Vezi rezultate BACALAUREAT GIURGIU 2026!

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2026 s-au încheiat săptămâna trecută, dar candidații nu au scăpat de emoții. Astăzi, află rezultatele la BAC 2026 și dacă au promovat examenul de maturitate.

Rezultatele de la Bac 2026 în Giurgiu sunt afișate la avizierul școlii în care s-a dat examenul, pe pagina edu.ro – în secțiunea Rezultate Bacalaureat 2026 – și pe site-ul Inspectoratului Școlar Giurgiu.

Lista cu rezultatele, publicată de fiecare școală în parte și pe site-ul edu.ro, cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz.

Cum afli notele la Bac 2026 prin codul unic, pe EDU.RO

Rezultatele la Bac 2026 în Giurgiu sunt anonimizate din 2020 pentru a respecta directivele europene de protecție a datelor cu caracter personal. Fiecare candidat a primit un cod unic pe baza căruia va putea să verifice notele pe care le-a obținut la examen.

Pentru a afla rezultatele la Bac 2026, care vor fi afișate în format anonimizat (fără numele și prenumele candidatului), elevii vor folosi codul unic pe care l-au primit la începutul examenelor.

„Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de Bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia”, se precizează în metodologia de organizare a examenului de Bacalaureat de anul acesta.

Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de Bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de Bacalaureat, care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz.

Astfel, elevii care vor să vadă ce rezultate au obținut la Bac 2026 trebuie să caute pe listele afișate la avizierele unităților de învățământ codul primit la prima probă a examenelor.

Candidații care vor să verifice notele online trebuie să acceseze secțiunea dedicată rezultatelor de pe site-ul bacalaureat.edu.ro și să introducă în căsuța corespunzătoare codul unic.

Ce rezultate trebuie să ai la Bac 2026 pentru a promova

După publicarea listelor, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații la rezultatele de la Bac 2026, în aceeași zi, până la ora 18.00, iar rezultatele finale la Bac 2026 vor fi afișate în data de 13 iulie.

Pentru a fi declarat promovat la examenul de Bacalaureat, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă susținută, iar media notelor la Bacalaureat trebuie să fie minimum 6.

Media la Bac 2026 se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe scrise. O veste bună pentru elevii care obțin media 5,99 la Bacalaureat este că aceasta va fi rotunjită la 6,00, deci candidații vor promova examenul.

Rezultate Bac 2026 pe județe

Calendarul afișării rezultatelor la Bac 2026 în Giurgiu, sesiunea iunie

Când se afișează rezultatele la Bac 2026, sesiunea iunie

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), depunerea cererilor de vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

8 – 9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor 9 – 10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale





Vizualizarea propriei lucrări după afișarea rezultatelor inițiale

O schimbare importantă în ceea ce privește modul de desfășurare a examenului de bacalaureat 2026 este că elevii care susțin examenul pot solicita vizualizarea lucrării imediat după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de a depune contestațiile.

”Candidatul poate solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal”, se arată în ordinul de ministru.

Cum se depun contestațiile la Bac 2026

După afișarea rezultatelor la Bac 2026 în Giurgiu, absolvenții nemulțumiți de notele obținute, pot face contestație.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.

Model cerere de contestație pentru Bac 2026

Cum se calculează notele la Bac 2026

Potrivit metodologiei, fiecare lucrare este evaluată de către doi profesori evaluatori. În cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire.

În cazul în care diferența dintre notele acordate de cei doi profesori este mai mare de 1 punct, președintele comisiei de Bacalaureat nominalizează alți doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării. După finalizarea recorectării lucrării, se elimină cea mai mare și cea mai mică notă și se face media dintre cele două rămase.

Cum se calculează notele la contestații la Bac 2026

După depunerea contestațiilor, se urmează aceeași pași ca și în cazul primei etape de notare. Dacă diferența dintre nota inițială și cea de după reevaluare este mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, lucrarea se resecretizează și este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori.

Nota finală se calculează și în acest caz prin eliminarea extremelor și apoi ca medie aritmetică a celor două note rămase. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Eliberarea diplomei de Bacalaureat

Diplomele de bacalaureat vor fi completate și semnate în termen de cel mult 10 zile de la terminarea examenului de Bacalaureat. Totuși, diplomele pot fi eliberate, la cerere, candidaților care au promovat examenului în sesiunea iunie 2026 înainte de afișarea rezultatelor finale, dar numai după finalizarea perioadei de depunere a contestațiilor.

Prioritate la eliberarea diplomei de bacalaureat au candidații care urmează să se înscrie în viitorul apropiat la unități de învățământ superior ce condiționează prezentarea acestui document.

Calendar Bac 2026 – sesiunea de toamnă 2026

14 – 21 iulie 2026: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe.

Calendarul probelor de evaluare a competențelor:

3 august 2026: Limba și literatura română – proba E.a) (probă scrisă)

4 august 2026: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) (probă scrisă)

5 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) (probă scrisă)

6 august 2026: Limba și literatura maternă – proba E.b) (probă scrisă)

7, 10 și 11 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română [Proba A] și în limba maternă [Proba B].

12 august 2026: Evaluarea competențelor digitale [Proba D].





Calendarul probelor scrise:

10 august 2026 – Limba și literatura română (proba E.a – scris)

11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c – scris)

12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d – scris)

13 august 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b – scris)





Când se afișează rezultatele la Bac 2026, sesiunea de toamnă

18 august 2026 – Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

19 – 20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

20 – 21 august 2026 – Soluționarea contestațiilor

24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale.

Supravegherea audio-video la Bacalaureat 2026

Sălile de examen și cele de multiplicare a subiectelor au fost supravegheate audio-video. Comisiile de Bacalaureat din centrele de examen şi comisiile de Bacalaureat judeţene/Comisia de Bacalaureat a municipiului Bucureşti verifică, prin sondaj, înregistrările audiovideo din sălile de examen, după încheierea probei scrise.

În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

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