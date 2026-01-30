Ștefan Ilie (PNL), primarul municipiului Tulcea, este de 22 de ani şi patru luni titular al catedrei

de istorie la un liceu dintr-o comună din județ. Din această perioadă, de peste 10 ani n-a mai

predat nicio oră, ținând blocat postul de profesor. Cadrele didactice interesate nu au putut

obține titularizarea, întrucât titularul de drept își păstrează posibilitatea legală de a reveni la

catedră.

Curtea de Conturi a descoperit la final de 2025, primării transformate în SRL-uri sau în agenții

de turism. Telefoane mobile și tablete de 170.000 de lei, 120.000 de lei achitați pentru salcâmi

uscați, avocat plătit degeaba, iluminat festiv de 50.000 de lei, 241.800 de lei dați unei fundații

fără statut juridic clar și 28 de pelerinaje pe bani publici. Isprăvi, nu glumă!

La marginea Iașiului, într-un câmp care ar fi trebuit să fie temporar ocupat, 110 containere cu

aparatură medicală zac nemișcate de patru ani. Spitalul mobil de 13 milioane de euro, amenajat

în plină pandemie COVID, a funcționat doar 10 luni. Astăzi, unitatea este în conservare, greu de

mutat și fără o perspectivă clară de reutilizare, relevă o anchetă Libertatea.

Fostul vicepreședinte al ANAF, Șerban Pop, le cere judecătorilor să-l reabiliteze, după ce a

fost scutit de 13 ani de pușcărie prin intervenția prescripției în dosarul mitei de 2,5 milioane de

euro de la Sorin Ovidiu Vîntu. Libertatea a descoperit că a fost rejudecat de două ori până să fie

achitat pentru intervenții pe bani la vârful DIICOT și a scăpat cu o pedeapsă cu suspendare

pentru ajutorul dat lui Dan Voiculescu.

Platforma globală Numbeo.com a publicat recent topul orașelor din lume unde merită să

trăiești la începutul anului 2026. Libertatea a observat că, din România, Timișoara, este plasată

pe locul 58 dintr-un total de 114 localități europene relevante. Pe locul 63 este plasat orașul

Cluj-Napoca, în timp ce Iași este al 90-lea. București este pe locul 95.

