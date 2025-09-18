Ce trebuie să știi înainte să cumperi o placa video

Înainte de a achiziționa o placa video nouă, este extrem de important să ții cont de câteva aspecte care pot face diferența dintre o placă bună, care se potrivește nevoilor, și una pe care, poate, vei fi nevoit să o returnezi. Cum te asiguri că alegi placa video perfectă? Vezi mai jos!

Cerințele de sistem ale jocurilor trebuie verificate

Fiecare joc are cerințe de sistem specifice care indică hardware-ul necesar pentru a rula jocul în mod optim. Aceste cerințe sunt împărțite în:

  • cerințe minime – acestea indică hardware-ul minim necesar pentru a rula jocul. Cu toate acestea, performanța poate să nu fie fluidă și este posibil să fie nevoie să joci la rezoluții mici
  • cerințe recomandate – acestea specifică hardware-ul ideal pentru o experiență de joc fluidă, cu setări grafice medii spre ridicate

Sfatul nostru? Poți verifica site-uri precum Can You Run It sau paginile oficiale ale jocului pentru a vedea dacă placa grafică îndeplinește cerințele.

Rezoluția la care dorești să joci este importantă

Rezoluția este unul dintre principalii factori care determină ce placă video trebuie să alegi.

  • 1080p (Full HD) – este ideală pentru majoritatea jucătorilor. O placă grafică de gamă medie, precum NVIDIA RTX 4060, chiar RTX 5060, sau AMD Radeon RX 7600, este mai mult decât suficientă pentru jocuri la 1080p la setări ridicate
  • 1440p (2K): necesită o placă grafică mai puternică, precum NVIDIA RTX 4070 Super sau AMD Radeon RX 7700 XT
  • 2160p (4K): pentru jocuri 4K la setări ultra, aveți nevoie de plăci grafice de înaltă performanță, precum NVIDIA RTX 5080 sau AMD Radeon RX 8900 XTX
Memoria VRAM a plăcii grafice este esențială

VRAM (Video RAM) este esențială pentru gestionarea texturilor de înaltă rezoluție și a detaliilor grafice avansate. Iată un ghid rapid:

  • 4 GB VRAM – suficient pentru jocuri mai puțin solicitante la 1080p
  • 6-8 GB VRAM – excelent pentru jocuri moderne la 1080p și 1440p
  • 10-16 GB VRAM – ideal pentru 1440p și 4K la setări ultra

Compatibilitate cu restul sistemului contează și ea

Înainte de a cumpăra o placă video, asigură-te că este compatibilă cu celelalte componente ale PC-ului:

  • sursă de alimentare (PSU) – asigură-te că sursa de alimentare are suficientă putere și conectorii necesari pentru GPU
  • carcasă – verifică dimensiunile plăcii grafice pentru a te asigura că se potrivește în carcasă
  • procesor (CPU) – un CPU prea vechi ar putea crea un blocaj, limitând performanța GPU-ului

Suport pentru tehnologii avansate îmbunătățește experiența de joc

Plăcile grafice moderne includ tehnologii care îmbunătățesc experiența de joc:

  • Ray Tracing – pentru efecte de iluminare realiste. Acceptat de NVIDIA RTX și unele GPU-uri AMD
  • DLSS (Deep Learning Super Sampling) – o tehnologie NVIDIA care îmbunătățește performanța fără a sacrifica calitatea vizuală
  • FSR (FidelityFX Super Resolution) – alternativa AMD la DLSS, compatibilă cu multe GPU-uri

Prețul este și el important

Plăcile grafice variază foarte mult ca preț. Iată un ghid aproximativ:

  • low-end (până în 1500 de lei) – ideale pentru jocuri ușoare și rezoluții de 1080p
  • midrange (până în 2500-3000 de lei) – perfecte pentru 1080p/1440p la setări înalte
  • high-end (3000-7000 de lei) – concepute pentru setări 1440p/4K și ultra

Cele mai bune două mărci de plăci video gaming

Care sunt două dintre cele mai bune mărci de placi video pentru gaming? Reușesc să iasă în față prin produsele de gaming pe care le oferă NVIDIA și AMD.

NVIDIA

NVIDIA este una dintre cele mai populare mărci de plăci grafice din prezent. Este o marcă iubită atât de gamerii cu bugete mai mici, cât și de gamerii profesioniști care doresc să ducă gaming-ul la alt nivel. Cu diversele sale modele de plăci grafice, NVIDIA a introdus noi tehnologii pentru a îmbunătăți capacitățile plăcii grafice pe care le oferă. Câteva dintre aceste tehnologii, de exemplu, sunt:

  • sistem VRR – rata de reîmprospătare a ecranului se adaptează la rata cadrelor. Acest lucru previne orice fel de problemă cu imaginea
  • Ray Tracing – în jocurile video, poți vedea cum interacționează lumina cu diversele obiecte pe care le întâlnește. Lumina se reflectă în obiecte, călătorește prin ele și uneori se refractă
  • DLSS și Reflex – datorită DLSS, cele mai moderne plăci grafice de la NVIDIA vor putea reda cadre  la o rezoluție mai mică și apoi le vor putea scala la o calitate înaltă  în  timp real.  Acest lucru, combinat cu Reflex, va reduce latența sistemului
NVIDIA oferă produse de calitate excelentă tuturor celor care sunt dispuși să plătească pentru ele. Așadar, dacă alte branduri nu-ți inspiră încredere, cu NVIDIA mergi la sigur.

AMD

Sigur că dacă am vorbit despre NVIDIA, trebuie să vorbim și despre omologul său, AMD. Acești doi giganți se luptă de ani de zile pentru a fi cea mai bună marcă de plăci grafice de pe piață. Întrucât am văzut deja ce oferă Nvidia, haide să analizăm și avantajele AMD.

În ceea ce privește raportul calitate-preț, AMD se remarcă față de alte mărci din segmentele sale low-end, oferind performanțe bune  la un preț destul de mic.

Pentru a se ridica la nivelul NVIDIA, AMD a introdus arhitectura BIG NAVI. Cele mai notabile inovații aduse de această arhitectură sunt:

  • ray tracing-ul în jocurile video
  • introducerea tehnologiei Smart Access Memory, care permite accesul direct între VRAM și procesor
  • noul Infinity Cache, o memorie cache intermediară de 128 MB pentru a evita blocajele dintre GPU și VRAM

Chiar dacă alegi NVIDIA, AMD sau alte branduri de plăci video, nu uita să te asiguri că placa video bifează toate cerințele amintite mai sus.

Sursă foto – cgtrader.com

