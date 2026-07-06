CloudSSM, platforma românească de digitalizare SSM care acoperă instruirea, testarea și semnarea electronică a documentelor de securitate și sănătate în muncă, vrea să răstoarne această percepție — nu mutând instruirea obligatorie într-un alt format, ci transformând-o în ceva relevant. Ideea de bază a platformei este că digitalizarea, realizată corect, crește — și nu coboară — importanța instruirii în organizații.

Evoluția CloudSSM a fost constantă de la lansare. De la un trimestru la altul, baza de clienți se mărește, iar aspectul cel mai notabil este diversitatea ei — de la afaceri mici până la organizații mari, cu structuri complexe, mai multe locații și mii de angajați, dar și instituții publice. Această diversitate confirmă premisa de la care a pornit platforma: digitalizarea SSM nu reprezintă o nișă, ci o necesitate comună pentru orice companie care își ia în serios responsabilitatea pentru securitatea și sănătatea în muncă, oricât de mare ar fi.

Vreme îndelungată, instruirea SSM a fost privită ca o formalitate, însă digitalizarea schimbă această percepție. Paradoxal, ea nu diminuează instruirea, ci o valorifică. Pe hârtie, totul se reducea la o semnătură pusă într-un caiet. În platformă, instruirea SSM online se transformă în conținut propriu-zis: poate fi text, poate fi imagine, poate fi un material împărțit pe capitole, cu o ordine logică. În clipa în care se acordă atenție modului în care este organizat acel material, angajatul nu mai bifează o obligație, ci parcurge ceva care are sens pentru el. Iar dacă testarea urmează imediat, cu întrebări clare, conectate direct la conținutul parcurs, întregul proces începe să funcționeze ca un circuit complet — instruire, înțelegere, verificare, semnătură electronică — nu ca formalități separate.

Un material de instruire SSM „bun” în mediul digital este, în viziunea CloudSSM, un material conceput pentru cititor, nu pentru arhivă. Multe materiale SSM au fost redactate acum mulți ani, sub formă de document lung și dens, încărcat cu articole de lege reproduse ca atare. Într-un mediu digital, exact același conținut poate fi reorganizat — secțiuni scurte, exemple concrete, imagini relevante pentru locul de muncă vizat. Printr-o digitalizare SSM făcută cu cap nu se atinge fondul legal, ci doar forma în care el ajunge la angajat. Iar diferența se vede imediat, atât în rezultatele testărilor, cât și în feedbackul primit de la companii.

Multe firme combină instruirea online cu sesiuni fizice, mai ales pentru riscurile specifice, iar cele două se completează foarte bine — dar numai dacă sunt gândite împreună, nu separat. Componenta teoretică — reglementări, proceduri, politici interne — se transmite excelent prin instruire SSM online, pentru că angajatul o poate parcurge în ritmul său și poate reveni la ea oricând. Instruirea fizică, demonstrațiile practice, exercițiile pe echipamente sau evacuările rămân însă necesare pentru unele categorii de riscuri și nu se pot înlocui. Ceea ce face platforma este să pregătească terenul pentru partea fizică — angajatul ajunge la sesiunea practică cu noțiunile de bază deja asimilate, iar timpul cu instructorul se dedică lucrurilor care contează cu adevărat: aplicare, întrebări, exersare.

Un model relevant pentru acest tip de instruire vine din industria aviatică. Aviația a priceput de mult ceva ce multe industrii încă ignoră: instruirea de siguranță nu are nevoie să fie plictisitoare ca să fie luată în serios — ci exact invers. Materialele de siguranță de pe ecranele din scaune sunt scurte, vizuale și repetate la fiecare zbor și, oricât de banale ar părea, oamenii le rețin. Asta pentru că informația e oferită clar, în contextul potrivit și la momentul potrivit. La fel sunt concepute și materialele de instruire SSM din platformă: nu un document de zeci de pagini deschis o singură dată și apoi închis, ci conținut structurat, reluat periodic și adaptat locului de muncă — astfel încât informația esențială despre securitate și sănătate în muncă să rămână, nu doar să fie „parcursă”.

Pentru perioada următoare, CloudSSM continuă dezvoltarea zonei de conținut — instrumente care să ajute companiile să-și reașeze materialele de instruire SSM în formate mai accesibile, integrări mai strânse cu platformele de HR, semnătură electronică pentru toate documentele SSM și automatizări pentru testare și raportare. În paralel, platforma are în vedere extinderea pe piețe europene cu cerințe asemănătoare celor din România. Direcția rămâne aceeași — de la dosar la digital — însă cu un accent tot mai apăsat pe ideea că instruirea făcută bine este o investiție, nu o obligație.

CloudSSM este o platformă SaaS de digitalizare SSM dezvoltată de SSM Application SRL, dedicată instruirii, testării și semnării electronice a documentelor din domeniul securității și sănătății în muncă, folosită de companii și instituții din România.

Foto: cloudssm.ro

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