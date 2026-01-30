Ștefan Ilie (PNL), primarul municipiului Tulcea, este de 22 de ani şi patru luni titular al catedrei
de istorie la un liceu dintr-o comună din județ. Din această perioadă, de peste 10 ani n-a mai
predat nicio oră, ținând blocat postul de profesor. Cadrele didactice interesate nu au putut
obține titularizarea, întrucât titularul de drept își păstrează posibilitatea legală de a reveni la
catedră.
Curtea de Conturi a descoperit la final de 2025, primării transformate în SRL-uri sau în agenții
de turism. Telefoane mobile și tablete de 170.000 de lei, 120.000 de lei achitați pentru salcâmi
uscați, avocat plătit degeaba, iluminat festiv de 50.000 de lei, 241.800 de lei dați unei fundații
fără statut juridic clar și 28 de pelerinaje pe bani publici. Isprăvi, nu glumă!
La marginea Iașiului, într-un câmp care ar fi trebuit să fie temporar ocupat, 110 containere cu
aparatură medicală zac nemișcate de patru ani. Spitalul mobil de 13 milioane de euro, amenajat
în plină pandemie COVID, a funcționat doar 10 luni. Astăzi, unitatea este în conservare, greu de
mutat și fără o perspectivă clară de reutilizare, relevă o anchetă Libertatea.
Fostul vicepreședinte al ANAF, Șerban Pop, le cere judecătorilor să-l reabiliteze, după ce a
fost scutit de 13 ani de pușcărie prin intervenția prescripției în dosarul mitei de 2,5 milioane de
euro de la Sorin Ovidiu Vîntu. Libertatea a descoperit că a fost rejudecat de două ori până să fie
achitat pentru intervenții pe bani la vârful DIICOT și a scăpat cu o pedeapsă cu suspendare
pentru ajutorul dat lui Dan Voiculescu.
Platforma globală Numbeo.com a publicat recent topul orașelor din lume unde merită să
trăiești la începutul anului 2026. Libertatea a observat că, din România, Timișoara, este plasată
pe locul 58 dintr-un total de 114 localități europene relevante. Pe locul 63 este plasat orașul
Cluj-Napoca, în timp ce Iași este al 90-lea. București este pe locul 95.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.