Avertizarea este valabilă astăzi, 11 iunie 2026, în intervalul orar 14:55 – 16:00, însă fenomenele pot lăsa în urmă pagube materiale însemnate într-un timp extrem de scurt.

Ce fenomene sunt prognozate

Conform datelor transmise către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, D.S.U, I.G.S.U. și Prefectura județului Suceava, celulele furtunoase active în zonă vor genera fenomene de o violență extremă:

  • Grindină de mari dimensiuni: Se pot înregistra bucăți de gheață cu diametrul de peste 4 cm, capabile să distrugă culturi agricole, acoperișuri și autoturisme.
  • Vijelie puternică: Vântul va sufla în rafale de peste 90 km/h, existând riscul de prăbușire a copacilor, a stâlpilor de electricitate sau a elementelor de construcție.
  • Averse torențiale: Cantitățile de apă vor depăși izolat 40 l/mp, ceea ce poate provoca inundații flash (viituri rapide) pe străzi sau în zonele joase.

Lista localităților din județul Suceava aflate sub alertă

Furtuna violentă afectează o mare parte din județ, inclusiv municipiul reședință de județ.

Locuitorii din următoarele zone trebuie să adăpostească de urgență: Suceava, Salcea, Cornu Luncii, Udești, Mălini, Șcheia, Bosanci, Todirești, Slatina, Ipotești, Moara, Horodniceni, Mitocu Dragomirnei, Pătrăuți, Stroiești, Valea Moldovei, Pârteștii de Jos, Drăgoiești, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Comănești, Ciprian Porumbescu, Bălăceana.

Recomandări de siguranță pentru populație

Având în vedere severitatea fenomenelor, în special dimensiunea estimată a grindinii și viteza vântului (care se apropie de pragul unui uragan pe scara Beaufort), Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) recomandă măsuri imediate de autoprotecție:

  • Adăpostiți-vă de urgență în locuințe sau spații comerciale sigure și evitați deplasările pe parcursul oii de valabilitate a avertizării.
  • Întrerupeți activitățile în aer liber și parcați autoturismele în locuri ferite (garaje sau zone protejate de copaci bătrâni ori panouri publicitare).
  • Închideți geamurile și ușile locuințelor pentru a preveni pagubele provocate de curentul puternic sau de bucățile de gheață.
  • Evitați atingerea stâlpilor sau firelor de înaltă tensiune căzute la pământ.

Administrațiile Bazinale de Apă monitorizează cursurile de apă din zonele menționate din cauza riscului crescut de scurgeri importante de pe versanți și viituri rapide.

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