Cel mai nou restaurant din Portul TOMIS

Una dintre cele mai frumoase zone de la malul Mării Negre, portul turistic Tomis din Constanța, găzduiește numeroase restaurante iar „perla” acestui sezon este restaurantul NOD, deschis în urmă cu doar câteva luni.

Se află în zona de andocare a bărcilor și iahturilor de mari dimensiuni astfel încât o cină pe terasa restaurantului oferă și o priveliște frumoasă și foarte internațională.

Designul interior se declină din numele restaurantului, nod-ul pescăresc fiind elementul central de design. Cu un aer relaxat de tavernă la malul mării, dar cu servicii și preparate la nivel de restaurant, NOD este alegerea ideală pentru orice moment al zilei.

nodrestaurantro

În meniul restaurantului puteți găsi atât preparate din pește și fructe de mare, cât și numeroase preparate din carne sau chiar vegetariene. Printre acestea amintim creveții saganaki, caracatiță la grătar, ardeii pimientos la tigaie, paparedelele cu trufe sau tomahawk de porc teriyaki la doar 65 de lei.

De amintit și deloc de ignorat este și micul-dejun și brunch-ul NOD. Zilnic intre 10:00 si 15:00 găsiți un meniu special cu ouă benedict cu somon sau avocado, gofre, omletă, granola si alte preparate specifice unui mic-dejun târziu.