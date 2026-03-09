Aceste filmări nu sunt doar simple demonstrații. Ele devin referința globală după care instructorii învață noile coregrafii și standardele tehnice ale fiecărui program. De aceea, selecția trainerilor care apar în aceste filmări este extrem de riguroasă și implică un proces complex de evaluare.

Cristina Constantinescu este primul trainer din România prezent pe scena globală Les Mills

În acest context, Cristina Constantinescu, instructor de group fitness în cadrul World Class România și Les Mills Nordic Trainer, Assessor and Presenter, a reușit o performanță remarcabilă: a fost selectată pentru a participa la filmarea unui masterclass Les Mills la Amsterdam, devenind prima instructoare care reprezintă oficial România într-un astfel de proiect pentru Les Mills Nordic. Participarea ei este atât o realizare personală, cât și un moment important pentru comunitatea locală de fitness, care devine astfel vizibilă într-un context internațional.

Am stat de vorbă cu Cristina despre experiența de la Amsterdam, despre procesul de selecție și despre ce înseamnă această recunoaștere pentru un instructor.

Î: Cristina, pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest proces: ce reprezintă, mai exact, un masterclass Les Mills?

R: Masterclass-ul este filmarea oficială după care instructorii din toată lumea învață noile coregrafii ale programelor Les Mills. Aceste coregrafii se schimbă o dată la trei luni, iar filmarea devine referința globală pentru instructori. Presenterii care apar în masterclass-uri sunt traineri selectați din diferite țări și agenții Les Mills. Este, practic, o echipă internațională care reprezintă comunitatea globală de fitness.

Cristina Constantinescu este primul trainer din România prezent pe scena globală Les Mills

Î: Cum are loc selecția pentru aceste filmări?

R: Procesul este destul de complex. Noi, ca traineri Les Mills, suntem evaluați constant. În fiecare an trebuie să îndeplinim anumite criterii pentru a menține standardele și calitatea programelor. Trimitem periodic filmări cu programele pe care le predăm și primim evaluări. Aceste note sunt foarte importante, pentru că de ele depinde evoluția noastră în sistemul Les Mills. Pentru fiecare rol – trainer, assessor sau presenter – există un scor minim pe care trebuie să îl atingi.

Pentru filmarea de la Amsterdam a trebuit să trimitem o filmare care să obțină cel puțin nota 8. După evaluarea la nivel de agenție, materialul este trimis mai departe la evaluare globală, iar dacă scorul se menține, intri în faza finală de selecție.

Î: Ce a însemnat pentru tine momentul în care ai aflat că ai fost selectată?

R: A fost o bucurie enormă. Pentru mine a fost o recunoaștere a muncii din ultimii șapte ani de când sunt trainer. Pentru orice instructor Les Mills, filmarea unui masterclass este un vis. În același timp, am simțit că reprezint toată comunitatea de fitness din România.

Î: Spune-ne cum a fost experiența de la Amsterdam.

R: A fost o experiență extrem de intensă și interesantă. Am avut trei zile de lucru în total. Primele două au fost dedicate pregătirilor și repetițiilor, pentru ca totul să fie pus la punct. Am avut inclusiv partea de styling – probe de haine și stabilirea ținutelor, pentru că paleta de culori este stabilită dinainte pentru fiecare program. Filmările se fac cu public și sunt foarte dinamice. În prima zi am filmat materiale pentru marketing și social media, iar filmarea finală a avut loc în ziua următoare. Au fost aproximativ 8-9 camere și trei scene diferite. Este impresionant să vezi întregul proces din interior.

Cristina Constantinescu este primul trainer din România prezent pe scena globală Les Mills

Î: Ce parte ai prezentat în cadrul masterclass-ului?

R: Eu am predat partea de abdomene. Piesele ne-au fost alocate cu aproximativ 10 zile înainte de filmare. Am trimis o filmare cu partea noastră pentru feedback, iar ultimele detalii le-am stabilit în timpul repetițiilor din Amsterdam.

Î: Din ce țări au venit ceilalți traineri?

R: Am fost 24 de presenteri din Europa, Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Israel și Emiratele Arabe Unite. A fost o experiență foarte specială să lucrezi și să te antrenezi alături de oameni din culturi și sisteme de fitness diferite.

