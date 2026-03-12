Cum ați descrie, în câteva cuvinte, stilul de viață pe care îl propun HORIZON CITY și IVORY RESIDENCE celor care aleg să locuiască aici?

HORIZON CITY și IVORY RESIDENCE propun un stil de viață modern și echilibrat, adaptat ritmului urban, dar în același timp orientat către confort și calitatea vieții. Deși ambele proiecte sunt amplasate în zona Pipera, una dintre cele mai dinamice zone de business din București, experiența pe care o ai odată ce intri în interiorul ansamblurilor este cu totul diferită.

Spațiile verzi, distanțele generoase dintre clădiri și zonele dedicate relaxării creează o atmosferă în care rezidenții se pot deconecta de ritmul alert al orașului. HORIZON CITY este gândit ca un adevărat mini-oraș urban, unde locuințele sunt integrate într-un cadru care oferă comunitate, facilități și zone de recreere.

Pe de alta parte, IVORY RESIDENCE, dezvoltat pe o suprafață de aproximativ 6 hectare, oferă o experiență de locuire aerisită, cu peste 18.000 mp de spații verzi și distanțe de peste 35 de metri între clădiri, ceea ce creează o senzație reală de spațiu și liniște. Practic, deși te afli în imediata apropiere a unei zone urbane foarte active, atmosfera din interiorul ansamblului te face să uiți de agitația orașului.

În esență, aceste proiecte oferă un echilibru între dinamica vieții urbane și confortul unei comunități bine organizate, în care locuința devine parte dintr-un stil de viață armonios.

Cine sunt, în mod concret, clienții acestor două proiecte? Vorbim mai ales despre familii tinere, profesioniști activi, investitori sau despre un mix de profile?

În realitate, vorbim despre un mix de profile, însă există câteva tipologii de cumpărători care se conturează foarte clar în jurul celor două proiecte.

În cazul HORIZON CITY, profilul predominant este reprezentat de familii tinere și cupluri care își doresc mai mult spațiu și confort, motiv pentru care proiectul include o pondere importantă de apartamente cu două și trei camere. În același timp, oferta este completată de studio-uri dedicate tinerilor aflați la început de drum, care vor să fie aproape de zona de business din nordul Capitalei, dar și de apartamente cu patru camere și duplexuri, pentru cei care caută un standard superior de locuire.

IVORY RESIDENCE atrage în principal familii tinere care își doresc mai mult spațiu, siguranță și o comunitate bine conturată, dar și profesioniști din zona corporate, care apreciază liniștea, spațiile verzi și confortul unui ansamblu aerisit. În același timp, proiectul este atractiv și pentru investitori, datorită amplasării în zona Pipera și a cererii constante pentru locuințe în apropierea polului de business din nordul Bucureștiului.

În ansamblu, comunitatea care se formează în jurul acestor proiecte este una diversă, formată în principal din oameni activi, familii tinere și profesioniști care caută un echilibru între viața profesională și cea personală.

Dincolo de locuință în sine, ce caută astăzi oamenii atunci când aleg un ansamblu rezidențial și cum răspund HORIZON CITY și IVORY RESIDENCE acestor așteptări?

În ultimii ani s-a schimbat foarte mult modul în care oamenii privesc locuința. Nu mai este vorba doar despre apartament, ci despre întregul context de viață pe care îl oferă un ansamblu rezidențial.

Cumpărătorii caută astăzi comunitate, spații verzi, facilități pentru relaxare și sport, acces rapid la oraș și un mediu sigur pentru familie. Atât HORIZON CITY, cât și IVORY RESIDENCE răspund acestor așteptări prin ansambluri aerisite, cu zone dedicate recreerii, locuri de joacă pentru copii, facilități moderne și o infrastructură urbană care facilitează un stil de viață echilibrat.

Care sunt principalele elemente care diferențiază cele două proiecte din perspectiva experienței de locuire și a confortului de zi cu zi?

HORIZON CITY este unul dintre cele mai ample proiecte rezidențiale dezvoltate în ultimii ani în Pipera, cu 699 de apartamente și 926 de locuri de parcare, realizat pe un teren de aproape 23.000 de metri pătrați. Proiectul este conceput ca o comunitate urbană modernă, cu peste 9.400 mp de spații verzi, ceea ce înseamnă aproximativ 41% din suprafața totală a terenului, un procent peste media pieței.

Arhitectura pune accent pe lumină naturală și deschidere, prin suprafețe vitrate generoase și balcoane pentru toate apartamentele, iar ansamblul este gândit cu alei pietonale, zone de recreere și spații verzi care creează o atmosferă de comunitate.

