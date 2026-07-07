Principalele mize ale summitului NATO de la Ankara

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat trei priorități principale care vor fi puse în discuție în timpul celor două zile de summit: continuarea creșterii investițiilor aliate în apărare, consolidarea producției industriale de apărare transatlantică și sprijinirea Ucrainei.

La Ankara, liderii aliați sunt așteptați, de asemenea, să abordeze criticile lansate public de președintele Donald J. Trump la adresa NATO și preocupările unor membri NATO cu privire la impactul acestora asupra coeziunii politice a NATO și a credibilității alianței, explică un raport al Congresului american.

O prioritate majoră a Administrației Trump pentru NATO a fost acțiunea de a convinge aliații europeni și canadieni să crească cheltuielile pentru apărare și să își asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea convențională în Europa.

Administrația Trump a denumit noua formă de alianță eficientă drept „NATO 3.0”. În această logică, „NATO 1.0” a fost NATO din perioada Războiului Rece, care a menținut pacea și a limitat amenințarea sovietică în Europa.

După terminarea Războiului Rece, „NATO 2.0” a însemnat o alianță mai implicată la nivel global (de exemplu, cooperarea aliaților în Afganistan sau în războiul din Balcani), dar și mai slabă, țările europene permițându-și să micșoreze bugetele pentru armatele naționale.

NATO 3.0 din prezent ar readuce alianța la scopul său inițial de a apăra Europa de agresiunea Kremlinului, dar cu forțele europene situate, la nivel de răspundere, în prim-plan.

Fostul ambasador american Daniel Fried explică, într-o analiză, pentru Just Security, că înalți oficiali civili și militari de la sediul NATO și din țările de pe frontul estic al Europei au spus, în privat, că acceptă și chiar salută NATO 3.0, cu apelul său la o capacitate de apărare europeană mai mare, inclusiv prin contribuția propriilor țări.

„Dar avertismentul lor este că Statele Unite trebuie să își facă, la rândul lor, partea: să mențină capacitatea militară critică în Europa, să fie pregătite să lupte dacă rușii atacă un aliat NATO și, în mod esențial, să planifice tranziția către contribuții militare europene mai mari, astfel încât să nu existe lacune în acoperirea apărării”, explică Fried.

„Înaintea summitului de la Ankara, secretarul general Rutte a subliniat că aliații europeni și canadieni au cheltuit împreună 1,2 trilioane de dolari suplimentari pentru apărare în ultimul deceniu, toate bugetele de apărare ale aliaților atingând sau depășind 2% din produsul intern brut (PIB) în 2025. La Ankara, Rutte se așteaptă ca aliații să prezinte planuri concrete pentru a îndeplini noua țintă de cheltuieli pentru apărare a NATO de 5% din PIB pentru cheltuieli legate de apărare și securitate până în 2035 (inclusiv 3,5% din PIB pentru cerințele de bază în domeniul apărării și 1,5% din PIB pentru cheltuieli legate de apărare). De asemenea, se așteaptă ca aliații NATO să anunțe noi inițiative pentru a consolida capacitatea industrială de apărare în cadrul alianței și zeci de miliarde de dolari în noi contracte de apărare aferente”, detaliază un sumar al Congresului, publicat la începutul anului 2026 și revizuit înaintea acestui summit.

Tensiunile privind prezența trupelor americane în Europa

Îngrijorările europenilor, acumulate în ultimul an, se referă la politica impredictibilă a administrației Trump, care riscă să distrugă acordul standard dintre aliați, prin retrageri haotice ale trupelor din Europa, la sugestiile liderilor americani că Statele Unite își vor reduce contribuțiile militare NATO la rezerva nucleară și la ambivalență Casei Albe, cu privire la faptul dacă SUA își vor onora obligațiile de a ajuta la apărarea tuturor aliaților NATO.

În timpul Războiului Rece, Statele Unite aveau aproximativ 300.000 de soldați staționați permanent în Europa. În prezent, există aproximativ 80.000 de soldați americani staționați în Europa. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că este în curs de desfășurare o politică de revizuire suplimentară a forțelor americane din Europa.

Generalul Alexus Grynkevich, comandantul suprem al forțelor aliate din NATO, a sugerat că reducerile planificate ale SUA vor avea loc în timp și vor fi coordonate cu aliații europeni pentru a evita lacunele în acoperire.

„Pe măsură ce pilonul european al alianței devine mai puternic, acest lucru permite SUA să își reducă prezența în Europa și să se limiteze la furnizarea doar a acelor capabilități critice pe care aliații nu le pot oferi încă. Nu vă pot oferi un calendar exact; va fi un proces continuu de câțiva ani”, a explicat Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate al NATO.

Deși Europa și-ar asuma o mai mare responsabilitate pentru apărarea convențională, acest lucru s-ar întâmpla „cu sprijin critic continuu din partea capabilităților americane, care sunt în curs de ajustare”, a mai adăugat oficialul NATO.

Strategia Națională de Apărare americană, publicată în acest an, caracterizează Rusia ca reprezentând o „amenințare persistentă, dar gestionabilă, pentru membrii estici ai NATO în viitorul previzibil” și evaluează că „Moscova nu este în măsură să încerce să obțină hegemonia europeană. NATO european depășește Rusia ca scară economică, populație și, prin urmare, putere militară latentă”, aceasta fiind viziunea strategului conservator, Elbridge Colby, care consideră că SUA ar trebui să se retragă gradual din Europa, pentru o concentrare mai eficientă în Asia Pacific.

În contrapondere, legislativul american a interzis utilizarea fondurilor pentru reducerea numărului de personal militar american din Europa sub 76.000, fără a consulta și raporta mai întâi Congresul.

„Unii membri ai Congresului – atrage atenția raportul – inclusiv președinții comisiilor pentru forțe armate ale Camerei Reprezentanților și Senatului, și-au exprimat grade diferite de îngrijorare și opoziție față de reducerile de trupe anunțate de Administrație.

În mai 2026, președinții comisiilor au declarat că sunt „foarte îngrijorați de decizia de a retrage o brigadă din Germania”, adăugând că Germania „a intervenit ca răspuns la apelurile președintelui Trump pentru o mai mare partajare a sarcinilor”.

În octombrie 2025, președinții au mai declarat că „se opun ferm deciziei de a nu menține brigada americană prin rotație în România și procesului Pentagonului pentru revizuirea în curs a posturii forțelor, care ar putea duce la retrageri suplimentare ale forțelor americane din Europa de Est”.

Alte teme care vor fi discutate la Ankara

Dincolo de mizele financiare, Daniel Fried susține că summitul de la Ankara va trebui să arate rezultate și în ceea ce privește creșterea capacităților de apărare:

„Acest lucru va justifica argumentul formulat de părțile administrației mai pro-NATO/pro-lumea liberă, conform căruia investițiile continue în alianță rămân în interesul SUA. Declarația summitului ar putea, de asemenea, să susțină relaxarea condițiilor pentru producția comună și acordarea de licențe între aliați (și Ucraina) pentru producția de apărare, în special pentru arme de ultimă generație aflate în cantități insuficiente, cum ar fi rachetele de croazieră cu rază lungă de acțiune și dronele”.

O altă prioritate cheie pentru oficialii NATO, la summitul de la Ankara, este continuarea instituționalizării sprijinului aliat pe termen lung pentru Ucraina, atât din partea aliaților în mod individual, cât și din partea NATO în ansamblu. Aceste îngrijorări au crescut, după operațiunea militară în Iran, unii oficiali NATO și europeni luând în calcul scenariul unei concentrări americane mai mari în Orientul Mijlociu, în detrimentul Ucrainei.

„Secretarul general Rutte și-a exprimat sprijinul pentru eforturile conduse de Administrația Trump de a negocia un acord de pace în Ucraina și a subliniat că orice acord de pace ar trebui să garanteze că președintele rus Vladimir Putin nu va mai încerca niciodată să invadeze Ucraina. Unele guverne aliate și-au exprimat îngrijorarea cu privire la percepția diminuată a sprijinului SUA pentru Ucraina sub administrația Trump”, atrage atenția sumarul Congresului SUA.

În iulie 2025, NATO a început să coordoneze achiziția de echipamente de apărare pentru Ucraina de la Statele Unite de către alți aliați ai NATO, prin așa-numita inițiativă Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), explică raportul Congresului SUA. În cadrul PURL, comandanții militari NATO identifică echipamentele militare și munițiile necesare Ucrainei pe care Statele Unite le pot furniza în volume mai mari decât alți aliați. Aliații europeni și Canada achiziționează apoi echipamentul, iar NATO coordonează livrarea către Ucraina. Potrivit Departamentului Apărării, în martie 2026, aliații și partenerii NATO au angajat mai mult de 4,8 miliarde de dolari în asistență legată de PURL, din care aproximativ 4,2 miliarde de dolari au fost transferați.

O altă nuanță cheie pentru NATO rămâne dacă și cum să ofere Ucrainei o cale spre aderare. Începând cu 2008, comunicatele summitului NATO au reiterat angajamentul larg că Ucraina va deveni într-o zi membră, dar nu a oferit un calendar clar pentru o invitație oficială.

