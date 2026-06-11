Pariu că nu ghicești ce vârstă are actrița din imagini! Cum își menține silueta fără sport și fără dietă

Elizabeth Hurley continuă să atragă atenția prin aparițiile sale și prin forma fizică pe care o afișează la 61 de ani. Actrița britanică spune că nu urmează programe stricte de fitness și nici diete sofisticate, bazându-se în schimb pe câteva reguli simple pe care le respectă de ani de zile.

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Elizabeth Hurley spune că secretul nu stă în diete extreme

La 61 de ani, Elizabeth Hurley continuă să fie admirată pentru forma fizică și aspectul său. Deși mulți ar putea crede că se bazează pe antrenori personali, programe stricte de exerciții și meniuri elaborate, actrița susține că realitatea este mult mai simplă.

Hurley a declarat că a fost atentă la alimentație întreaga viață și că preferă un stil de viață echilibrat, fără cure drastice sau tendințe promovate intens pe rețelele sociale. Potrivit vedetei, una dintre cele mai importante schimbări a venit după ce a început să acorde mai multă atenție diferenței dintre alimentele ultraprocesate și cele preparate cât mai simplu.

A renunțat la produsele ultraprocesate

Actrița spune că evită produsele ambalate și preferă mesele gătite acasă. În locul preparatelor gata făcute sau al produselor promovate ca fiind dietetice, Elizabeth Hurley alege variante simple, precum carne gătită la cuptor, piure și legume.

Pe Instagram, aceasta și-a explicat filosofia alimentară. „Deviza mea este: să nu mănânci prea mult, prea repede, prea des sau prea târziu. Sau, altfel spus, mese mai mici, mestecat corect, fără gustări și cină mai devreme. La mine funcționează.”

Actrița spune că nu consumă băuturi la modă sau shake-uri promovate pentru slăbit și că ia suplimente alimentare doar atunci când analizele medicale indică o nevoie reală.

Fructele și legumele ocupă jumătate din farfurie

Elizabeth Hurley afirmă că încearcă să includă fructe și legume în aproximativ jumătate din fiecare masă. În același timp, nu și-a interzis complet anumite alimente, însă consideră produsele de tip fast-food sau cele foarte procesate drept răsfățuri ocazionale.

„Mănânc aproape orice, dar consider junk food doar ca un răsfăț ocazional. Pentru mine, asta include orice produs cu ingrediente pe care nu le-aș avea în propria bucătărie: de la sandvișuri cumpărate și produse ‘diet sau ‘low-fat, până la prăjituri, biscuiți sau sucuri carbogazoase.”

Actrița a dezvăluit și că una dintre cele mai inspirate achiziții pentru bucătăria sa a fost o mașină de făcut pâine, pe care o folosește frecvent pentru a prepara pâine de casă.

Nu merge la sală, dar este foarte activă

În ceea ce privește mișcarea, Elizabeth Hurley spune că nu urmează programe clasice de fitness și nu petrece ore în sala de sport. În schimb, se bazează pe activitatea fizică desfășurată în mod natural pe parcursul zilei, prin activități obișnuite precum grădinăritul, gătitul, treburile casnice sau transportul cumpărăturilor.

Acest tip de consum energetic este cunoscut sub denumirea de NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis), adică energia consumată în afara antrenamentelor organizate. „În afară de dietă, cel mai bun sfat al meu este să te miști mai mult. Nu merg la sală și nu fac exerciții structurate, dar sunt foarte activă. Aici se încheie predica mea”, a declarat actrița.

Regula din casă care o ajută să rămână activă

Elizabeth Hurley a povestit în trecut că în locuința sa există o regulă simplă: televizorul nu este pornit înainte de ora 18:00. Actrița spune că această regulă îi ajută pe membrii familiei să evite orele petrecute pe canapea și să rămână activi pe parcursul zilei.

De asemenea, grădinăritul ocupă un loc important în rutina sa zilnică, fiind una dintre activitățile pe care le consideră benefice atât pentru starea de bine, cât și pentru menținerea unei forme fizice bune.

La 61 de ani, Elizabeth Hurley susține că nu există formule miraculoase pentru menținerea siluetei, ci doar obiceiuri simple și consecvență pe termen lung.

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