Ministerul de Externe al Republicii Islamice Iran a confirmat atacurile din Marea Caspică și a susținut că Forțele Armatei ale Ucrainei au vizat „nave comerciale”. Potrivit regimului de la Teheran, atacurile s-au soldat cu un marinar mort și altul rănit.

Televiziunea de stat din Iran a relatat despre convocarea însărcinatului cu afaceri al Ucrainei „pentru a fi mustrat de un funcționarde rang înalt” în legătură cu un „act ostil și criminal”.

De la lansarea invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022, ucrainenii au fost nevoiți să se apere de drone Shahed furnizate de iranieni Rusiei. Între timp, iranienii au transmis Rusiei și expertiza de fabricare a acestor drone kamikaze. Criticat de Guvernul ucrainean pentru această asistență militară, regimul islamic de la Teheran a mințit inițial că nu ajută Rusia cu drone Shahed, după care a recunoscut informația.

Apoi, pe fondul războiului dintre SUA – Israel pe de o parte și Iran pe de altă parte, Ucraina și-a oferit expertiza către țările din Golf afectate de atacurile cu drone iraniene.

Regimul din Iran se prezintă drept victimă în timp ce dronele Shahed atacă zilnic Ucraina

În ceea ce privește atacurile de sâmbătă din Marea Caspică, regimul din Iran l-a catalogat drept un „act de agresiune” și a avertizat că își va apăra atât interesele, cât și securitatea națională. În plus, Iranul a acuzat Ucraina că încearcă să lărgească aria războiului, în timp ce armata iraniană amenință deschis cu extinderea geografică a conflictului armat din Orientul Mijlociu.

Ukraine says it has struck several vessels in the Caspian Sea used to transport Russian military cargo to Iran. Reports suggest the cargo ships Port Olya 2 and Begey were hit. pic.twitter.com/bLjHrJSAFw — распад и неуважение (@VictorKvert2008) July 25, 2026

De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat pe larg atacurile din Marea Caspică, care au luat la țintă o navă rusească de război și nave care transportau armament între Iran și Rusia.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat, de asemenea, țintirea „unor nave de marfă supuse sancțiunilor internaționale, care erau utilizate pentru transporturi de încărcături militare între Iran și Rusia”.

Zelenski acuză Rusia că ajută Iranul să atace obiective americane din Orientul Mijlociu

Potrivit lui Zelenski, Guvernul ucrainean a observat că Rusia transmite Iranului observațiile sale prin satelit pentru zona Orientului Mijlociu își îl ajută astel să efectueze atacuri în regiune.

Începând cu începutul lunii iulie, Kievul a înregistrat „o supraveghere activă prin satelit din partea Rusiei asupra statelor din Golf și a instalațiilor militare americane situate acolo. Aceste imagini apar ulterior în Iran”, a declarat șeful statului ucrainean.

„În același timp, există o corelație clară între imaginile satelitare rusești ale acestor locații și atacurile iraniene – atât înainte de atacuri, în faza de pregătire a acestora, cât și după, pentru a evalua pagubele provocate”, a explicat Volodimir Zelenski.

Ucraina a mai atacat nave Marea Caspică. În decembrie 2025, serviciile ucrainene de securitate au revendicat lovirea a două nave sancționate de Statele Unite din cauza faptului că efectuează transporturi de echipamente militare între Iran și Rusia. Aceste nave erau implicate în logistica militară care sprijină eforturile de război ale Rusiei împotriva Ucrainei.

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