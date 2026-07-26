Înaintea incidentului de duminică, Tempestini se afla pe locul 8 la general, la numai 4,2 secunde de Top 5, pentru care lupta cu două echipaje poloneze.

Cu puțin timp înainte de startul probei speciale cu numărul 9, echipajul format din Tempestini și Francesca Maior a fost oprit de poliția rutieră pe drumul de legătură. Tempestini a fost singurul pilot verificat, iar controlul, în care nu s-a constatat nicio abatere și nu a fost aplicată nicio sancțiune, a durat suficient pentru ca pilotul român să întârzie nu mai puțin de 12 minute la start.

Conform regulamentului, acesta a primit o penalizare de două minute, care l-a aruncat până pe locul 20 în clasamentul general. Chiar și în aceste condiții, Tempestini nu a renunțat la luptă. A recuperat cinci poziții până la finalul raliului și a încheiat etapa pe locul 15, cu un timp total de 1:42:02.2, obținând două puncte în clasamentul general. În ciuda demersurilor făcute de echipa lui Tempestini, organizatorii nu au luat nicio măsură până la finalul raliului pentru a remedia situația hilară.

Dacă și-ar fi păstrat cel puțin locul 8, pe care îl ocupa înaintea incidentului, Tempestini ar fi urcat pe poziția a șasea în ierarhia generală, la doar 13 puncte de podiumul clasamentului open din competiția continentală după primele patru etape ale sezonului. În schimb, pilotul român este pe 11 și acum e nevoit să recupereze teren în etapele rămase ale sezonului.

„Din păcate, nu pot face nimic în această situație și nu am obținut rezultatul pe care mi-l doream aici. E un raliu care mi se potrivește ca traseu, eram încrezători că putem reuși să acumulăm puncte importante. Vom rămâne concentrați pentru următoarele etape”, a declarat Tempestini la final.

La competiția europeană de la Raliul Poloniei au mai participat patru piloți din România. Andrei Gîrtofan s-a clasat pe locul 17, Reis Suliman pe 39, Alexandra Teslovan pe 43, în timp ce Jerome France, care a concurat la clasa GT din cadrul raliului, a fost pe 50 la general. Etapa a fost câștigată de finlandezul Teemu Sunine, care rămâne și liderul clasamentului general.

Următoarea etapă din Campionatul European de Raliuri va avea la Barum, în Cehia, în perioada 14-16 august.

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