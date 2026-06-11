PNL a rămas consecvent: departe de orice guvern care are legătură cu PSD. Și nu oricum. Liberalii au dat un vot în unanimitate, deși în continuare mai erau așteptate voci relativ critice față de inflexibilitatea lui Ilie Bolojan în discuțiile cu Nicușor Dan și PSD.

„Șansa mortului”

Întrebat înainte de ședință un influent lider liberal din zona Moldovei de șansele răzgândirii PNL față de susținerea unui guvern cum e cel condus de Tomac, acesta sintetiza: „Șansa mortului de a se întoarce de la groapă!”.

Ilie Bolojan a venit împreună cu secretarul general Dan Motreanu, în timp ce Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte, a venit pe altă parte holului de acces spre sala de ședință. Predoiu a fost cel mai ofensiv pe 5 mai, când încercarea de revoltă internă a eșuat.

De data aceasta, echipa care l-a contrazis în nenumărate rânduri pe Ilie Bolojan, considerată de unii din partid „a puciștilor”, a fost slab reprezentată. În primul rând, a lipsit Hubert Thuma, cel văzut drept lider al lor, dar și Alina Gorghiu, acum vicepreședintă, dar în trecut fostă șefă a partidului (2015-2016).

Blaga și anticipatele

Cel mai vehement dintre liderii PNL a fost Vasile Blaga, fost copreședinte al partidului, care i-a bătut obrazul lui Nicușor Dan, pentru ieșirea publică de aseară. Blaga a subliniat că responsabilitatea trebuia să existe înainte de moțiunea de cenzură, nu după ce a ajuns țara în criză.

Surse politice din conducerea PNL au precizat că ședința de partid Vasile Blaga le-a zis colegilor să fie pregătiți și pentru varianta anticipatelor. De altfel, potrivit informațiilor Libertatea în PNL au început discuțiile de reorganizare internă, obiectivul cu bătaie lungă fiind parlamentarele din 2028, însă nu exclud nici varianta unor alegeri-surpriză în toamna lui 2026.

În timpul ședinței, criticile au curs la adresa lui Nicușor Dan. Rând pe rând și cu diferite probleme tirul acuzațiilor a fost pus de Ilie Bolojan, Alexandru Muraru sau Mircea Fechet. Muraru chiar a dat de înțeles că declarația lui Nicușor Dan de miercuri denotă o „atitudine fascistă” față de raportarea la partidele politice.

În schimb, Bolojan a subliniat că oamenii PSD sunt puși la ministerele importante. „În Parlament, acest guvern va fi manevrat”, le-a transmis Bolojan colegilor. În timpul ședinței Ciprian Ciucu a publicat un mesaj critic pe Facebook la adresa lui Nicușor Dan.

„Soluția nu este discreditarea partidelor politice și înlocuirea lor cu tehnicieni (…) Nimeni nu ne poate spune pe cine să punem șef la partid, pe cine să susținem ministru sau în funcția de prim-ministru!”, a scris primarul general al Capitalei. Mesajul e cu bătaie directă spre mesajele care vin dinspre Cotroceni în ceea ce privește schimbarea lui Ilie Bolojan, spun surse de la vârful PNL.

Grija față de USR, nu PSD

Alți colegi au avut alte preocupări. Valeriu Iftime, vicepreședinte al PNL, le-a zis colegilor că trebuie un guvern să se ocupe de țară. Mai mult, ce se va întâmpla cu țara, dacă pică varianta Tomac, potrivit informațiilor Libertatea. Surse Libertatea au precizat că situația lui Valeriu ar fi „ingrată”: unul dintre băieții săi este consilier al lui Nicușor Dan. De asemenea, fiind în trecut și om de afaceri, unele din firmele sale ar avea lucrări pe Anghel Saligny, un program unde anul acesta banii au fost virați cu dificultate.

O altă grijă a fost cea a lui Cătălin Predoiu: relația cu USR. „Cu toate supărările și emoțiile, eu avansez o observație. Sper să nu scandalizez: PSD este un adversar politic tradițional, dar care nu ia voturi de la PNL. Însă AUR și USR și un alt posibil partid de dreapta ar lua voturi de la PNL”, susțin surse participante la ședință c-ar fi afirmat Predoiu.

Au fost liberali vocali pe hol, dar rezervați în timpul ședinței. Europarlamentarul Rareș Bogdan, care înainte de ședință l-a lăudat pe Nicușor Dan și a văzut în Eugen Tomac singurul premier din ultimul an cu orientare clar proamericană, la ședință nu a mai avut verb, au precizat surse participante la ședință.

Excluderea puciștilor

La polul opus, au fost voci din partid care au cerut o atenție specială la puciști. Mai precis, în cazul în care cineva nu ar respecta disciplina de partid la învestirea lui Tomac, adică statul în bănci sau neprezentarea, acea persoană să fie propusă spre excludere. Propunerea a venit de la deputatul Cristian Buican, cel care conduce PNL Vâlcea. Propunerea nu a fost supusă la vot. De altfel, PNL Vâlcea a adoptat o decizie prin care cere congres extraordinar.

Concluzia după ședință: PNL are încheiate socotelile cu Guvernul Tomac. Surse din conducere au transmis că nu mai are rost să se audă cu Eugen Tomac pentru eventuale negocieri, din moment ce opinia PNL e clară: opoziție față de orice are legătură cu PSD.