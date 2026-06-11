Influencerul, fost „consilier” al extremistei proruse Diana Șoșoacă și cunoscut pentru legăturile sale cu prorusul Călin Georgescu, este suspectat că ar fi omis să declare la stat veniturile obținute din activitatea sa online.

În cadrul operațiunii „Jupiter 5”, derulate sub coordonarea Parchetului General, patru persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală.

„În cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice pun în aplicare patru mandate de aducere emise pe numele unor persoane cercetate, într-un dosar penal înregistrat la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală”, se arată în comunicatul de presă.

Potrivit autorităților, suspecții ar fi ascuns venituri de peste 3,3 milioane de lei, generând un prejudiciu de 574.000 de lei la bugetul statului.

Activitatea infracțională a constat în ascunderea veniturilor obținute din crearea de conținut pe platformele de social-media.

„Activitatea infracțională ar fi constat în faptul că persoanele în cauză ar fi ascuns, în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de social-media, în total 3.324.147 de lei. Astfel, a fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 574.000 de lei”, mai arată documentul.

Ancheta continuă, iar procurorii au emis mandate de aducere pentru cei implicați, urmând instituirea de măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului estimat.

Influencerul Makaveli este cunoscut și pentru legăturile sale cu prorusul Călin Georgescu, având în vedere că a făcut parte din campania alegerilor prezidențiale anulate din 2024.

În trecut, Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli, a candidat pentru Primăria București, retrăgându-se ulterior în favoarea Ancăi Alexandrescu.

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