Credința copiilor, zidită prin lecturi care inspiră

Librăria Maranatha este un loc în care educația spirituală începe de timpuriu, cu grijă, responsabilitate și multă dragoste. Într-o lume în care copiii sunt expuși zilnic la o multitudine de informații, povești și modele, alegerea lecturilor potrivite devine esențială. Categoria de cărți creștine copii nu este doar o opțiune educațională, ci o investiție în formarea caracterului, a credinței și a valorilor care vor rămâne vii pe tot parcursul vieții.

Copiii au o capacitate extraordinară de a învăța, de a crede și de a iubi sincer. Atunci când sunt îndrumați prin povești biblice, rugăciuni simple și exemple de viață trăită cu Dumnezeu, ei își construiesc o fundație solidă pentru viitor. Cărțile sunt instrumente prin care părinții, bunicii și educatorii pot transmite adevăruri veșnice într-un mod accesibil și atractiv.

De ce sunt importante cărțile creștine pentru copii

Educația spirituală nu începe la maturitate, ci din primii ani de viață. Copiii pun întrebări profunde despre Dumnezeu, bine și rău, iubire și iertare. Cărți creștine pentru copii răspund acestor întrebări pe limba lor, folosind imagini, povești și activități care stimulează imaginația și dorința de a învăța.

Prin lectură, copiii descoperă că Dumnezeu nu este o idee abstractă, ci o Persoană care îi iubește, îi ascultă și îi călăuzește. În plus, cărțile creștine contribuie la dezvoltarea empatiei, a răbdării și a respectului față de ceilalți, valori esențiale într-o societate sănătoasă.

„Biblia mea de răzuit”

Un exemplu creativ și interactiv este „Biblia mea de răzuit”. Această carte transformă lectura biblică într-o experiență captivantă, potrivită pentru copiii care iubesc activitățile practice. Prin tehnica de răzuire, cei mici descoperă imagini și mesaje biblice ascunse, ceea ce îi motivează să exploreze și să fie atenți la detalii.

Această Biblie este ideală pentru a stimula curiozitatea și implicarea activă a copilului. Nu este doar o carte de citit, ci una de experimentat. Copiii învață povești din Scriptură într-un mod jucăuș, asociind adevărurile biblice cu bucuria descoperirii. Pentru părinți, este o modalitate excelentă de a petrece timp de calitate alături de cei mici, discutând despre ceea ce descoperă împreună.

Credința copiilor, zidită prin lecturi care inspiră

„Fă lucruri mari pentru Dumnezeu: Set 12 biografii ilustrate pentru copii + CUTIE CADOU”

Modelele de viață au un impact major asupra copiilor. „Fă lucruri mari pentru Dumnezeu – set 12 biografii ilustrate pentru copii + CUTIE CADOU” aduce în atenția celor mici poveștile unor oameni care au ales să-L urmeze pe Dumnezeu cu curaj și credință. Acest set este gândit special pentru copii, combinând ilustrații atractive cu texte adaptate vârstei lor.

Fiecare biografie prezintă un personaj real care a făcut diferența prin credință, perseverență și dragoste pentru Dumnezeu. Copiii învață că și ei pot face lucruri mari, indiferent de vârstă, atunci când Îl pun pe Dumnezeu pe primul loc. Cutia cadou face acest set ideal pentru a fi oferit la aniversări, sărbători sau evenimente speciale.

Aceste povești inspiră visuri curate și îi ajută pe copii să înțeleagă că viața cu Dumnezeu este o aventură plină de sens. Ele încurajează curajul, responsabilitatea și dorința de a face bine.

Credința copiilor, zidită prin lecturi care inspiră

„Micile mele rugăciuni pentru toate ocaziile”

Rugăciunea este una dintre cele mai frumoase forme de comunicare cu Dumnezeu, iar copiii pot învăța să se roage de la vârste fragede. „Micile mele rugăciuni pentru toate ocaziile” este o carte gândită special pentru a-i ajuta pe cei mici să își exprime gândurile, emoțiile și dorințele înaintea lui Dumnezeu.

Cartea conține rugăciuni simple, potrivite pentru diferite momente ale zilei și situații din viața copilului: dimineața, seara, la școală, în momente de bucurie sau de teamă. Limbajul este accesibil, cald și plin de sensibilitate, ajutând copilul să înțeleagă că Dumnezeu este mereu aproape și atent la ceea ce simte.

