De la bonul tipărit la gestionarea fiscală complet digitală

Dezvoltată timp de peste trei ani, MyDUDE răspunde unei provocări majore întâlnite în industriile de retail și HoReCa: lipsa vizibilității centralizate asupra informațiilor fiscale generate de echipamentele comercianților și transmise către ANAF.

„Apariția vendomatelor, unde bonul fiscal nu mai este tipărit, a adus o întrebare suplimentară: cum păstrăm, securizăm și utilizăm această informație în mediul digital? MyDUDE este răspunsul la aceste întrebări și reflectă convingerea noastră că tehnologia trebuie să pornească întotdeauna de la nevoi reale, nu de la funcționalități construite în căutarea unei utilități”, a declarat Velin Ganev, CEO Danubius Exim.

Transformarea bonului fiscal într-un document digital

O inovație adusă de MyDUDE este transformarea bonului fiscal într-un document digital cu valoare juridică, securizat prin Sigiliu Electronic Calificat (Qualified Electronic Seal/QSeal). Acest format digital asigură integritatea datelor, autenticitatea originii și dovada momentului exact în care documentul a fost emis, oferind comercianților o soluție modernă și sigură pentru gestionarea informațiilor fiscale.

Noua platformă permite arhivarea în cloud a documentelor fiscale, eliminând restricțiile impuse de capacitatea hardware a echipamentelor. Comercianții pot administra de la distanță casele de marcat, pot corecta erori de raportare, actualiza TVA-ul sau adăuga produse în sistem fără a fi necesară intervenția fizică. De asemenea, integrarea datelor fiscale în aplicațiile de contabilitate elimină procesele manuale și reduce riscul de erori.

MyDUDE transformă volumul mare de date colectate în informații valoroase pentru luarea deciziilor de afaceri. Platforma oferă comercianților o perspectivă detaliată asupra performanței operaționale și a tendințelor de vânzare, contribuind astfel la optimizarea strategiilor de business.

Fondată în 1994, Danubius Exim are o experiență de peste 30 de ani în dezvoltarea de tehnologii fiscale și de plată. Compania a livrat peste un milion de echipamente fiscale pe piața românească și, odată cu lansarea MyDUDE, își consolidează poziția de lider în domeniul inovației digitale pentru comerțul local.