Cristina Constantinescu este primul trainer din România prezent pe scena globală Les Mills

Î: Dincolo de recunoaștere, ce înseamnă această experiență pentru tine pe termen lung?

R: În primul rând, este o confirmare a muncii mele și a parcursului profesional. Dar cred că este și un pas important pentru industria de fitness din România. Mi-ar plăcea ca această experiență să ajute comunitatea locală să crească și să devină tot mai vizibilă la nivel internațional.

Foto: Wold Class

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Luptător MMA din România, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru viol și trafic de droguri, a plecat din țară cu două săptămâni înainte de pronunțarea sentinței definitive
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Viva.ro
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Unica.ro
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Elle.ro
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
gsp
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
GSP.RO
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Libertateapentrufemei.ro
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Transformare șoc! Cum arăta Karina Jianu înainte de „revoluția” părului scurt. Imagini rare din liceu: era de nerecunoscut cu păr lung și breton!
Tvmania.ro
Transformare șoc! Cum arăta Karina Jianu înainte de „revoluția” părului scurt. Imagini rare din liceu: era de nerecunoscut cu păr lung și breton!

Alte știri

Cum a ajuns un neurochirurg să aibă patru gărzi consecutive în două orașe diferite: „Pentru asta am muncit, pentru asta trăiesc”
Știri România 10:00
Cum a ajuns un neurochirurg să aibă patru gărzi consecutive în două orașe diferite: „Pentru asta am muncit, pentru asta trăiesc”
Prețul carburanților a crescut iar luni, 9 martie 2026. Cât costă un litru de benzină și motorină în marile orașe din țară
Știri România 09:19
Prețul carburanților a crescut iar luni, 9 martie 2026. Cât costă un litru de benzină și motorină în marile orașe din țară
Parteneri
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
Adevarul.ro
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
Planul B al FCSB dacă sare în aer varianta cu Mirel Rădoi: „Îl vor toți”. Exclusiv
Fanatik.ro
Planul B al FCSB dacă sare în aer varianta cu Mirel Rădoi: „Îl vor toți”. Exclusiv
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Meghan Markle se compară cu Michelle și Barack Obama! Toată lumea vorbește despre aceste declarații neașteptate făcute de Ducesa de Sussex: „Eu și soțul meu...”
Elle.ro
Meghan Markle se compară cu Michelle și Barack Obama! Toată lumea vorbește despre aceste declarații neașteptate făcute de Ducesa de Sussex: „Eu și soțul meu...”
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat dacă vor avea băiat sau fată. Când va naște actrița al cincilea copil. „Este ultimul spectacol”
Stiri Mondene 10:43
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat dacă vor avea băiat sau fată. Când va naște actrița al cincilea copil. „Este ultimul spectacol”
Blake Lively, apariție rară. Cum a fost surprinsă alături de Ryan Reynolds la un meci de fotbal: „Devenim obsedați”
Stiri Mondene 10:40
Blake Lively, apariție rară. Cum a fost surprinsă alături de Ryan Reynolds la un meci de fotbal: „Devenim obsedați”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Filmul crimei din Timișoara, unde o mamă a fost ucisă de fiu chiar de 8 Martie: "Era tot de sânge"
ObservatorNews.ro
Filmul crimei din Timișoara, unde o mamă a fost ucisă de fiu chiar de 8 Martie: "Era tot de sânge"
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Parteneri
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Mediafax.ro
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Redactia.ro
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
S-a stins din viață Viorel Clapău, fost primar în Rebrișoara
KanalD.ro
S-a stins din viață Viorel Clapău, fost primar în Rebrișoara

Politic

AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru - Sondaj Inscop
Politică 11:09
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru – Sondaj Inscop
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Politică 06 mart.
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cum a obținut Cristian Bușoi peste 12 milioane de lei dintr-un drept litigios cumpărat cu 80.000 de euro. DNA a clasat ancheta de corupție
Fanatik.ro
Cum a obținut Cristian Bușoi peste 12 milioane de lei dintr-un drept litigios cumpărat cu 80.000 de euro. DNA a clasat ancheta de corupție
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului