Doi îndrăgostiți au fost surprinși folosind o pisică drept suport de telefon pentru o poză

O imagine care prezintă un cuplu ce folosește o pisică din Turcia drept suport pentru telefon face înconjurul lumii. Colajul stârnește mii de reacții pe toate platformele, de la hohote de râs și până suspiciuni că ar fi o imaginea realizată cu AI.

În fotografia din mediul online se vede un cuplu, fotografiat de la spate, iar în fața lor se află o pisică liniștită, de care este rezemat un telefon mobil. Astfel, se poate remarca cum cei doi au ales să își facă o fotografie împreună.

Totuși, în lipsa unui trepied și poate chiar a unei persoane care să îi fotografiere, îndrăgostiții au găsit o pisică binevoitoare care a acceptat să „le țină” ea telefonul.

Imaginea cu pisica ținând telefonul pentru poză s-a viralizat imediat

Imaginea s-a viralizat imediat și a fost distribuită pe numeroase conturi de Instagram, pagini și grupuri de Facebook și Threads.

„Un cuplu a fost surprins în Turcia folosind o pisică pe post de trepied”, este mesajul distribuit pe grupul de Facebook „Memes I wish I could tag my cat in”, alături de colajul cu cele două fotografii.

„Un cuplu a fost văzut în Turcia folosind o pisică pe post de trepied – dovedind că creativitatea nu are limite, iar pisicile au fost oficial promovate ca echipamente de filmare. Internetul este în egală măsură amuzat și confuz, în timp ce pisica rămâne complet nepăsătoare”, este descrierea distribuită și de pagina de Instagram Inside History.

Cum au reacționat internauții când au văzut fotografia cu pisica drept suport de telefon

Sute de mii de comentarii au curs la fotografia cu pisica care ține telefonul rezemat de ea. Felina nu are nicio reacție în poză, stând foarte liniștită și resemnată cu gestul său. Totuși, internauții au reacționt imediat ce au văzut-o:

„Sper că măcar a primit o recompensă pentru ce a făcut”, a scris cineva la una dintre postări.

„Cred că mai era o pisică în spatele lor care le-a făcut poza”, a mai scris aceeași persoană.

„Să vedeți ce s-ar fi întâmplat dacă era o pisică portocalie, sigur le spărgea telefonul”, a mai spus cineva în comentarii. „Turcia este paradisul pisicilor”, spune unul dintre internauți.

„Pisicile nici nu cer bacșiș”, a mai scris cineva în comentarii, la una dintre postări.

„Problemele moderne cer soluții bazate pe pisici”, a glumit unul dintre internauții. Pentru iubitorii de feline, imaginea a fost o adevărată încântare și un motiv în plus să se bucure și să le laude pe frumoasele patrupede. Din comentarii nu ai lipsit nici memeurile și glumele foto cu pisicuțe supărate pe gestul tinerilor turiști.

De ce pisicile nu îi ajută pe oameni așa cum fac câinii

Pisicile nu sunt evolutiv motivate să ajute oamenii în mod orientat pe sarcini, spre deosebire de câini, care caută validare socială prin muncă. Conform Memezar, pisicile sunt vânători solitari și interacționează cu oamenii pe baza beneficiilor reciproce și a împărțirii teritoriului.

Comportamente precum aducerea prăzii moarte, percepute ca „utile”, sunt de fapt încercări instinctuale de a învăța un membru al „familiei” să vâneze sau de a contribui la o sursă comună de hrană.

Studiile de etologie arată că pisicile văd oamenii ca pisici mari, neîndemânatice, dar inofensive, folosind aceleași semnale sociale, precum salutul cu coada ridicată sau frecarea de picioare. Memezar subliniază că legătura emoțională profundă între pisici și oameni se bazează pe siguranța și stabilitatea mediului oferit de aceștia.