În 2024, aliații au reiterat declarațiile anterioare conform cărora „viitorul Ucrainei este în NATO” și au caracterizat pentru prima dată calea Ucrainei către aderarea la NATO ca fiind „ireversibilă”. În același timp, oficialii din administrația Biden și Trump și din alte guverne aliate, inclusiv Germania, au spus că Ucraina nu se va alătura NATO în timp ce războiul este în curs de desfășurare.

Limbajul Declarației comune, de la Summitul de la Ankara privind Rusia ar trebui să fie la fel de puternic, inclusiv prin referire la amenințarea Rusiei nu doar la adresa Europei, ci și la adresa securității euroatlantice, adică și a Statelor Unite, consideră Fried.

„Declarația de la Summitul de la Haga a făcut referire, de asemenea, la „angajamentul ferm față de apărarea colectivă, așa cum este consacrat în articolul 5 din Tratatul de la Washington [NATO]”, care declară că un atac asupra unui membru NATO este un atac asupra tuturor. Orice acțiune mai puțin importantă va fi interpretată, inclusiv de Kremlin, ca o diminuare a sprijinului NATO pentru cei mai vulnerabili membri ai săi și, prin urmare, invitând la o presiune sporită din partea Kremlinului – sau chiar mai rău”, avertizează Fried.

Dependența de umbrela nucleară a SUA

Acoperirea nucleară poate apărea ca o excepție de la reducerea forțelor de către Statele Unite în Europa. Rapoartele sugerează că Statele Unite ar putea echilibra reducerea convențională cu o creștere a armelor nucleare sau a capacității de dublă utilizare în Europa, mai explică Fried. Există însă și un risc.

„Având în vedere amenințările Rusiei de a folosi arme nucleare împotriva Europei, acesta este un pas binevenit. Dar dacă o acoperire nucleară sporită este destinată ca o alternativă la sprijinul convențional al SUA pentru securitatea NATO, ar putea slăbi în mod pervers securitatea alianței, forțând să se bazeze excesiv pe armele nucleare pentru a descuraja agresiunea Rusiei. În anii 1950, Statele Unite s-au confruntat cu această problemă cu doctrina sa de «răzbunare [nucleară] masivă» împotriva potențialelor atacuri sovietice asupra NATO, o strategie care a ridicat întrebarea dacă Statele Unite vor risca efectiv atacuri nucleare asupra propriilor orașe prin desfășurarea de arme nucleare împotriva Uniunii Sovietice”, argumentează Fried.

Summitul de la Ankara ar putea atenua acest risc prin susținerea unei cooperări nucleare sporite, nu ca un substitut, ci ca o completare a descurajării convenționale și a apărării întregii alianțe împotriva agresiunii ruse sau de altă natură.

Think tank-ul britanic RUSI atrage și el atenția că planul Washingtonului de a-și reevalua poziția în Europa ar putea submina și mai mult descurajarea nucleară a SUA dacă elimină prezența convențională.

„La reuniunea miniștrilor apărării NATO de săptămâna trecută, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunțat că Washingtonul va întreprinde o revizuire la șase luni a poziției SUA în Europa. Revizuirea, potrivit lui Hegseth, va asigura că Europa își asumă responsabilitatea principală pentru apărarea sa – inclusiv prin reducerea cotizațiilor anuale NATO ale SUA în cazul în care aliații europeni nu își îndeplinesc obiectivele de cheltuieli pentru apărare. Anunțul promovează în continuare obiectivul clar declarat al lui Trump de a reduce contribuțiile SUA la apărarea convențională a Europei.

În același timp, Washingtonul a ținut să facă o distincție între contribuțiile sale convenționale și nucleare la securitatea europeană. Cu toate acestea, această diviziune este una oarecum artificială. O prezență convențională redusă a SUA, coroborată cu retorica americană disprețuitoare – și, uneori, de-a dreptul beligerantă – este fundamental în contradicție cu afirmațiile americane conform cărora descurajarea nucleară extinsă a SUA în Europa rămâne neafectată”, argumentează analistul RUSI, Darya Dolzikova​.

În acest context marcat de tensiuni în relația transatlantică, Dolzikova​ susține că Europa trebuie să continue să acorde prioritate investițiilor pe termen lung sporite în capacități convenționale avansate non-americane și unei posturi convenționale mai puternice în general.

Regatul Unit și Franța trebuie să accepte că descurajarea lor nucleară va trebui să joace un rol mai important în securitatea europeană în viitor și ar trebui să evalueze suficiența posturilor lor nucleare în consecință.

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