Actul de identitate sau pașaportul confirmă cine preia mașina

Primul document necesar la preluarea unei mașini închiriate este un act de identitate valabil. Pentru cetățenii români, cartea de identitate rămâne documentul folosit în mod obișnuit. Pentru cetățenii străini, pașaportul sau actul național de identitate, după caz, poate confirma identitatea titularului rezervării.

Acest document trebuie să fie în termen de valabilitate și să corespundă cu datele din rezervare. Dacă mașina a fost rezervată pe numele unei persoane, aceeași persoană trebuie să se prezinte la ghișeu și să semneze contractul de închiriere. Diferențele între numele din rezervare, actul de identitate, permis și cardul bancar pot crea probleme la preluare.

În practică, o companie cu servicii Rent-a-Car verifică identitatea șoferului principal, vârsta acestuia și documentele care îi permit să conducă legal. Dacă optezi pentru închirieri auto de la Klass Wagen, pregătirea documentelor înainte de sosire te ajută să reduci timpul petrecut la preluarea mașinii și să începi călătoria fără pași suplimentari.

Permisul de conducere trebuie să fie valabil și potrivit categoriei auto

Permisul de conducere este documentul central pentru închirierea unei mașini. În România, pentru autoturismele obișnuite, șoferul trebuie să dețină un permis valabil pentru categoria B. Permisul trebuie să fie în termen de valabilitate, să nu fie suspendat, anulat sau retras și să aparțină persoanei care preia autoturismul.

Pentru cetățenii români și pentru cei din statele UE sau SEE, permisul emis de autoritățile competente este, în principiu, recunoscut pe teritoriul României, atât timp cât este valabil și permite conducerea categoriei respective. Totuși, compania de închirieri poate verifica și alte condiții, precum vechimea permisului sau vârsta minimă a șoferului, în funcție de grupa auto aleasă.

Cardul bancar și condițiile contractuale completează dosarul de preluare

Pe lângă actul de identitate și permis, companiile de închirieri solicită, în mod obișnuit, un card de credit valid, de regulă pe numele șoferului principal. Acesta reprezintă procedura standard pentru garanție, blocarea depozitului sau plata serviciilor suplimentare. Alte forme de plată pot fi acceptate doar în anumite situații, însă acestea țin mai degrabă de excepții și trebuie verificate înainte de rezervare.

Înainte să confirmi o rezervare pentru închirierea unei mașini în București, verifică dacă operatorul acceptă tipul tău de card și emitentul acestuia. Nu toate cardurile sau toți emitenții pot fi acceptați, iar acest detaliu poate conta mai ales când preiei mașina din aeroport sau într-un interval aglomerat, când nu ai timp pentru clarificări suplimentare.

Șoferii suplimentari trebuie să prezinte aceleași documente

Dacă mașina va fi condusă de mai multe persoane, fiecare șofer suplimentar trebuie declarat în contract. Nu este suficient ca o singură persoană să prezinte documentele, iar altcineva să conducă ulterior autoturismul. Pentru fiecare șofer, compania poate solicita act de identitate, permis valabil și îndeplinirea acelorași condiții de vârstă și vechime.

Această regulă protejează atât clientul, cât și compania de închirieri. În cazul unui control rutier sau al unui incident, șoferul aflat la volan trebuie să aibă drept legal de conducere și să fie inclus în contract. Dacă nu apare în documentele de închiriere, pot apărea complicații legate de răspundere, asigurare sau costuri suplimentare.

Călătoriile în afara României pot cere aprobări suplimentare

Dacă vrei să ieși cu mașina închiriată din România, nu te baza doar pe actul de identitate, permis și contract. Companiile cu servicii de închirieri auto pot solicita aprobarea prealabilă pentru deplasări transfrontaliere, iar anumite țări pot avea reguli proprii privind taxele de drum, vignetele sau documentele auto.

Într-o astfel de situație, trebuie să anunți destinația înainte de plecare și să verifici dacă mașina poate părăsi România. Operatorul poate elibera documente suplimentare sau poate aplica o taxă pentru folosirea autoturismului în afara țării. Fără această confirmare, riști să încalci termenii contractuali, chiar dacă permisul tău este valabil.

Înainte să pleci la drum, verifică actul de identitate, permisul de conducere, cardul bancar și confirmarea rezervării. Dacă permisul tău a fost emis în afara UE sau SEE, verifică din timp dacă ai nevoie și de permis internațional sau traducere autorizată. Apoi, alege mașina potrivită pentru traseul tău, perioada de călătorie și numărul de pasageri. Pe klasswagen.com, poți verifica opțiunile disponibile, condițiile de rezervare și serviciile incluse, astfel încât preluarea mașinii să decurgă simplu, iar călătoria prin România să înceapă fără întârzieri.

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