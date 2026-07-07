Bucureștiul are cele mai multe medii de 10

Potrivit datelor Ministerului Educației, în sinteza generală a sesiunii principale apar 44 de medii de 10 la examenul de Bacalaureat din 2026, iar tabelul care include și sesiunile speciale ale olimpicilor indică un total de 45.

Capitala ocupă primul loc în clasamentul performanțelor la Bacalaureat 2026.

În sesiunea principală, Bucureștiul a înregistrat 12 candidați cu media 10 la BAC, iar în raportul care include și sesiunile speciale ale olimpicilor numărul ajunge la 13.

Pe locul al doilea se află județul Cluj cu patru medii de 10 la BAC, urmat de Iași, cu trei medii maxime.

Harta mediilor de zece la Bacalaureat 2026 Foto: Captură document Ministerul Educației

Cele mai multe medii maxime au fost obținute de fete

Din totalul celor 45 de candidați cu media 10 la BAC:

38 sunt fete;

7 sunt băieți.

În total, 45 de elevi au obținut nota 10 la toate cele trei probe scrise susținute în cadrul examenului de Bacalaureat 2026.

Numărul notelor de 10 la BAC pe discipline de examen:

Limba și literatura română: 454 note de zece

Limba și literatura maternă: 34 note de zece

Proba obligatorie a profilului: 3.548 note de zece (Matematică: 2.289; Istorie: 1.259);

Proba la alegere a profilului și a specializării: 3.158 note de zece (cele mai multe note de 10 au fost obținute la logică și argumentare).

În prima sesiune a examenului din acest an:

s-au înscris 130.854 de candidați;

au fost prezenți 126.169;

au promovat 94.345 de elevi.

Rata de promovare este de 74,8% pentru toți candidații și de 79,7% pentru absolvenții promoției curente.

Cum se compară rezultatele cu anii trecuți

Cele 45 de medii de 10 reprezintă o creștere față de 2025, când au fost înregistrate 33 de medii maxime.

În anii trecuți, numărul mediilor de zece a fost mai mare: 59 de medii de zece la Bacalaureat în 2024, 78 în 2023 și 222 de medii de zece la Bacalaureat 2022.

În anul 2020, 308 elevi au încheiat Bacalaureatul cu media 10.

Rezultatele finale ale examenului vor fi publicate după soluționarea contestațiilor, iar numărul mediilor maxime poate suferi modificări.

Rezultatele pentru Bacalaureat 2026 au fost publicate pe edu.ro în jurul orei 9:00.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

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