Dar acum a apărut un nou punct de comparație: această „operațiune militară specială” durează deja mai mult decât războiul care a avut loc acum mai bine de un secol, relatează The Moscow Times.

După cum notează The New York Times, blitzkrieg-ul „de cucerire a Kievului în trei zile” a intrat joi în ziua 1.569 și a depășit ca durată Primul Război Mondial.

Un război de uzură greu de încheiat

După ce armata ucraineană a alungat trupele invadatoare din Harkov și dintr-o parte importantă a regiunii Herson în toamna anului 2022, conflictul s-a transformat într-un război de uzură. „M-am gândit că poate în doi sau trei ani politicienii vor ajunge la un fel de consens”, a declarat pentru NYT un soldat ucrainean cu numele de cod „Franța”.

Războaiele îndelungate se dezvoltă conform propriei logici și sunt mult mai greu de încheiat decât conflictele mai scurte, notează istoricul german Jörn Leonhard, profesor la Universitatea din Freiburg.

Pierderile enorme și cheltuielile colosale de resurse complică orice compromis – cu cât numărul victimelor este mai mare, cu atât este mai greu pentru părțile beligerante să facă concesii care par să devalorizeze acele sacrificii. În ochii societății, astfel de concesii pot fi percepute ca o trădare a celor căzuți pe front, notează Leonhard.

Acesta este motivul pentru care Primul Război Mondial a tot durat, o situație care s-ar putea repeta astăzi – atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia.

Între 9 și 11 milioane de oameni au murit în cei patru ani ai Primului Război Mondial. În Ucraina, armata rusă a pierdut până la 1,3 milioane de soldați, dintre care cel puțin 500.000 sunt morți. Ucraina păstrează secretul asupra pierderilor, dar s-ar putea să fi pierdut câteva sute de mii de soldați.

Noile tehnologii ridică rata mortalității

Leonhard observă totodată că înainte de eventuale negocieri părțile încearcă să își demonstreze capacitatea de a continua lupta. Sfârșitul Primului Război Mondial nu a fost mai puțin sângeros decât începutul său, iar istoricul consideră că un scenariu similar este probabil și în conflictul în curs.

Un alt punct de comparație este faptul că războaiele lungi generează noi tehnologii și forme de luptă. Submarinele, armele chimice, tancurile și aeronavele au apărut și au devenit importante în Primul Război Mondial, la fel cum se întâmplă astăzi cu dronele și sistemele robotice.

Dronele, pe de o parte, au creat o „zonă ucigașă” de aproximativ 20 de kilometri de-a lungul liniei frontului, unde supraviețuirea este practic imposibilă. Pe de altă parte, ele permit atacuri la distanță lungă: Rusia bombardează orașele și centralele electrice ucrainene, în timp ce Forțele Armate Ucrainene distrug rutele de aprovizionare ale armatei ruse, taie „podul terestru” către Crimeea anexată și aruncă în aer rafinăriile de petrol, porturile și instalațiile militare rusești la o distanță de până la 2.000 de kilometri de linia frontului.

Ca urmare a utilizării dronelor, rata mortalității a atins acum niveluri comparabile cu cele din Primul Război Mondial, constată amiralul francez Pierre Vandieu.

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