Pentru părinți, această carte este un sprijin valoros în formarea unui obicei sănătos al rugăciunii. Rugăciunile pot fi citite împreună, transformându-se în momente de liniște și conectare spirituală în familie.

Credința copiilor, zidită prin lecturi care inspiră

„Biblia pentru copii: Călători prin Biblie – 85 de povestiri biblice ilustrate”

„Biblia pentru copii: Călători prin Biblie – 85 de povestiri biblice ilustrate” este o lucrare complexă și bine structurată, care îi poartă pe copii prin marile evenimente ale Scripturii. De la creație până la viața lui Isus și începuturile Bisericii, fiecare povestire este adaptată nivelului de înțelegere al copiilor.

Ilustrațiile bogate și colorate captează atenția și ajută la fixarea mesajului, iar textele sunt clare și bine echilibrate. Această Biblie este potrivită atât pentru lectură individuală, cât și pentru citit împreună, în familie sau la școala duminicală.

Prin aceste povestiri, copiii descoperă caracterul lui Dumnezeu, planul Său pentru omenire și importanța ascultării, a credinței și a iubirii. Este o carte care poate însoți copilul pe parcursul mai multor ani, fiind redescoperită de fiecare dată cu un nou nivel de înțelegere.

Rolul părinților în alegerea lecturilor creștine

Cărțile nu înlocuiesc relația personală cu Dumnezeu, dar pot fi un excelent punct de plecare. Părinții au un rol esențial în ghidarea copiilor spre lecturi care zidesc și educă. Alegerea unor cărți creștine copii potrivite vârstei și nivelului de dezvoltare este o formă de responsabilitate spirituală.

Cititul împreună, discuțiile despre poveștile biblice și aplicarea lor în viața de zi cu zi consolidează legătura dintre părinte și copil și creează un mediu în care credința este trăită, nu doar explicată.

Librăria Maranatha: Partener în educația spirituală

Librăria Maranatha selectează cu atenție cărți care respectă adevărul biblic și sunt adaptate nevoilor copiilor. Accentul este pus pe calitate, conținut sănătos și prezentare atractivă. Fiecare titlu este ales cu gândul la impactul pe termen lung asupra copilului.

Cărțile pentru copii nu sunt doar produse, ci instrumente de formare. Ele pot deveni amintiri dragi, păstrate și recitite peste ani, ca dovezi ale unei copilării trăite în prezența lui Dumnezeu.

O temelie pentru o viață de credință

Credința copiilor se construiește pas cu pas, prin exemple, rugăciune și lectură. Cărțile prezentate de Librăria Maranatha oferă un cadru sigur și frumos pentru această creștere. Ele îi ajută pe copii să Îl cunoască pe Dumnezeu, să Îl iubească și să aibă încredere în El.

Într-o lume în continuă schimbare, cărți creștine copii rămân un sprijin constant pentru părinți și o binecuvântare pentru cei mici. Prin ele, semințele credinței sunt plantate în inimile copiilor, pregătindu-i pentru o viață trăită cu sens, speranță și adevăr.

