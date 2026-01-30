Condica de prezență este unul dintre cele mai simple, dar și cele mai importante documente folosite pentru evidența timpului de muncă. Indiferent dacă vorbim despre o firmă privată sau o unitate de învățământ, această evidență nu este opțională, ci reprezintă o obligație legală clară.

Conform Codului Muncii – Art. 119, angajatorul are obligația de a ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu menționarea orei de început și a orei de sfârșit a programului. Această cerință se aplică atât mediului privat, cât și instituțiilor publice, inclusiv școlilor.

În practică, cea mai utilizată și sigură formă de evidență rămâne condica de prezenta A4, în format fizic, tipizat. Este ușor de folosit, ușor de verificat și acceptată fără rezerve în controalele ITM sau în verificările administrative din sistemul educațional.

Condica de prezență – obligație legală pentru firme și școli

Obligația de a ține o evidență clară a timpului de muncă revine exclusiv angajatorului sau conducerii instituției. Nu este suficient ca angajații să știe programul, ci trebuie să existe un document scris, verificabil, care să demonstreze acest lucru.

Cine trebuie să țină evidența

  • firme private, indiferent de numărul de angajați;
  • instituții publice;
  • școli, licee, grădinițe, unități de învățământ private sau de stat;
  • ONG-uri, asociații, fundații cu personal angajat.

Când se completează

Condica de prezență se completează zilnic, de regulă:

  • la începutul programului – ora de sosire;
  • la finalul programului – ora de plecare;
  • prin semnătură olografă.

Cum se ține evidența

Legea nu impune un format digital sau electronic. Din contră, evidența poate fi ținută:

  • pe suport hârtie (condici tipizate);
  • în format electronic, cu respectarea unor condiții stricte.

Din acest motiv, multe firme și școli aleg în continuare varianta clasică: condici de prezență tipizate, în format A4.

Cerințe legale privind conținutul condicii de prezență

O condică de prezență corect întocmită trebuie să conțină informații clare, lizibile și ușor de verificat. Formatul A4 este cel mai des utilizat tocmai pentru că permite structurarea logică a acestor date.

Informații obligatorii

În mod uzual, o condică de prezență trebuie să includă:

  • numele și prenumele angajatului;
  • funcția sau compartimentul;
  • data;
  • ora de început a programului;
  • ora de sfârșit a programului;
  • semnătura angajatului;
  • eventual, semnătura responsabilului.

Lipsa acestor elemente poate ridica probleme în cazul unui control.

Sancțiuni pentru nerespectare

Neîndeplinirea obligației de evidență a timpului de muncă poate atrage sancțiuni din partea autorităților de control. Nu este necesar să existe un conflict de muncă sau o sesizare; simpla lipsă a documentelor poate fi considerată abatere.

De aceea, o condică de prezență tipizată, completată corect și păstrată în arhivă, oferă siguranță juridică și administrativă.

Diferențe între condica de prezență pentru firme și pentru școli

Deși principiul este același, există câteva diferențe practice între modul de utilizare a condicii de prezență în firme și în unitățile de învățământ.

În firme

  • se pune accent pe orele exacte de început și sfârșit;
  • este utilizată frecvent pentru verificări ITM;
  • se folosesc de regulă condici A4 cu 100 de file, pentru uz zilnic, pe termen lung.

În școli

  • evidența este mai degrabă orientată pe prezență/absență;
  • condicile sunt păstrate în arhivă perioade îndelungate;
  • sunt preferate modele cu coperți pe duplex, imitație piele, rezistente la uzură și manipulare frecventă.

În ciuda dezvoltării soluțiilor digitale, condica de prezență pe suport hârtie rămâne o opțiune extrem de practică.

Durabilitate și claritate

O condică A4 de calitate:

  • rezistă ani de zile;
  • nu depinde de actualizări software;
  • poate fi arhivată ușor;
  • oferă lizibilitate constantă în timp.

Modele recomandate

  • pentru firme: condică de prezență A4, 100 file, hârtie rezistentă, copertă rigidă;
  • pentru școli: modele cu copertă duplex, imitație piele, concepute pentru arhivare și utilizare intensivă.

Condica fizică vs. evidența digital – avantaje practice

Nu depinde de tehnologie

Condica de prezență fizică:

  • funcționează fără internet;
  • nu necesită curent electric;
  • nu depinde de aplicații care pot avea erori sau întreruperi.

Este soluția ideală pentru spații unde conectivitatea este slabă sau instabilă.

Costuri inițiale reduse

O condică A4 tipizată are un cost accesibil și poate fi utilizată ani la rând. Spre deosebire de soluțiile digitale, nu implică:

  • abonamente lunare;
  • licențe software;
  • costuri de mentenanță.

Siguranță și conformitate juridică

  • semnăturile fizice nu pot fi modificate retroactiv;
  • paginile numerotate oferă trasabilitate;
  • documentul este acceptat fără discuții în controale.

Din punct de vedere legal, condica tipizată respectă exact cerințele Art. 119 din Codul Muncii, fără validări suplimentare.

Uzabilitate zilnică

  • acces instant pentru toți angajații;
  • nu este nevoie de training, conturi sau parole;
  • reduce erorile de introducere a datelor;
  • face mai dificilă semnarea în locul altei persoane, deoarece semnătura este ușor de recunoscut.

Condica de prezență rămâne un instrument esențial pentru orice firmă sau școală care dorește să respecte legislația și să evite problemele administrative. Variantele tipizate, în format A4, oferă un echilibru excelent între simplitate, cost redus și siguranță juridică.

Întrebări frecvente despre condica de prezență

Este obligatorie condica de prezență pentru toate firmele?

Da. Conform Codului Muncii, orice angajator are obligația de a ține evidența timpului de muncă pentru fiecare salariat. Indiferent de dimensiunea firmei, condica de prezență este un document necesar și verificabil.

Școlile sunt obligate să folosească condici de prezență?

Da. Unitățile de învățământ trebuie să țină evidența prezenței personalului didactic și nedidactic. În practică, se folosesc condici de prezență tipizate, ușor de arhivat și acceptate la verificări.

Este obligatoriu formatul A4?

Legea nu impune explicit formatul, însă condica de prezență A4 este standardul cel mai utilizat, deoarece permite includerea tuturor informațiilor obligatorii într-un mod clar și lizibil.

Pot înlocui condica fizică cu una digitală?

Este posibil, dar soluțiile digitale trebuie să respecte cerințe suplimentare și pot ridica probleme la controale. Din acest motiv, multe firme și școli preferă condicile tipizate, care sunt simple, sigure și acceptate fără interpretări.

Ce se întâmplă dacă nu există condică de prezență?

Lipsa evidenței timpului de muncă poate fi sancționată la controalele ITM. Chiar dacă angajații respectă programul, absența documentului este considerată nerespectare a obligațiilor legale.

Cât timp trebuie păstrată o condică de prezență?

