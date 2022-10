Pe 19 si 20 noiembrie, Fit for Future, cea mai mare platforma de comunicare si organizare de evenimente, isi uneste fortele cu Les Mills Nordic, cel mai mare furnizor global de programe si concepte de fitness, pentru a oferi publicului din regiune cea mai mare si mai complexa Conventie Internationala de Fitness a anului: FIT FOR FUTURE, eveniment organizat in Face Club Bucuresti

3 sali spectaculoase, 20 de antrenori internaționali faimoși, show de lumini, LIVE band, coregrafii in premiera, muzica de exceptie, workshop-uri dedicate comunității de business din Romania, sunt doar cateva dintre promisiunile celui mai mare eveniment de fitness al anului.

In perioada 19-31 octombrie, biletele la Conventie vor putea fi achizitionate la preț promotional.

Caroline Lidén, Head of Marketing Les Mills Nordic, ne spune povestea organizării acestui grandios eveniment.

Caroline, ce așteptări ai de la Conventia Fit for Future?

LIVE a revenit! După mai bine de doi ani, avem în sfârșit oportunitatea de a întâlni, din nou, oameni live. Nu mă pot gândi la o modalitate mai bună de a sărbători acest lucru decât prin participarea la evenimentul Fit for Future, din 19-20 noiembrie, de la Face Club. Evenimentul cuprinde tot ce ai nevoie… un spatiu cool, programe Les Mills in premiera, plus prezenta LIVE a celebrilor antrenori Les Mills Nordic, adevărate staruri internaționale.

Ce beneficii vor avea participantii la Convenție?

Poți alege întotdeauna opțiunea care ți se potrivește cel mai bine., atunci când vine vorba de antrenamentele Les Mills, indiferent de nivelul de rezistență la care te afli. Scopul programelor noastre este să ne asigurăm că poți participa așa cum ești acum. Noi îți oferim instrumentele si cadrul de evolutie pentru a trece la nivelul următor.

Un alt beneficiu al evenimentului este că poți împărtăși experiența asta cu alți oameni. Impreuna, veți obține acea motivație suplimentară de care aveți nevoie pentru a putea face acea repetare suplimentară sau pentru a zâmbi puțin mai mult. Pentru că, desigur, antrenamentele trebuie să fie distractive.

Experiența unui astfel de eveniment și a antrenamentelor, într-un loc ca acesta, îmi fac pielea de găină. Să te miști, să te distrezi și să te antrenezi pe o muzică absolut fabuloasă, împreună cu atat de mulți oameni și instructori, LIVE, ar putea fi mai bun lucru care ti se intampla in 2022.

Care sunt vedetele de fitness pe care le vom vedea la București în această toamnă?

Szymon Wesolowski si Ditte Sommer Weinreich, care vor filma lansările pentru anul viitor, în Marea Britanie, în octombrie, la LES MILLS LIVE. Apoi, il vom avea la București pe SUPERSTARUL Billy Magg, cel care a câștigat LES MILLS SUPERSTAR 2018, iar de curand s-a alăturat echipei de antrenori Les Mills Nordic. Natalia Litwiniuk, cu siguranță va face spectacol, alături de carismaticul Billy Magg, în timpul orelor de SHBAM. Dar sa nu uit de Kipa Tiivola, regina ciclismului, care vă va însoți, pe bicicleta, în incursiunea THE TRIP LIVE.

Te rugăm sa ne impartasesti din experiența unui impatimit intr-ale fitness-ului, deopotriva top manager in cadrul celei mai vestite companii care dezvolta programe si concepte de fitness, la nivel global. Așadar, numește 3 antrenamente de neratat, la Conventia Fit for Future, din 19-20 noiembrie, de la București.

BODYCOMBAT, BODYATTACK și THE TRIP LIVE.

Iar dacă mă veți lăsa să adaug două… acelea vor fi GRIT Strength și BODYBALANCE. Îmi dau seama ca este chiar dificil sa aleg doar trei.

Dincolo de programe si concepte de top, dincolo de instructori extrem de carismatici si valorosi, ce inseamna o Conventie Internationala de Fitness? Ce tip de emoție creeaza un asemenea eveniment?

Emoția șansei de a-i determina pe oameni să se antreneze împreună. O mare oportunitate de a inspiră oamenii să fie mai sănătoși! Toate acestea sunt in acord cu obiectivul nostru, al celor din echipa Les Mills Nordic: să contribuim zilnic la construirea unei planete cu oameni în formă.

Știm ca ceea ce diferențiază Fit for Future si Les Mills Nordic, pe piata din Romania, este faptul ca nu ofera participanților simple antrenamente de fitness, ci adevărate spectacole de lumina, sunet, mișcare si culoare. Cum ai defini o experienta Fit for Future? Cum ne convingi sa venim in comunitatea voastra, sa participam la spectacolele puse in scena de voi?

Fiți îndrăzneți, fiți împreuna, fiți gata de distracție! Conectați-vă cu oamenii într-un mod în care nu ați mai făcut-o de mult timp…Iar antrenorii de pe scenă vor face tot ce pot pentru VOI. Ei sunt acolo pentru a vă motiva, pentru a va sprijini, pentru a socializa si a comunica cu voi, pentru a va face sa zambiti, pe tot parcursul antrenamentelor.

FOTO: Caroline Lidén – Head of Marketing Les Mills Nordic (foto arhiva personală)

