Cinci scene și peste o sută de artiști din nouă țări la ediția din acest an Brașov Jazz & Blues Festival

De pe 10 și până pe 15 august, toți cei care se găsesc în Brașov – localnici, dar și turiști, sunt invitați să participe la cea de–a XI-a ediție Brașov Jazz & Blues Festival.

Ediția din acest an se desfășoară pe parcursul a 6 zile, în mai multe spații din Brașov, dar și în două localități din proximitatea orașului de sub Tâmpa.

Cele cinci scene ale festivalului sunt amplasate în Piața Sf. Ioan, Piața Brassai, Parcul Central Nicolae Titulescu (două scene) și Juno Wine Garden. Serile de jam session au loc la Deanes Irish Pub & Grill, iar concertele de gospel la Bisericile Fortificate din Prejmer și Bod.

Programul festivalului este completat cu filme muzicale, documentare biopics la Cinema Astra, dar și filme pentru întreaga familie în zona special amenajată în Parcul Titulescu.

TOMMY CASTRO, câștigătorul premiului B.B. King Entertainer of the Year! la premiile Blues Music Awards 2023, concertează în premieră absolută în România la Brasov Jazz & Blues Festival.

Concertele din Piața Sf. Ioan au loc în perioada 10-13 august, iar biletele și abonamentele au fost puse în vânzare pe www.biletebrasov.ro

Tommy Castro & The Painkillers (SUA) revin în sfârșit în Europa pentru a sărbători cea de-a 30-a aniversare a trupei sale, dar și pentru lansarea celui mai recent album al său „A Bluesman Came To Town”, iar ultima oprire din turneul european va fi la Brașov, pe 10 august.

Recomandări „Prăbușirea de la Podul Înalt”. Construcție turistică pe locul unde Ștefan cel Mare a câștigat bătălia cu turcii, pusă la pământ de vânt. Ce spun autoritățile

În întreaga sa carieră, Tommy Castro a câștigat numeroase premii la Blues Music Awards, iar în acest an a fost nominalizat din nou la categoria Artistul Blues – Rock al anului 2023 și a câștigat pentru a patra oară premiul B.B. King Entertainer of the Year!

Sharrie Williams (SUA), The Princess of Gospel Rockin Blues face cale întoarsă la Brașov pe 10 august 2023, când va lansa și cel mai recent album al său „The World is in Trouble”, lansat deocamdată doar în variantă digitală, în aprilie 2023.

Antonio Lizana (Spania) este unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai New Flamenco Jazz. Show-ul live susținut de artistul spaniol este descris ca o „călătorie uluitoare de la rădăcinile flamenco-ului la jazz contemporan”, îmbogățită de mesajele de optimism din versurile sale.

Rita Marcotulli (Italia), cea mai valoroasă compozitoare şi pianistă de Jazz din Peninsulă, vine pentru prima dată în România la Brașov, într-un concert alături de acordeonistul Luciano Biondini. Fie că vorbim de jazz, muzică clasică sau cântece tradiționale italiene, muzica lor este plină de umor, melancolie, tandrețe și temperament. Concertul este organizat în parteneriat cu Institutul Italian de Cultură București.

Recomandări Mihnea Vasiliu, dumneavoastră „ați fost așa de omenos aici!”

Johnny Rawls (SUA), o legendă a Soul Blues-ului ajunge în premieră la Brasov Jazz & Blues Festival. De fapt, termenul „soul blues” a fost inventat pentru a descrie muzica lui. Are o carieră de peste 50 de ani, este un artist, producător de muzică și compozitor recunoscut la nivel internațional, cu numeroase premii și nominalizări din partea Blues Music Awards.

The BluesBones (Belgia) este considerată una din cele mai bune trupe de blues din Europa, cu hituri nr. 1 în toate topurile de gen din SUA și Marea Britanie.

Muzica lor este un amestec de blues și rock clasic adus în contemporaneitate, care vine cu o voce puternică, riff-uri dinamice de chitară și o rezonanță deosebită a orgii Hammond.

Lucy Woodward (SUA) se va alătura trioului european Soundsville (Italia/Germania) pentru o ultimă seară de festival cu totul aparte.

O voce de muzică soul extrem de versatilă, o artistă energică și care livrează în același timp o interpretare magistrală, pe aceeași scenă alături de Alberto Marsico (orgă), Lars Kutschke (chitară) și Luca Guarino (baterie).

Alabama Mike (SUA) este un artist de blues în stil Chicago, iar muzica sa, considerată revigorant de relevantă pentru secolul XX, amintește de un tânăr BB King sau Buddy Guy, dar şi de Elmore James și Little Johnny Taylor.

Recomandări REPORTAJ. O româncă a plecat la 19 ani dintr-un sat din Bacău și a ajuns să candideze la alegerile locale din Norvegia: „Aici, când aud că ești fermier, oamenii își dau jos pălăria și îți spun «Mulțumesc pentru mâncare!»”

