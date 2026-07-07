După numeroasele probleme cu care s-a confruntat și după mai multe intervenții chirurgicale, lucrurile sunt mai bune pentru Laurette.

Problemele au început pentru Laurette în anul 2019, după ce a apelat la o procedură pentru mărirea feselor. În urmă cu doar câteva săptămâni, Laurette a fost supusă unei noi intervenții chirurgicale, pentru că infecția din picior nu dispăruse.

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„Am ajuns acasă de săptămâna trecută, de vineri. Mă simt mult mai bine, cred că vedeți și pe fața mea. Cred că am scăpat de infecție și de tot ce îmi punea piciorul și viața în pericol. Sunt optimistă, sunt plină de speranță că totul va fi bine. Tocmai ce am venit de la Spitalul Floreasca, de la control”, a spus Laurette, în mediul online.

„Sunt pe drumul cel bun. Eu cred că de data aceasta am scăpat de tot ce aveam și acum doar mai este nevoie de recuperare, de kinetoterapie. A fost o perioadă dificilă din viața mea, eu zic că sunt pe drumul cel bun. O să vă țin la curent cu evoluția mea”, a mai spus Laurette.

Coșmarul prin care a trecut Laurette

În urmă cu șapte ani, Laurette a trecut printr-o procedură care i-a provocat complicații serioase. Consecințele au fost greu de suportat: vedeta a fost imobilizată la pat timp de șase luni și a trecut printr-o perioadă extrem de dureroasă. Deși părea că lucrurile s-au stabilizat, problemele nu au dispărut complet.

În luna aprilie a acestui an, Laurette a ajuns din nou la medic, iar verdictul nu a fost unul ușor de primit. Specialiștii au descoperit că o parte din substanța utilizată în trecut a rămas în picior, afectând nervul sciatic.

Din acest motiv, intervenția chirurgicală a fost necesară pentru a elimina problema și a preveni complicații și mai grave. Vedeta a mărturisit că există posibilitatea să mai fie nevoie de încă o operație, după cea programată în luna aprilie, urmată de un proces de recuperare.

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