IVORY RESIDENCE, dezvoltat pe o suprafață de aproximativ 6 hectare, este un ansamblu rezidențial amplu care cuprinde 1.188 de apartamente, 2 blocuri de parcare si parcari exterioare în număr de 1.450. Proiectul se remarcă prin spațiile verzi generoase, aproximativ 18.000 de metri pătrați, și prin facilitățile dedicate comunității, precum parc privat, livadă de pomi fructiferi, teren multisport și pistă de alergare.

Un element apreciat în mod special de către rezidenți este distanța mare dintre clădiri, de peste 35 de metri, un aspect rar întâlnit în proiectele urbane din București. Această abordare permite mai multă lumină naturală în apartamente, compartimentări aerisite și o reală senzație de spațiu, fără aglomerația specifică zonelor rezidențiale dense.

În esență, HORIZON CITY este orientat către un stil de viață urban, bine conectat la infrastructura orașului și la zona de business din nordul Capitalei, în timp ce IVORY RESIDENCE oferă o experiență de locuire mai amplă, într-un cadru aerisit, cu accent pe relaxare și viața de comunitate.

Ce înseamnă, practic, o zi obișnuită pentru un rezident din HORIZON CITY sau IVORY RESIDENCE? Cum se traduce conceptul de lifestyle în experiența de zi cu zi?

Conceptul de lifestyle se traduce prin lucruri simple, dar importante: mai puțin timp petrecut în trafic, acces la servicii și spații de relaxare, siguranță și o comunitate în care oamenii se simt cu adevărat acasă.

Dimineața poate însemna un drum rapid către birourile din zona de nord a orașului sau către școală și grădiniță, iar după-amiaza și seara pot fi dedicate timpului petrecut în familie, sportului sau relaxării în cadrul ansamblului.

Ce facilități și servicii au la dispoziție locatarii și cât de mult contează acestea în decizia finală de achiziție?

Facilitățile au devenit un criteriu tot mai important în decizia de achiziție, deoarece cumpărătorii nu mai caută doar un apartament, ci un mediu de locuire complet, care să le ofere confort și funcționalitate în viața de zi cu zi.

Atât în HORIZON CITY, cât și în IVORY RESIDENCE, proiectele sunt gândite astfel încât rezidenții să beneficieze de spații verzi generoase, zone de relaxare și socializare, locuri de joacă pentru copii și infrastructură pietonală care încurajează un stil de viață activ. În cazul Ivory Residence, avem facilități precum parc privat, livadă de pomi fructiferi, teren multisport și pistă de alergare.

În același timp, proiectele pun accent pe confortul zilnic al rezidenților, prin parcări subterane și supraterane, acces securizat, supraveghere video, lifturi modern, eficiență energetică ridicată precum și stații de încărcare pentru mașini electrice, elemente care contribuie atât la siguranță, cât și la costuri de întreținere mai reduse.

Toate aceste facilități transformă locuința într-un spațiu care răspunde nu doar nevoilor de locuire, ci și celor legate de relaxare, timp liber și viață de comunitate. De aceea, pentru mulți cumpărători, ansamblul rezidențial în sine – și modul în care este gândit – cântărește astăzi la fel de mult ca apartamentul propriu-zis.

În ce măsură comunitatea creată în interiorul ansamblului devine un criteriu important pentru cumpărători?

Comunitatea a devenit un criteriu tot mai important în alegerea unei locuințe. Oamenii caută un mediu în care să se simtă parte dintr-un grup, în care există interacțiune, siguranță și o atmosferă prietenoasă.

Spațiile comune, zonele de relaxare și facilitățile dedicate socializării contribuie la formarea unei comunități active, iar pentru mulți cumpărători acest sentiment de apartenență este la fel de important ca designul sau locația.

Cum influențează amplasarea proiectelor stilul de viață al rezidenților, fie că vorbim despre acces rapid către oraș, apropierea de zone verzi, școli, retail sau spații de relaxare?

Amplasarea joacă un rol esențial în stilul de viață al rezidenților, mai ales într-o zonă dinamică precum nordul Bucureștiului, unde accesul rapid către principalele puncte de interes poate face o diferență reală în viața de zi cu zi.

Poziționarea pe Bulevardul Pipera oferă acces direct la polul de business din nordul Capitalei și la rețeaua de transport existentă. În același timp, rezidenții au acces rapid către stațiile de metrou Pipera și Aurel Vlaicu, care asigură conexiuni eficiente cu centrul orașului și cu alte zone importante ale Bucureștiului.

În proximitate se regăsesc numeroase facilități comerciale și de servicii, precum Pipera Plaza, Kaufland Pipera sau Promenada Mall, dar și centre sportive precum World Class sau 18GYM. Pentru familii, proximitatea unor unități de învățământ precum American International School, Cambridge School sau Herman Oberth reprezintă un avantaj important, dar si acces rapid la servicii medicale private, precum Spitalul Nord sau Ponderas Academic Hospital.

Zona oferă totodată acces relativ rapid către spații verzi importante ale orașului, precum Parcul Herăstrău sau Pădurea Băneasa, ceea ce permite un echilibru între viața urbană activă și momentele de relaxare în natură.

Pe lângă infrastructura existentă, zona beneficiază și de perspectiva unor investiții publice majore, care vor contribui la dezvoltarea întregii zone. Printre acestea se numără Pasajul Petricani, estimat de autorități la aproximativ 400 de milioane de lei, proiect anunțat pentru fluidizarea traficului în zona Pipera–Petricani. De asemenea, există demersuri pentru extinderea Magistralei M2 între Pipera și Petricani, cu două noi stații de metrou, care vor crește semnificativ conectivitatea proiectelor. Conform planurilor publice, în proximitate sunt prevăzute și alte investiții importante, precum o parcare, un centru comercial și o sală polivalentă, elemente care vor consolida atractivitatea acestei părți a orașului.

În ansamblu, toate aceste elemente contribuie la un stil de viață echilibrat, în care rezidenții au aproape atât locul de muncă, cât și facilitățile necesare pentru viața de zi cu zi și pentru timpul liber.

Cristian Stanciu, CEO HORIZON CITY și IVORY RESIDENCE

Cât de importante au devenit designul, compartimentarea și spațiile exterioare private, terase, balcoane, grădini, pentru clienții care caută astăzi o locuință?

Designul și compartimentarea au devenit elemente esențiale în decizia de achiziție, deoarece oamenii își doresc locuințe care să fie nu doar estetice, ci și funcționale și adaptate stilului lor de viață. Un apartament bine compartimentat, cu spații luminoase și eficiente creeaza nu doar confort ci și o locuință în care fiecare metru pătrat are sens.

În același timp, spațiile exterioare private – balcoane, terase sau grădini – sunt tot mai apreciate, deoarece oferă o zonă suplimentară de relaxare și contribuie la senzația de spațiu și libertate. În proiecte precum HORIZON CITY și IVORY RESIDENCE, aceste elemente sunt integrate încă din faza de concept: apartamentele beneficiază de balcoane și suprafețe vitrate generoase, care permit o lumină naturală abundentă și creează o legătură mai naturală între spațiul interior și exterior.

De altfel, experiența ultimilor ani a arătat cât de important este pentru oameni să aibă acces la spații deschise și la lumină naturală, motiv pentru care aceste elemente au devenit criterii importante în alegerea unei locuințe.

Dacă ar fi să explicați unui potențial cumpărător de ce HORIZON CITY și IVORY RESIDENCE nu sunt doar niște proiecte rezidențiale, ci locuri în care îți construiești un anumit stil de viață, care ar fi argumentele esențiale?

Atunci când vorbim despre HORIZON CITY și IVORY RESIDENCE, nu ne referim doar la apartamente, ci la un mod de a locui. Ambele proiecte sunt gândite ca spații de viață complete, în care locuința este integrată într-un mediu care oferă confort, comunitate și acces rapid la facilitățile orașului.

Pe de o parte, vorbim despre poziționarea acestora în zona Pipera, aproape de unul dintre cele mai importante centre de business ale Capitalei, dar și de școli, centre comerciale, servicii medicale, parcuri și zone de relaxare. Pe de altă parte, ansamblurile sunt concepute cu spații verzi, zone de recreere, infrastructură modernă și facilități dedicate comunității, elemente care contribuie la calitatea vieții de zi cu zi. Așadar elemental “lifestyle” aduce plus valoare și nu este doar o opțiune, ci o necesitate.

În esență, aceste proiecte oferă un echilibru între dinamica vieții urbane și confortul unei comunități bine organizate. Iar pentru mulți dintre cei care aleg să locuiască aici, acesta este elementul care transformă locuința dintr-un simplu apartament într-un cadru în care îți construiești stilul de viață.

Foto: Arhivă personală

