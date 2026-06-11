Show-ul este în continuare prezentat de Gina Pistol, în timp ce jurați sunt aceiași Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Echipa Libertatea a fost prezentă în una dintre zilele de filmare și a stat de vorbă cu echipa de la MasterChef.

Printre altele, Sorin Bontea ne-a dezvăluit că el și colegii lui se vor duela la fel de aprig precum și în anii trecuți.

Sorin Bontea merge la cumpărături în Piața Miniș

„Asta ne caracterizează. Cât suntem noi de prieteni în afara show-ului și stăm și povestim și ne ajutăm unul pe altul, când intrăm în bucătărie să gătim nu prea ne mai cunoștem. E fiecare pentru el, fiecare pentru echipa lui! Pentru că asta am făcut noi de când ne știm: a existat mereu rivalitatea asta în bucătărie”, a afirmat celebrul bucătar.

Și, pentru că filmările la care am participat au avut loc în mijlocul Bucureștiului, chiar pe stradă, am fost curioși să aflăm de la Sorin Bontea unde merge el să facă piața.

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„Eu mă duc la Piața Miniș, că e aproape de mine. Dar pot să merg la orice piață, nu contează. Dacă sunt plecat la drum, mă opresc dacă văd piețe pe margine. Lumea când mă vede zice: «O, chef»! Bine, la Piața Miniș acolo mă știe toată lumea, că merg de ani de zile, nu e nimic nou. Că eu am stat mereu lângă Piața Miniș”, a spus Sorin Bontea în exclusivitate pentru Libertatea.

Fiind unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România, am vrut să aflăm de la Sorin Bontea cine gătește mai bine dintre el și soția lui, dar și preparatele cui le preferă copiii lor.

Copiii bucătarului preferă mâncarea gătită de mama lor

„Să știi că, uite, copiii mei au crescut cu mâncarea soției, nu cu mâncarea făcută de mine. Ea gătea acasă, pentru că eu am fost plecat. Și, dacă am avut perioade foarte lungi de timp în care eu am fost plecat, copiii au crescut cu mâncarea făcută de soția mea și cumva ei sunt obișnuiți cu gustul ei.

Ce înseamnă mâncare gătită vine de la soția mea. Dacă vor paste, dacă vor să mai fac nu știu ce nebuneală sau așa… le fac eu! Dar mâncarea gătită… Iar noi mâncăm mâncare gătită acasă, să știi! Ne place mâncarea gătită. Fiica mea ne dă telefon: «Fă-mi supă, fă-mi ciorbă, fă-mi alea, fă-mi alea»…”, a încheiat Sorin Bontea interviul pentru Libertatea.

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