor piese pentru maşini, anvelopele second hand care sunt disponibile pe piaţă sunt controlate şi verificate riguros înainte ca acestea să fie puse la vânzare. Beneficiază de asemenea şi de o garanţie.

Cum rămâne însă cu siguranţa? Anvelopele sh pot să ofere aceeaşi fiabilitate ca şi anvelopele noi? Răspunsul este fără doar şi poate, Da, cu o singura condiţie însă – să se aleagă aşa cum trebuie.

În orice caz, ar trebui să se inspecteze anvelopele second-hand înainte de a se monta pe maşina. Trebuie să se înceapă prin a căuta semne de reparaţii în interiorul anvelopei (reţine că nu este deloc recomandat să cumperi anvelope care au fost deja reparate). Apoi, uită-te la banda de rulare – partea anvelopei care este în contact cu solul – pentru a vedea dacă există obiecte străine, cum ar fi cuie. Pe părţile laterale (aşa-numiţii pereţi laterali), trebuie să se caute tăieturi, rupturi şi lovituri. În plus, ar trebui să rămână suficient cauciuc, iar banda de rulare ar trebui să fie uzată uniform. Trebuie să se verifice, de asemenea, dacă anvelopele nu sunt prea vechi. Pentru a face acest lucru, trebuie să cauţi o serie de patru numere consecutive. Acestea indică săptămâna şi anul de fabricaţie

Anvelope noi sau second hand: care este diferenţa?

Anvelopele second hand sunt anvelope folosite care au fost scoase de pe un vehicul şi repuse pe piaţă după o inspecţie profesională. Acestea sunt, în general, mai ieftine decât anvelopele noi, dar pot oferi performanţe şi longevitate inferioare anvelopelor noi de marcă. În plus, calitatea anvelopelor second hand variază considerabil, aşa că este important să te asiguri că sunt inspectate profesional înainte de a le cumpăra.

Pe de altă parte, anvelopele noi sunt fabricate special pentru vehiculul tău şi oferă performanţe optime. Deşi costă cu mult mai mult decât anvelopele folosite, acestea oferă, în general, o aderenţă şi o durabilitate mai bune. De asemenea, anvelopele noi sunt disponibile într-o gamă largă de stiluri şi dimensiuni diferite, astfel încât poţi găsi anvelopa potrivită pentru maşina ta.

Anvelopele second hand sunt cele care pot să fie cea mai interesantă alternativă pentru cei care au grijă de bugetul lor.

Care este cea mai bună opţiune?

Atunci când se aleg anvelope noi sau anvelope second hand, trebuie să se ţină cont de unele lucruri precum performanţele sau preţul. Dacă bugetul este mai limitat, anvelopele second hand pot să fie cea mai bună alternativă la anvelopele noi.

Anvelopele sunt unul dintre cele mai scumpe articole pe care va trebui să le cumperi pentru maşina ta. Chiar dacă nu le înlocuieşti des, este important să ai anvelopele potrivite pentru vehiculul tău şi pentru bugetul tău, în acelaşi timp.Cu toate acestea, nu toată lumea îşi poate permite să cumpere anvelope noi, mai ales în condiţiile în care costul deţinerii unui vehicul continuă să crească. Deoarece anvelopele noi sunt scumpe, poate că te-ai întrebat dacă anvelopele folosite ar fi o idee bună? Răspunsul este Da.

