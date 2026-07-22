Dacă organizația dumneavoastră comercializează produse ambalate în România sau în alte state membre ale UE fără a fi stabilită direct acolo, aflați, în rândurile următoare, ce obligații revin reprezentantului autorizat și cum funcționează colaborarea cu sistemele de gestionare a deșeurilor.

Care este rolul reprezentantului autorizat pentru EPR

Conform Regulamentului (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR), reprezentantul autorizat pentru răspunderea extinsă a producătorilor este o persoană fizică sau juridică stabilită pe teritoriul Uniunii Europene, desemnată de un producător printr-un mandat scris pentru a îndeplini obligațiile ce îi revin în temeiul EPR.

Practic, reprezentantul autorizat acționează ca intermediar legal între producătorul nerezident și autoritățile competente din statul membru în care ambalajele sunt introduse pe piață pentru prima dată. El este punctul de contact oficial, preia responsabilitatea îndeplinirii cerințelor legale aplicabile și asigură că producătorul respectă regulile privind colectarea deșeurilor și colectarea selectivă din acel stat.

Obligația de a numi un reprezentant autorizat intervine în special atunci când ambalajele sau produsele ambalate sunt puse la dispoziția utilizatorilor finali prin contracte la distanță. Dacă sunteți un producător stabilit într-un alt stat membru sau într-o țară terță, trebuie să desemnați câte un reprezentant autorizat pentru EPR în fiecare stat membru în care comercializați.

Obligațiile administrative și de raportare

Reprezentantul autorizat preia o serie de obligații administrative concrete, în baza mandatului acordat de producător. El poate îndeplini în numele producătorului obligațiile de înregistrare în registrele naționale ale producătorilor, furnizând date privind tipurile și cantitățile de ambalaje introduse pe piață și actualizând periodic aceste informații.

Pe lângă înregistrare, reprezentantul preia și obligațiile de raportare periodică – transmiterea de date privind ambalajele introduse pe piață, cantitățile colectate și reciclate, precum și contribuțiile financiare achitate. Articolul 45 alineatul (2) din PPWR precizează că aceste contribuții trebuie să acopere costurile integrale ale gestionării deșeurilor de ambalaje: colectarea deșeurilor, transportul, sortarea, reciclarea, etichetarea containerelor de gunoi menajer destinate colectării selective, precum și costurile studiilor privind compoziția deșeurilor.

Reprezentantul autorizat asigură că producătorul pe care îl reprezintă:

  • este înregistrat corespunzător la autoritatea competentă din statul membru;
  • transmite rapoarte periodice privind volumele de ambalaje introduse pe piață;
  • achită contribuțiile financiare datorate sistemului de gestionare a deșeurilor;
  • respectă cerințele de etichetare a punctelor de colectare selectivă și a containerelor de gunoi menajer;
  • răspunde solicitărilor autorităților de supraveghere în cazul controalelor.

Relația cu organizațiile de transfer de responsabilitate

Reprezentantul autorizat colaborează îndeaproape cu organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor (PRO – Producer Responsibility Organizations), cunoscute în legislația românească și drept organizații de transfer de responsabilitate. Aceste organizații preiau, în mod colectiv, obligațiile de gestionare a deșeurilor de la producători și le îndeplinesc prin sisteme organizate de colectare selectivă, valorificare și reciclare.

Reprezentantul autorizat are rolul de a asigura că producătorul pe care îl reprezintă este afiliat unui PRO autorizat din statul membru relevant sau că îndeplinește individual obligațiile de gestionare. El transmite datele necesare către PRO, asigură plata contribuțiilor și monitorizează îndeplinirea obiectivelor de colectare deseuri și reciclare stabilite prin legislație.

Regulamentul (UE) 2025/40: noi obligații pentru producători și comercianți

Regulamentul (UE) 2025/40 PPWR introduce schimbări semnificative pentru toți producătorii, importatorii și distribuitorii care introduc ambalaje pe piața europeană. Printre cele mai importante noutăți se numără:

  • Obligativitatea numirii unui reprezentant autorizat pentru EPR pentru producătorii neestabliți în statul membru de comercializare (Articolul 45 alineatul (3));
  • Cerințe extinse de înregistrare și raportare la nivelul fiecărui stat membru în care sunt introduse ambalaje pe piață;
  • Standarde obligatorii de proiectare a ambalajelor, cu accent pe reutilizare și reciclabilitate;
  • Obiective mai ambițioase de colectare selectivă și reciclare pentru toate categoriile de ambalaje;
  • Sisteme de garanție-returnare pentru ambalaje de băuturi, care completează infrastructura de colectare deseuri existentă.

Este important de menționat că în România, prin Hotărârea Parlamentului nr. 50/2026, aplicarea unor norme referitoare la numirea reprezentantului autorizat pentru EPR a fost suspendată temporar, în timp ce autoritățile naționale finalizează cadrul de implementare. Producătorii și comercianții sunt sfătuiți să monitorizeze evoluțiile legislative pentru a fi pregătiți la momentul intrării în vigoare a normelor respective.

Dacă organizația dumneavoastră are nevoie de un reprezentant autorizat pentru EPR în România sau în alt stat membru UE, colaborați cu o echipă specializată care vă poate prelua obligațiile administrative și de raportare, vă poate integra în sistemele PRO autorizate și vă poate asigura că activitatea desfășurată respectă cerințele PPWR. 

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