Ce presupune o hidroizolație la pardoseli epoxidice?

Pardoselile epoxidice combină durabilitatea rășinii cu proprietăți excelente de protecție față de apă, acizi sau alte substanțe agresive. Pe scurt, sistemul constă în aplicarea succesivă a unor straturi pe un suport mineral, cum ar fi betonul, șapa sau mozaicul. Stratul hidroizolator joacă rolul de barieră față de infiltrații, spre deosebire de soluțiile tradiționale (parchet sau gresie), care nu blochează complet umezeala.

Poți aplica pardoseli epoxidice, de exemplu, într-un garaj supus la trafic intens, umezeală și scurgeri de ulei. Pardoseala epoxidică prelucrează rezistența la abraziune, nu se pătează atât de ușor și împiedică picăturile să ajungă la beton. Utilizarea unor produse dedicate, cum ar fi Grundul Epoxidic HADALAN® EG 145 13E, asigură aderență bună chiar și pe suprafețe dificile. 

De ce să lucrezi cu specialiști pentru hidroizolația pardoselilor epoxidice?

Specialiștii știu cum să prevină cele mai frecvente erori în lucrările de hidroizolație. Un expert curăță substratul, elimină toate resturile, praful, grăsimile și verifică nivelul de umiditate al betonului. Această etapă ține la distanță probleme precum bulele de aer, fisurile sau desprinderea stratului epoxidic. 

Ei aleg corect tipul de rășină și strat hidroizolator, adaptând soluția la volumul de trafic sau specificul spațiului (de exemplu, un depozit industrial vs. un laborator medical). Atunci când implici o echipă specializată, beneficiezi de respectarea standardelor, testări de aderență și garanție pentru lucrarea finală. Astfel, riscul infiltrațiilor scade, iar întreținerea devine mai simplă. 

Dacă vrei să vezi rezultate și detalii tehnice pentru pardoseli epoxidice montate corect, consultă exemple din portofoliul unei firme de hidroizolații autorizate. 

Etapele hidroizolației pentru o pardoseală epoxidică durabilă 

Respectarea ordinii de lucru asigură un rezultat de calitate. Iată pașii importanți, pe care îi aplică orice firmă specializată! 

  1. Curățarea și pregătirea substratului: Specialiștii folosesc aparate speciale pentru șlefuire sau sablare, eliminând complet impuritățile. Ei șterg orice urmă de praf, degresează și repară eventualele crăpături sau denivelări. Se verifică umiditatea pardoselii, pentru a evita apariția bulelor sau a desprinderilor.
  2. Aplicarea amorsei și a stratului hidroizolator: Echipa aplică un grund pentru creșterea aderenței, apoi adaugă un strat epoxidic hidroizolant. Materialul folosit trebuie să respecte cerințele pentru sănătate și mediu, mai ales dacă vorbim de spații precum spitale sau unități alimentare, unde igiena este esențială. 
  3. Montarea stratului final și finisarea: După ce stratul hidroizolator s-a întărit, specialiștii aplică stratul final, personalizat ca aspect și proprietăți (antiderapant, lucios sau mat). În timpul uscării monitorizează temperatura și umiditatea pentru a evita defecte, cum ar fi urmele de roți sau crăpăturile.
  4. Verificarea și testarea calității: Inginerii sau operatorii autorizați testează grosimea stratului, omogenitatea finisajului și fac probe de aderență. Fără această etapă, poți rata defecte importante care vor genera costuri ulterioare. 

Dacă nu respecți unul dintre acești pași sau folosești materiale nepotrivite, crește riscul apariției infiltrațiilor și se reduce durata de viață a pardoselii.

Ce materiale recomandă specialiștii?

Experții preferă sisteme cu rășini epoxidice cu conținut redus de solvenți, aditivi speciali pentru aderență și pigmentare. Pentru spațiile cu solicitări ridicate (producție, hale auto), poți opta pentru straturi suplimentare sau amorse dedicate, compatibile cu diverse suporturi minerale. 

Rășinile epoxidice trebuie aplicate doar de personal instruit, deoarece dozarea și amestecarea influențează semnificativ rezultatul. De asemenea, materialele necertificate pot conține compuși dăunători pentru sănătate sau mediu. 

Achiziționează produsele doar de la producători acreditați sau cere sfaturi suplimentare de la proiectant sau specialistul care coordonează lucrarea. Colaborarea cu o firmă cu expertiză te ajută să eviți variantele nepotrivite sau soluțiile temporare care nu oferă rezistență pe termen lung. 

Costuri, beneficii și aspecte de urmărit 

Bugetul pentru acest tip de lucrare variază în funcție de suprafață, complexitatea spațiului, consumul de materiale și necesitatea reparațiilor pregătitoare. Poți observa diferențe și în funcție de tipul stratului final (antiderapant, antistatic, colorat). Investiția într-o lucrare corect executată reduce considerabil costurile de întreținere și reparații, iar garanția primită confirmă calitatea manoperei. 

Beneficiezi de: 

  • Durată extinsă de utilizare a pardoselii; 
  • Protecție împotriva factorilor de mediu și a substanțelor agresive; 
  • Ușurință la curățare și întreținere;
  • Respectarea standardelor legale (inclusiv HG 1739/2006 pentru construcții civile sau industriale). 

Întreținerea pardoselilor epoxidice și alegerea specialistului potrivit

Odată montată pardoseala, poți menține proprietățile acesteia dacă urmezi recomandările privind curățarea: evită substanțele abrazive sau corozive, folosește echipamente compatibile și inspectează periodic eventuale crăpături, fisuri sau zone exfoliate.

Când alegi specialistul, ține cont de:

  • Experiență în aplicarea rășinilor pe suprafețe similare cu proiectul tău;
  • Portofoliu și lucrări finalizate; 
  • Certificări sau recunoaștere în domeniu; 
  • O comunicare clară și disponibilitate pentru consultanță. 

O hidroizolație de calitate la pardoseli epoxidice asigură durabilitate, igiena necesară și scăderea cheltuielilor cu mentenanța. Investește în materiale adecvate, solicită echipa potrivită și verifică toate procedurile recomandate. Înainte să iei o decizie, analizează nevoile spațiului tău, consultă ingineri sau proiectanți cu experiență și nu ezita să soliciți o ofertă detaliată. Astfel, poți obține o podea sigură și rezistentă pentru orice tip de imobil.    

Foto: Freepik