Interpret cu o voce expresivă și versatilă, Alabama Mike este capabil să treacă de la blues acustic la cel mai clasic Soul-Blues, iar prezența sa pe scena festivalului de la Brașov este o oportunitate pentru public de a descoperi un artist major, ale cărui prestații live se ridică la înălțimea talentului său de compozitor, adânc înfipt în sonoritățile contemporane.

Pe scena din Piața Brassai vor concerta artiști cunoscuți din România. De la Nicu Patoi la Florin Giuglea sau de la JazzyBIT la Berti Barbera, iată doar câteva nume sonore care vor urca pe scena din zona După Ziduri din Brașov. Este de remarcat concertul în premieră în România a trupei berlineze Move 78, al cărui sound distinct e construit ca mix între improvizaţie de jazz şi hip-hop pre-programat.

Intrarea la concertele din Piața Brassai este gratuită.

Pe scena principală din Parcul Central Nicolae Titulescu vor avea loc ateliere muzicale realizate de Academia de muzică Soundbox, iar seara publicul se va delecta cu concertele brașovenilor de la The Teachers, Dalma & The Fliptones, Fusion Core sau Fernet Blues Company.

Tot în Parcul Titulescu, Scena Feel Good powered by Majorel aduce distracția în rândul tinerilor, cu Vinyl, Rum, Tapas & Wine sau pe brașovenii de la UNUM.

Serile de vară din cadrul festivalului sunt mai plăcute în grădină la JUNO, unde revin Anamaria Galea și Soul Serenade. În premieră la festival ajunge pe scena de la JUNO și Aleka & Chris Guilfoyle Duo (România/Irlanda).

Aleka Potîngă și Chris Guilfoyle s-au cunoscut pe scena de jazz din Dublin, amândoi fiind descriși drept „stele în ascensiune” ale scenei de jazz irlandeze de către The Irish Times.

În zilele de 14 și 15 august, muzica Gospel ajunge și în acest an la Bisericile Fortificate din Prejmer și Bod, alături de Sharrie Williams, The Princess of Gospel Rockin Blues.

Biletele și abonamentele pentru concertele din Piața Sf. Ioan au fost puse în vânzare online pe www.biletebrasov.ro.

Mai multe informații despre festival sunt disponibile pe site-ul oficial al festivalului sau pe pagina de pe Facebook.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Brașov Jazz & Blues Festival este un eveniment organizat de Asociația Culturală Fanzin, finanțat de Consiliul Județean Brașov și cofinanțat de Primăria Municipiului Brașov și de Ministerul Culturii.

Cu sprijinul: Institutului Italian de Cultură București, Centrului Cultural German Brașov, Uniunii de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR)

Partener culinar: Sergiana Poiana Mărului

Mașina festivalului: Ford

Berea oficială a festivalului: Bere Czell

Sponsori: Zizin Ape Naturale Minerale, Bilka, Radisson Blu Aurum Hotel Brașov, Farmec, Karpaten Turism, Majorel, Elmas, Elecon, Pepiniera Brazi Argintii

Parteneri: Cinema Astra, Deanes Irish Pub & Grill, Juno Wine Garden, Biserica Fortificată Bod, Biserica Fortificată Prejmer, Academia de Muzică Soundbox, Agenția Metropolitană Brașov, Asociația de Treabă, Swing Dance Academy, Asociația pentru Instruire în Situații de Urgență – USVAR, Comprest, Decât O Dubă, Romarg, Voluntariat Brașov, Biletebrasov.ro

Parteneri Media: Rock FM, Zile și Nopți, Sunete, Biz Brasov, fwdBv, Transilvania Expres, mytex.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Andreea Marin, în culmea FERICIRII! E vorba de fiica ei, Violeta! Felicitări!

Viva.ro Cum s-au fotografiat David Popovici și iubita lui. La 18 ani, campionul are o relație stabilă

PUBLICITATE De ce să fii acum la Brașov, dacă vrei să.... Boovie!

FANATIK.RO Șoseaua spectaculoasă din România care e peste Transfăgărășan și Transalpina la acest moment. Puțini știu de ea

Știrileprotv.ro Putin: „Dacă trebuie, suntem pregătiți pentru o confruntare militară directă cu NATO, dar nu dorim una cu SUA”

Observatornews.ro Cod galben şi portocaliu de ploi torenţiale, vijelii şi grindină în peste jumătate de ţară. Zonele afectate de avertizare

Orangesport.ro Lovitură la Dinamo. Un investitor ar dori să se retragă: "Am auzit la nivel de zvon faptul că nu ar dori să mai finanţeze". Prima reacţie a conducerii

Unica.ro Ce filme și seriale noi apar pe Netflix în august 2023