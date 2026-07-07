Primul cod galben intră în vigoare la noapte

Prima avertizare meteorologică este valabilă în intervalul 7 iulie, ora 23.00 – 8 iulie, ora 12.00 și vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în aceste regiuni sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică.

„În intervalul menționat, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii (viteze de 50…70 km/h), descărcări electrice și averse (pe arii restrânse 15-25 l/mp)”, transmite ANM.

Harta județelor afectate de furtuni începând din această noapte. Sursa foto: ANM

Meteorologii precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice vor apărea și în alte regiuni ale țării. „Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în după-amiaza și seara zilei de marți local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și izolat în rest”, potrivit meteorologilor ANM.

Miercuri, furtuni în cea mai mare parte a țării

Cea de-a doua atenționare meteorologică este valabilă în intervalul 8 iulie, ora 12.00 – 8 iulie, ora 23.00 și vizează cea mai mare parte a teritoriului, conform textului și hărții emise de ANM.

Meteorologii anunță intensificări ale vântului, vijelii, ploi torențiale și grindină.

„Pe parcursul zilei de miercuri (8 iulie) în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) vor fi cantități de apă de 15-20 l/mp și izolat de peste 30-40 l/mp”, arată avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie.

Harta județelor afectate de furtuni, miercuri, 8 iulie. Sursa foto: ANM

Potrivit avertizărilor emise de ANM, principalele fenomene prognozate azi și mâine sunt intensificări ale vântului, vijelii, descărcări electrice, averse și căderile de grindină, manifestări care vor afecta succesiv mai multe regiuni ale țării în intervalul 7-8 iulie.

Vreme călduroasă în București până miercuri dimineață

Potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul 7 iulie, ora 10.00 – 8 iulie, ora 9.00, vremea va fi călduroasă în Capitală.

„Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când vor fi posibile averse slabe (2-6 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30… 32 de grade Celsius, iar cea minimă, de 16… 19 grade Celsius”, transmite Administrația Națională de Meteorologie.

În intervalul 8 iulie, ora 9.00 – 8 iulie, ora 23.00, vremea va rămâne călduroasă, însă meteorologii anunță o schimbare începând din a doua parte a zilei.

„Vremea va fi călduroasă, dar va deveni instabilă începând cu orele după-amiezii, când vor fi perioade cu intensificări ale vântului (viteze în general de 50-70 km/h), vijelii, averse (5-15 l/mp) și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 30… 32 de grade Celsius”, potrivit ANM.

Vezi și prognoza ANM actualizată pentru următoarele 4 săptămâni

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