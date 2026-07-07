Potrivit organizației, problema nu este cauzată de legislație, ci de un blocaj administrativ și tehnic care împiedică actualizarea automată a calității de asigurat, deși contribuțiile sunt achitate și raportate către stat.

De ce nu apar muncitorii străini în sistemul de sănătate

Reprezentanții PIFM susțin că, potrivit Legii nr. 95/2006, cetățenii străini care dețin permis de ședere și pentru care angajatorii achită contribuțiile de sănătate îndeplinesc condițiile pentru a fi asigurați.

În practică însă, statutul acestora nu este actualizat automat în sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), chiar dacă angajatorii declară și plătesc contribuțiile prin formularul D112.

Patronatul spune că angajatorii se confruntă frecvent cu trei situații:

salariații nu apar ca asigurați nici după obținerea permisului de ședere;

unele persoane nu sunt înregistrate deloc în sistem și pot fi introduse doar prin solicitări individuale către casele de asigurări;

angajatorii care au sute sau mii de salariați întâmpină întârzieri sau refuzuri din cauza lipsei de personal din instituțiile responsabile.

Consecința este că muncitorii străini plătesc contribuțiile la sănătate, însă sunt refuzați atunci când solicită servicii medicale.

Potrivit PIFM, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a transmis, printr-un răspuns oficial, că rezidența în România, dovedită prin permisul de ședere eliberat de autoritățile române, reprezintă una dintre condițiile pentru asigurarea în sistemul public de sănătate.

În opinia Patronatului, problema apare deoarece bazele de date ale Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și CNAS nu sunt corelate, iar informațiile privind plata contribuțiilor și valabilitatea documentelor nu circulă automat între instituții.

Ce soluții propune Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă

Organizația a transmis adrese către Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății și CNAS, solicitând mai multe măsuri pentru eliminarea blocajelor administrative.

Printre propuneri se numără:

actualizarea automată a calității de asigurat pe baza declarației D112;

interoperabilitatea sistemelor informatice dintre IGI, ANAF și CNAS;

introducerea unei proceduri electronice pentru transmiterea în bloc a solicitărilor de actualizare de către angajatorii cu mulți salariați;

recunoașterea calității de asigurat pe întreaga perioadă în care contribuțiile sunt plătite, inclusiv în intervalul de 90 de zile prevăzut de lege după expirarea documentului de ședere;

înființarea unui punct de contact dedicat angajatorilor care gestionează un număr mare de lucrători străini.

„Nu cerem nicio schimbare de lege”

Vicepreședintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă, Corina Constantin, spune că problema poate fi rezolvată fără modificarea legislației.

„Vorbim despre oameni care muncesc legal, plătesc taxe și contribuții la zi, dar care, atunci când au nevoie de un medic, sunt trimiși acasă pentru că nu apar în sistem. Nu cerem nicio favoare și nicio schimbare de lege, cerem ca un sistem care primește deja toate datele necesare să își facă treaba automat. Este o chestiune de bun-simț administrativ și de respect față de niște oameni care își îndeplinesc toate obligațiile”, a declarat Corina Constantin, vicepreședinte al Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă.

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