Condica de prezență trebuie păstrată în arhivă conform regulilor interne și legislației aplicabile, fiind un document justificativ în cazul controalelor sau al eventualelor litigii de muncă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan privind șefii SRI și SIE: „Nu s-a dărâmat România”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan, anunțul momentului pentru români: "Suntem într-o situație în care...". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Viva.ro
Ilie Bolojan, anunțul momentului pentru români: "Suntem într-o situație în care...". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Unica.ro
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Elle.ro
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
gsp
Mesajul enigmatic al Sarei Carbonero, după cumpăna nouă a vieții: „Singurătatea mea ar trebui să aibă aripi!”
GSP.RO
Mesajul enigmatic al Sarei Carbonero, după cumpăna nouă a vieții: „Singurătatea mea ar trebui să aibă aripi!”
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
GSP.RO
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
Parteneri
Val de tragedii la “Chefi la cuțite” și la “MasterChef”! 11 bucătari talentați au murit în ultimii ani. Rând pe rând au plecat dintre noi. Azi s-a dus și “cuțitul de aur” din ultimul sezon. Durere și destine frânte
Libertateapentrufemei.ro
Val de tragedii la “Chefi la cuțite” și la “MasterChef”! 11 bucătari talentați au murit în ultimii ani. Rând pe rând au plecat dintre noi. Azi s-a dus și “cuțitul de aur” din ultimul sezon. Durere și destine frânte
Ultima oră! Curg reacțiile după moartea concurentei de la "Chefi la cuțite". Irina Fodor este în șoc: "Am încremenit". Ce a declarat chef Ștefan Popescu în urmă cu puțin timp
Avantaje.ro
Ultima oră! Curg reacțiile după moartea concurentei de la "Chefi la cuțite". Irina Fodor este în șoc: "Am încremenit". Ce a declarat chef Ștefan Popescu în urmă cu puțin timp
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Ucigașii lui Mario Berinde au cerut să rămână în arest pentru că se tem pentru viața lor, iar părinții au plecat din localitate de frică
Știri România 12:17
Ucigașii lui Mario Berinde au cerut să rămână în arest pentru că se tem pentru viața lor, iar părinții au plecat din localitate de frică
Primul caz de virus Chikungunya confirmat în România. Ce este Chikungunya și cum se transmite
Știri România 12:03
Primul caz de virus Chikungunya confirmat în România. Ce este Chikungunya și cum se transmite
Parteneri
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Adevarul.ro
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Fanatik.ro
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Parteneri
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Cum să slăbești la început de an. Sfatul pe care îl are Carmen Brumă: „Instrument foarte bun”
Stiri Mondene 11:50
Cum să slăbești la început de an. Sfatul pe care îl are Carmen Brumă: „Instrument foarte bun”
Alimentele la care a renunțat Crina Abrudan pentru o siluetă impecabilă, la 47 de ani. „Toată lumea mă întreabă, de ani buni, cum mă mențin”
Stiri Mondene 11:39
Alimentele la care a renunțat Crina Abrudan pentru o siluetă impecabilă, la 47 de ani. „Toată lumea mă întreabă, de ani buni, cum mă mențin”
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Cea mai înzăpezită țară din lume, unde nămeţii sar de 10 m. Oamenii sapă tuneluri ca să poată ieși din case
ObservatorNews.ro
Cea mai înzăpezită țară din lume, unde nămeţii sar de 10 m. Oamenii sapă tuneluri ca să poată ieși din case
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Libertateapentrufemei.ro
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Parteneri
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Traian Băsescu, după decizia în cazul Ana Maria Bărbosu: „Americii nu i-au ajuns toate medaliile! E incorect”
GSP.ro
Traian Băsescu, după decizia în cazul Ana Maria Bărbosu: „Americii nu i-au ajuns toate medaliile! E incorect”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
BREAKING NEWS Tal Berkovich, concurentă la un show culinar, s-a stins din viață din cauza unui eveniment rutier
KanalD.ro
BREAKING NEWS Tal Berkovich, concurentă la un show culinar, s-a stins din viață din cauza unui eveniment rutier

Politic

Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan privind șefii SRI și SIE: „Nu s-a dărâmat România”
Politică 11:26
Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan privind șefii SRI și SIE: „Nu s-a dărâmat România”
Nicușor Dan s-a răzgândit în privința șefilor SRI și SIE: „Cel mai bine este să fie din afara partidelor”
Politică 10:16
Nicușor Dan s-a răzgândit în privința șefilor SRI și SIE: „Cel mai bine este să fie din afara partidelor”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Denis Alibec, final de drum la FCSB: „Discuţia s-a încheiat, merge la Farul!”. Mihai Stoica a dezvăluit motivele rupturii. Exclusiv
Fanatik.ro
Denis Alibec, final de drum la FCSB: „Discuţia s-a încheiat, merge la Farul!”. Mihai Stoica a dezvăluit motivele rupturii. Exclusiv
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool
Spotmedia.ro
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool