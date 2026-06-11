Cazul de la Ploiești: „Venim peste tine cu foc, te ardem ca pe porc”

Primul caz a fost trimis pe masa judecătorilor de la Judecătoria Ploiești. Un inculpat a fost cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, după ce a amenințat direct un demnitar al statului român pe Facebook.

Potrivit anchetatorilor, fapta a avut loc în cursul lunii iulie 2025. Bărbatul a lăsat un comentariu extrem de agresiv de pe contul său personal de Facebook, direct pe pagina oficială a demnitarului respectiv. Scopul mesajului a fost clar: răzbunarea și intimidarea oficialului în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale de serviciu.

„Venim peste tine cu foc, te ardem ca pe porc”, a fost mesajul postat de inculpat, conform documentelor procurorilor. Astfel, bărbatul a fost condamnat la 4 luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 2 ani, precum și 30 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Cazul de la Brașov: Instigare la violențe împotriva magistraților, după modelul 1907

Al doilea dosar, aflat inițial în atenția anchetatorilor la finele anului trecut, a fost trimis către Judecătoria Brașov. De această dată, acuzația adusă unui alt inculpat a fost cea de instigare publică.

La data de 30 august 2025, în contextul unor proteste ale judecătorilor, bărbatul a publicat un comentariu la o postare video, îndemnând publicul de pe Facebook să comită infracțiuni de omor, omor calificat și ultraj judiciar la adresa magistraților români.

„Domniile lor s-au răsculat? Aplicați procedura de la 1907, trageți fără somație în îmbuibați, întâi trageți și apoi vedem ce vor… poate mai stârpim din ei… mari oameni au ajuns ei… toți mucioșii au făcut dreptul și acum au pretenții…”, a scris bărbatul pe rețeaua de socializare. În acest caz, bărbatul a fost condamnat la 6 luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 2 ani și 30 de zile de muncă în folosul comunității.

Ce înseamnă acordul de recunoaștere a vinovăției?

În ambele situații, inculpații au ales să colaboreze cu organele de anchetă. În prezența avocaților aleși sau numiți din oficiu, aceștia au declarat explicit că recunosc comiterea faptelor și acceptă încadrarea juridică propusă de procurori.

Această procedură legală permite scurtarea procesului penal și obținerea unor pedepse mai blânde, cum este amânarea aplicării pedepsei, ceea ce înseamnă că, dacă inculpații nu mai încalcă legea în perioada de supraveghere de 2 ani, cazierul lor rămâne curat. Totuși, nerespectarea obligațiilor sau comiterea de noi infracțiuni poate duce la executarea efectivă a lunilor de închisoare în regim de detenție.

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