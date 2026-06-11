Cei care circulă frecvent pe autostrada A16, în apropiere de Rotterdam, spre cartierul Kralingen, s-ar putea să-l cunoască. Radarul amplasat la kilometrul 15,7 a înregistrat nu mai puțin de 48.172 de contravenții în 2025, devenind astfel cel mai „productiv” radar din întreaga Olandă. Nicio altă locație a unui radar nu se apropie de acest număr de amenzi.

Datele provin dintr-o analiză realizată de Autoverzekering.nl pe baza cifrelor furnizate de Agenția Centrală de Colectare a Daunelor Judiciare (CJIB). Clasamentul complet al celor mai active cinci locații cu radare fixe confirmă această dominație.

În 2025, șoferii au luat 2.709.237 amenzi pentru depășirea vitezei sau trecerea pe roșu

Interesant este că numărul radarelor dintr-o localitate spune prea puțin despre câte amenzi sunt aplicate.

De exemplu, Tilburg are relativ multe camere de supraveghere, însă nu apare deloc în clasamentul localităților cu cele mai multe sancțiuni. Amplasarea radarului contează mai mult decât numărul acestora.

În contrast cu aceste locuri aglomerate cu radare, la nivel național se observă o tendință surprinzătoare. În 2025, șoferii au primit în total 2.709.237 de amenzi pentru depășirea vitezei legale sau trecerea pe culoarea roșie a semaforului.

Cu un an înainte, numărul amenzilor era cu peste 534.000 mai mare, ceea ce înseamnă o scădere de 16,5%.

Totuși, această reducere nu s-a manifestat uniform în întreaga țară. Pe insula Schouwen-Duiveland au fost emise cu peste 26.000 de amenzi mai multe, fără ca autoritățile să instaleze vreun radar suplimentar.

Și localitățile Gulpen-Wittem și Groningen au înregistrat cu mii de contravenții mai multe decât în anul precedent. Prin urmare, comportamentul șoferilor pe anumite drumuri se poate schimba considerabil într-un interval foarte scurt.

O treime din toate amenzile provin din Olanda de Sud

La nivel regional, provincia Olanda de Sud se remarcă prin cele 844.407 amenzi aplicate, reprezentând aproape o treime din totalul național.

Rotterdam este municipiul în care șoferii sunt sancționați cel mai des, cu 156.426 de amenzi. Pe următoarele locuri se află Haga, cu 104.676, și Amsterdam, cu 104.177 de sancțiuni.

În provinciile Drenthe și Friesland, numărul amenzilor este semnificativ mai mic, deși diferențele de trafic și de populație joacă, desigur, un rol important.

O amendă poate avea consecințe care depășesc simpla plată a sancțiunii.

În cazul unor depășiri grave ale vitezei, companiile de asigurări pot recupera de la șofer costurile unor eventuale daune sau pot majora prima de asigurare. Cei care acumulează abateri grave riscă chiar să le fie refuzată încheierea unei noi polițe auto.

De ce au scăzut amenzilor aplicate șoferilor

Potrivit CJIB, scăderea numărului de amenzi nu se datorează neapărat unui comportament mai prudent al șoferilor.

Instituția indică drept cauză principală înlocuirea echipamentelor radar învechite. Pe durata acestor lucrări, numeroase radare au fost scoase temporar din funcțiune, iar mii de șoferi care au depășit viteza legală au scăpat fără sancțiuni. Din această cauză, statul ar fi pierdut venituri de ordinul milioanelor de euro.

Nicăieri efectul nu a fost mai vizibil decât în Rotterdam, unde numărul amenzilor s-a redus aproximativ la jumătate. Faptul că orașul-port ocupă în continuare primul loc, chiar și după această scădere, arată cât de frecvente sunt în mod normal încălcările regulilor de circulație acolo.

Șoferii care cred că riscul de a fi prinși va continua să scadă se înșală. Poliția utilizează tot mai des radare mobile și camere inteligente de monitorizare, care sunt mutate periodic dintr-o locație în alta.

Astfel, controalele devin mai puțin previzibile, iar reducerea vitezei doar în apropierea radarelor cunoscute nu mai este o strategie eficientă.

În plus, camerele inteligente verifică și utilizarea telefonului mobil la volan, iar anul trecut au contribuit la depistarea unei părți importante din totalul contravențiilor constatate.

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