Foto: Librăria Maranatha

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nici 30 de ore n-au trecut de când Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea că a și apărut știrea zilei! Ce s-a întâmplat în urmă cu puțin timp și cine l-a atacat dur, dar foarte dur pe Veștea
Viva.ro
Nici 30 de ore n-au trecut de când Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea că a și apărut știrea zilei! Ce s-a întâmplat în urmă cu puțin timp și cine l-a atacat dur, dar foarte dur pe Veștea
“Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou!” Tudor Chirilă a răbufnit după ce Nicușor Dan l-a propus premier pe Adrian Veștea! „Partea cea mai rea, mai ironică..."
Unica.ro
“Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou!” Tudor Chirilă a răbufnit după ce Nicușor Dan l-a propus premier pe Adrian Veștea! „Partea cea mai rea, mai ironică..."
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.RO
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
GSP.RO
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
Parteneri
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Avantaje.ro
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Hubert Thuma, mesaj cu 30 de minute înainte de ședința decisivă din PNL: „Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului”
Politică 16:55
Hubert Thuma, mesaj cu 30 de minute înainte de ședința decisivă din PNL: „Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului”
Tabăra Veștea-Thuma susține că are deja voturile necesare în BPN al PNL, dar oamenii lui Bolojan contestă calculele
LiveText
Politică 16:49
Tabăra Veștea-Thuma susține că are deja voturile necesare în BPN al PNL, dar oamenii lui Bolojan contestă calculele
Parteneri
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat cu riscul de cancer
Adevarul.ro
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat cu riscul de cancer
Ce gest a făcut soția lui Ianis Hagi după ce Simona Halep s-a retras oficial din tenis. A uimit pe toată lumea
Fanatik.ro
Ce gest a făcut soția lui Ianis Hagi după ce Simona Halep s-a retras oficial din tenis. A uimit pe toată lumea
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Cum s-a simțit Anghel Damian când a filmat documentarul „Cămătarii”: „Au existat momente inconfortabile”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:03
Cum s-a simțit Anghel Damian când a filmat documentarul „Cămătarii”: „Au existat momente inconfortabile”
Vedete din România care au renunțat la showbiz și s-au retras complet din viața publică. Imagini rare cu ele acum
Stiri Mondene 16:10
Vedete din România care au renunțat la showbiz și s-au retras complet din viața publică. Imagini rare cu ele acum
Parteneri
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
TVMania.ro
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit
ObservatorNews.ro
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit
Imaginile momentului cu soția lui Gigi Becali! Nimeni nu a mai văzut-o în public de foarte mult timp, iar acum a apărut și ne-a lăsat mască! Cu batic, fără machiaj, cu tenul luminos și cu un zâmbet discret, Luminița Becali a atras toate privirile.
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului cu soția lui Gigi Becali! Nimeni nu a mai văzut-o în public de foarte mult timp, iar acum a apărut și ne-a lăsat mască! Cu batic, fără machiaj, cu tenul luminos și cu un zâmbet discret, Luminița Becali a atras toate privirile.
Parteneri
Unic! Chinezii au lansat în România un rival pentru Dacia, cum nu mai există în Europa! Dar unele detalii sunt ascunse
GSP.ro
Unic! Chinezii au lansat în România un rival pentru Dacia, cum nu mai există în Europa! Dar unele detalii sunt ascunse
Cum arată cea mai veche paradă LGBTQ+ din lume: fără o Şoşoacă americană, dar cu oameni cai şi oameni televizoare, precum şi fani cu tricoul lui Messi
GSP.ro
Cum arată cea mai veche paradă LGBTQ+ din lume: fără o Şoşoacă americană, dar cu oameni cai şi oameni televizoare, precum şi fani cu tricoul lui Messi
Parteneri
Unde se mănâncă cel mai bine în lume? Locul 1 este o surpriză URIAȘĂ
Mediafax.ro
Unde se mănâncă cel mai bine în lume? Locul 1 este o surpriză URIAȘĂ
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Zodia care primește vestea vieții după 15 iunie. Luna Nouă îi schimbă complet destinul
Redactia.ro
Zodia care primește vestea vieții după 15 iunie. Luna Nouă îi schimbă complet destinul
David Hockney, unul dintre cei mai apreciați artiști plastici din lume, s-a stins la 88 de ani
KanalD.ro
David Hockney, unul dintre cei mai apreciați artiști plastici din lume, s-a stins la 88 de ani

Politic

Hubert Thuma, mesaj cu 30 de minute înainte de ședința decisivă din PNL: „Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului”
Politică 16:55
Hubert Thuma, mesaj cu 30 de minute înainte de ședința decisivă din PNL: „Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului”
Tabăra Veștea-Thuma susține că are deja voturile necesare în BPN al PNL, dar oamenii lui Bolojan contestă calculele
LiveText
Politică 16:49
Tabăra Veștea-Thuma susține că are deja voturile necesare în BPN al PNL, dar oamenii lui Bolojan contestă calculele
Parteneri
INTERVIU ZDI | Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR: „Dacă pui impozit progresiv pe salariu, ești idiot sau dușmanul țării!” De ce suprataxarea celor care câștigă mai bine este o mare greșeală
ZiaruldeIasi.ro
INTERVIU ZDI | Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR: „Dacă pui impozit progresiv pe salariu, ești idiot sau dușmanul țării!” De ce suprataxarea celor care câștigă mai bine este o mare greșeală
Cât costă 20 de secunde de publicitate pe Antena 1 în perioada Campionatului Mondial! Comparaţia cu alte ţări şi cu meciurile României la Euro 2024
Fanatik.ro
Cât costă 20 de secunde de publicitate pe Antena 1 în perioada Campionatului Mondial! Comparaţia cu alte ţări şi cu meciurile României la Euro 2024
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani