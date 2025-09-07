Vietnam și Cambodgia

Călătoria începe în Ho Chi Minh City (Saigon), unde clădirile coloniale franțuzești și zgârie-norii se împletesc armonios. De la Catedrala Notre-Dame și Opera, la piețele pline de mirodenii, totul vibrează. O incursiune la tunelele Cu Chi îți arată ingeniozitatea rezistenței vietnameze, iar croaziera la apus pe râul Saigon pune în ramă skyline-ul orașului. Urmează Delta Mekongului, o lume construită pe ape: piețe plutitoare, livezi tropicale, sate pe stâlpi și gustul dulce-acrișor al fructelor proaspete. În câteva ore ai imaginea limpede a Vietnamului rural, calm și profund.

Zborul intern te duce spre Da Nang și bijuteria istorică Hoi An, orășelul cu felinare colorate și case negustorești conservate impecabil. De aici, un salt înapoi în timp: My Son, vechiul centru spiritual al regatului Champa, cu turnuri de cărămidă roșiatică ascunse în junglă. Traversezi apoi Pasul Norilor spre Hue, fosta capitală imperială, pentru o plimbare pe Râul Parfumat și vizite la citadela regală și pagode elegante. Așa simți, în ritm lent, finețea Vietnamului tradițional.

Circuit în Vietnam, Cambodgia și Thailanda: Aventură completă în inima Indochinei
Vietnam. Foto: Unsplash
În Hanoi, capitala politică, vei descoperi un oraș cu suflet boem: străzi înguste în „Cartierul celor 36 de bresle”, temple liniștite și lacuri romantice. Punctul culminant? Croaziera în Golful Halong, unde sute de karsturi calcaroase răsar din mare ca niște dragonii adormiți. O noapte pe vas, cu prânz din fructe de mare și dimineți în ceață albastrie, îți rămâne mult timp în inimă. Este una dintre acele experiențe care dau sens cuvântului „bucket list”.

Apoi treci granița spre Cambodgia și pășești în universul Angkor. La Siem Reap, intrarea în Angkor Thom cu armatele de piatră, turnurile zâmbitoare ale Bayon, rădăcinile gigantice care îmbrățișează Ta Prohm și perfecțiunea cosmică a Angkor Wat compun, împreună, poate cel mai emoționant „muzeu” în aer liber al Asiei. Seara, dansurile Apsara și bucătăria khmer completează elegant tabloul.

Thailanda între savoare și culori

Finalul te găsește în Bangkok, inima economică a regiunii, o metropolă care nu doarme. Marele Palat și Wat Phra Kaew (Buddha de Smarald) strălucesc ceremonial, Wat Pho (Buddha Culcat) impresionează, iar Wat Arun sclipește în lumina de apus. O croazieră pe Chao Phraya și canalele din Thonburi dezvăluie Bangkokul tradițional, iar o escapadă la piața plutitoare Damnoen Saduak adaugă savoare și culori într-o paradă de bărci încărcate cu fructe, condimente și zâmbete.

De ce merită acest tur? Pentru că adună într-un singur fir epic cele trei fețe ale Indochinei: energia Vietnamului, misterul Cambodgiei și efervescența Thailandei. Ritmul este atent dozat – orașe, natură, patrimoniu UNESCO, piețe și gastronomie –, astfel încât să simți, nu doar să „bifezi”.

Vrei alternative sau extensii în alt colț de lume? Aruncă un ochi și la celelalte circuite cu avionul marca Europa Travel: Asia, Americi, Africa – programe gândite pe interese și stiluri de călătorie, de la cultură la aventură și relaxare.

Pentru rezervări rapide sau întrebări despre plecările din 25.10 și 22.11, scrie-ne direct pe WhatsApp: 0723 153 702. Ne găsești și pe europatravel.ro, unde consilierii noștri îți oferă toate detaliile despre zboruri, cazări, excursii opționale și condiții de călătorie.

Foto: Unsplash

