Ce înseamnă RPA?

RPA vine de la Robotic Process Automation și reprezintă un software care execută sarcini digitale repetitive, introduce date, mută informații între aplicații, generează rapoarte sau trimite emailuri. Funcționează pe bază de reguli, definite în prealabil, fără interpretări sau decizii complexe.

Implementarea este surprinzător de accesibilă pentru majoritatea business-urilor. Roboții folosesc interfața aplicațiilor existente, exact cum o face un utilizator uman. Din acest motiv, integrarea durează relativ puțin, de obicei între 1 și 4 săptămâni pentru un proces standard, fără modificări majore în infrastructura IT.

Când se folosesc roboții software?

RPA se folosește în special în departamentele în care există un volum mare de muncă repetitivă și procese bine definite. În contabilitate, roboții procesează facturi, extrag date din documente și le introduc în sisteme ERP, fără erori de tastare sau întârzieri.

În e-commerce, gestionează comenzile, actualizează statusuri și sincronizează stocuri între platforme. În HR, automatizează screening-ul CV-urilor, generează contracte și actualizează baze de date interne. Procesele administrative, în general, oferă cel mai rapid randament atunci când sunt automatizate.

Cât costă implementarea RPA?

Costurile diferă în funcție de complexitate și platformă, dar există câteva repere. Pe lângă licență, trebuie luată în calcul dezvoltarea procesului. Pentru un flux simplu, costurile pornesc de la 2.000–5.000 €, iar pentru procese mai complexe pot ajunge la 10.000–15.000 €. În majoritatea cazurilor, investiția se recuperează în 6–12 luni, datorită economiilor de timp și reducerii erorilor.

Ce câștigi din automatizare?

Primul beneficiu este la nivel de timp. Un robot software poate lucra 24/7 și execută taskuri de 3–5 ori mai rapid decât un om. Dacă un angajat pierde zilnic 3–4 ore pe activități repetitive, într-un an se acumulează peste 700–800 de ore care pot fi redirecționate către activități mai valoroase.

Al doilea beneficiu ține de acuratețe și control deoarece procesele devin predictibile, erorile scad semnificativ, iar datele sunt procesate consistent, ceea ce duce la mai puține corecții, mai puține blocaje și o imagine mai clară asupra operațiunilor interne.

De ce merită investiția

În companiile care implementează RPA corect, reducerea costurilor operaționale ajunge frecvent la 20–40% pe procesele automatizate. În unele cazuri, un singur robot poate înlocui echivalentul a 1–3 angajați pe taskuri repetitive. Dacă un angajat costă, în medie, 1.000–1.500 € pe lună (salariu + taxe), economiile anuale pot depăși 12.000–18.000 € pentru un singur flux automatizat. În acest context, investiția într-un robot software devine rapid justificată din punct de vedere financiar.

Este RPA potrivit pentru orice business?

RPA funcționează eficient în companii care au procese repetitive bazate pe reguli. Dacă există deja proceduri documentate și se folosesc aplicații standard precum ERP, CRM sau Excel, implementarea devine mult mai simplă. Pentru business-urile mici, abordarea optimă presupune alegerea unui singur proces pilot. Facturarea, raportarea sau gestionarea comenzilor sunt puncte de start eficiente, pentru că oferă rezultate fără investiții foarte mari.

Descoperă soluțiile RPA propuse de Sostenia și ai ocazia de a-ți duce business-ul la următorul nivel. Ai parte de tot sprijinul necesar pentru găsirea soluțiilor potrivite și implementare, astfel că este mai ușor ca niciodată să îți dezvolți afacerea.

Sursa foto: freepik.com

Motivul pentru care Gabriela Cristea a rupt legătura cu familia sa. Nu a mers nici la înmormântarea mamei sale: „Riscam să îmi iau bătaie”
Parteneri
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Viva.ro
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
GSP.RO
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Libertateapentrufemei.ro
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Tvmania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Alte știri

Raed Arafat a fost pus sub acuzare de Parchetul Militar într-un dosar de contrabandă cu un elicopter SMURD
Știri România 16:41
Raed Arafat a fost pus sub acuzare de Parchetul Militar într-un dosar de contrabandă cu un elicopter SMURD
Rușii fără ruble. Moscova n-a trimis niciun ban post ‘89 localităților din România unde trăiesc cele mai mari comunități de ruși lipoveni
Știri România 16:00
Rușii fără ruble. Moscova n-a trimis niciun ban post ‘89 localităților din România unde trăiesc cele mai mari comunități de ruși lipoveni
Parteneri
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Adevarul.ro
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv
Fanatik.ro
Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Financiarul.ro
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Prin ce trece Anisia Gafton în primul trimestru de sarcină. Actrița a povestit totul pas cu pas. „Instabilitate emoțională”
Stiri Mondene 17:00
Prin ce trece Anisia Gafton în primul trimestru de sarcină. Actrița a povestit totul pas cu pas. „Instabilitate emoțională”
Clasamentul din Survivor România 2026 devine decisiv. Cine conduce înainte de finală
Stiri Mondene 16:45
Clasamentul din Survivor România 2026 devine decisiv. Cine conduce înainte de finală
Parteneri
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
TVMania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
ObservatorNews.ro
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
GSP.ro
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
Parteneri
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Mediafax.ro
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
Mediafax.ro
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
Durere fără margini în Lelești, după ce Anisia s-a stins la doar 18 ani! Tânăra fusese implicată într-un incident cu un buggy chiar de Paște
KanalD.ro
Durere fără margini în Lelești, după ce Anisia s-a stins la doar 18 ani! Tânăra fusese implicată într-un incident cu un buggy chiar de Paște

Politic

LIVE TEXT - Criză politică în România după retragerea PSD: PNL rupe alianța cu PSD, Nicușor Dan cheamă partidele la discuții, iar Bolojan invocă „era Dragnea”
Politică 15:20
LIVE TEXT – Criză politică în România după retragerea PSD: PNL rupe alianța cu PSD, Nicușor Dan cheamă partidele la discuții, iar Bolojan invocă „era Dragnea”
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Politică 15:04
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Parteneri
„Revoluția de la pubele”: când vom putea duce gunoiul doar cu cardul? Noi anunțuri ale Salubris. Prețul la facturi va fi variabil de la o asociație la alta
ZiaruldeIasi.ro
„Revoluția de la pubele”: când vom putea duce gunoiul doar cu cardul? Noi anunțuri ale Salubris. Prețul la facturi va fi variabil de la o asociație la alta
Ce a făcut, de fapt, Mirel Rădoi în ultimele ore ca antrenor la FCSB: “Azi m-am trezit cu antrenamentul anulat și mașinile dispărute din bază”
Fanatik.ro
Ce a făcut, de fapt, Mirel Rădoi în ultimele ore ca antrenor la FCSB: “Azi m-am trezit cu antrenamentul anulat și mașinile dispărute din bază”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal