Ce este babicul de Buzău și de ce este unic?

Spre deosebire de alte mezeluri din comerț, babicul autentic nu conține aditivi, conservanți artificiali sau coloranți. Elementele sale definitorii sunt carnea de calitate superioară (vită și porc), boiaua de ardei din abundență și un proces minuțios de presare și uscare naturală.

Atestarea ca produs cu Indicație Geografică Protejată în Uniunea Europeană garantează că produsul respectă o rețetă istorică și o metodă de producție specifică ariei geografice a județului Buzău.

Ingredientele autentice pentru rețeta de babic de Buzău

Pentru a obține un babic tradițional, calitatea ingredientelor este esențială. Cantitățile de mai jos sunt calculate pentru o proporție clasică:

  • Carne de vită (pulpă sau mânzat): 1 kg
  • Carne de porc (pulpă degresată): 1 kg
  • Boia de ardei dulce (de preferat de grădină, măcinată fin): 100 – 150 g
  • Boia de ardei iute (în funcție de preferințe, pentru gustul picant caracteristic): 30 – 50 g
  • Sare grunjoasă (neiodată, specială pentru murături și mezeluri): cca. 40 g (în jur de 20 g per kilogram de carne)
  • Mațe subțiri de vită (pentru umplut)

Raportul dintre boiaua dulce și cea iute poate fi ajustat, însă babicul de Buzău trebuie să fie vizibil roșiatic și cu o notă pregnantă, dar echilibrată, de iuțeală.

Cum se prepară babicul de Buzău

Prepararea acestui mezel este un exercițiu de răbdare. Deși procesul de procesare a cărnii durează doar câteva ore, maturarea necesită săptămâni.

1. Pregătirea cărnii

Carnea de vită și cea de porc se curăță foarte bine de opaiț, fascii și grăsime în exces. Se taie în bucăți potrivite și se tace prin mașina de tocat (folosind o sită cu ochiuri medii).

2. Frământarea și condimentarea (Secretul gustului)

Carnea tocată se pune într-o covată sau un vas încăpător. Se adaugă sarea și întreaga cantitate de boia (dulce și iute).

Urmează cel mai important pas: frământarea manuală. Amestecul trebuie frământat energic timp de cel puțin 30-45 de minute. Pe măsură ce frămânți, carnea va absorbi sucul de ardei format și va deveni o pastă omogenă și lipicioasă.

3. Odihna compoziției

După frământare, compoziția se acoperă și se lasă la rece (în frigider sau într-o cameră răcoroasă) timp de 12 până la 24 de ore. Acest repaus permite aromelor să se întrepătrundă, iar sării să acționeze ca un conservant natural.

4. Umplerea mațelor

Înainte de folosire, mațele de vită se spală bine cu apă călduță și puțin oțet pentru a elimina orice miros. Cu ajutorul pâlniei speciale atașate la mașina de tocat, se umplu mațele cu compoziția de carne.

Atenție: Babicul trebuie umplut foarte strâns, având grijă să nu rămână bule de aer în interior. Capetele se leagă strâns cu sfoară alimentară.

Procesul de presare și uscare: Cum obții textura perfectă

Identitatea babicului de Buzău este dată de forma sa ușor plată și textura densă. Acest lucru se obține prin două procese:

  1. Presarea: După ce au fost umpluți, cârnații se pun pe o planșetă din lemn, iar deasupra lor se așază o altă scândură cu greutăți (de exemplu, borcane cu apă sau greutăți de fier). Se lasă la presat timp de 2-3 zile într-un spațiu rece. Acest pas elimină surplusul de aer și apă.
  2. Uscarea și maturarea: Babicul se agață apoi într-un loc răcoros, bine aerisit și uscat (o cămară tradițională sau un pod ventilat). Procesul de uscare durează între 21 și 30 de zile. În mod tradițional, babicul de Buzău se poate supune și unui proces ușor de afumare la rece, cu lemn de esență tare (fag), însă uscarea naturală rămâne baza.

Cum se servește babicul

Când este gata, babicul de Buzău trebuie să aibă o consistență tare, o culoare roșu-închis și să poată fi tăiat în felii extrem de subțiri. Se servește, de regulă, ca aperitiv, alături de brânzeturi românești, ceapă roșie și pâine de casă cu coajă crocantă, fiind ideal și ca gustare alături de un pahar de vin roșu din podgoriile buzoiene.

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