Există un moment pe care aproape fiecare persoană îl trăiește înainte de prima ședință de psihoterapie: momentul în care, poate după luni sau chiar ani de ezitare, începe să simtă că nu mai vrea să ducă totul singură. Deschide laptopul sau telefonul și caută câteva cuvinte aparent simple, precum „psiholog”, „psihoterapeut”, „terapie pentru anxietate”, „terapeut în București” sau „psihoterapie online”.

În doar câteva secunde apar sute de rezultate: site-uri, cabinete, recomandări, recenzii, fotografii, videoclipuri și pagini de social media. Fiecare terapeut pare să transmită, într-un fel sau altul, că poate ajuta, iar tocmai în acest punct apare o întrebare care, pentru mulți oameni, se dovedește mai dificilă decât însăși decizia de a începe terapia: Cum aleg omul potrivit pentru mine?

Nu există un algoritm care să răspundă perfect acestei întrebări, pentru că psihoterapia nu este un produs pe care îl compari după specificații tehnice și nici o intervenție care funcționează identic pentru fiecare persoană. În psihoterapie, schimbarea se naște într-o relație, iar relațiile nu pot fi evaluate doar prin diplome, experiență sau recenzii.

În același timp, nici alegerea exclusiv după instinct nu este suficientă. A găsi psihoterapeutul potrivit înseamnă să aduci împreună două dimensiuni care se susțin reciproc: competența profesională și relația umană. Una fără cealaltă este rareori suficientă pentru un proces terapeutic profund și sigur.

De ce este atât de greu să alegi?

Poate că această alegere pare atât de complicată tocmai pentru că miza ei este foarte mare. Atunci când alegi un medic stomatolog, speri să îți rezolve o problemă dentară, iar atunci când alegi un arhitect, îi încredințezi casa pe care urmează să o construiești. Când alegi însă un psihoterapeut, îi încredințezi ceva mai puțin vizibil și, adesea, mult mai fragil: povestea ta.

Nu doar ceea ce ți s-a întâmplat, ci și felul în care acele experiențe au rămas vii în interiorul tău. Îi vorbești despre lucrurile pe care poate nu le-ai spus nimănui, despre rușine, frică, relații, copilărie, vinovăție și despre gândurile pe care uneori nici tu nu reușești încă să le înțelegi.

Este firesc ca înainte de un asemenea pas să apară întrebări precum: „Dacă nu mă înțelege?”, „Dacă mă judecă?”, „Dacă nu mă poate ajuta?” sau „Dacă aleg greșit?”. Aceste întrebări nu arată o lipsă de încredere, ci vorbesc despre cât de importantă este relația pe care urmează să o construiești și despre cât de mult îți dorești ca ea să fie un spațiu sigur.

Nu există psihoterapeutul perfect, ci psihoterapeutul potrivit pentru tine

Una dintre cele mai mari capcane în care putem cădea este aceea de a căuta „cel mai bun psihoterapeut”. La prima vedere, pare o idee logică. Dacă tot investești timp, energie și resurse, este firesc să îți dorești să alegi un specialist foarte bun.

Problema este că această întrebare pornește de la o presupunere care nu se confirmă în psihoterapie. Nu există un terapeut care să fie potrivit pentru toată lumea. Există terapeuți foarte bine pregătiți care pot avea procese extraordinare cu anumite persoane și procese mai puțin eficiente cu altele, nu pentru că le-ar lipsi competența, ci pentru că oamenii au nevoi relaționale, ritmuri și așteptări diferite.

Unii se simt în siguranță într-o relație terapeutică foarte structurată, în care obiectivele și pașii sunt clar formulați, în timp ce alții au nevoie de mai mult spațiu pentru explorare și reflecție. Unii răspund bine la un stil direct și ferm, iar alții au nevoie de o prezență mai caldă, mai lentă și mai conținătoare.

Alegerea terapeutului nu seamănă cu alegerea unui aparat electrocasnic, unde putem compara specificațiile și decide obiectiv care produs este superior. Este mai apropiată de alegerea unui ghid pentru un drum lung. Competența este esențială, însă felul în care mergeți împreună contează la fel de mult.

Primul criteriu e competența profesională

Înainte ca relația terapeutică să poată începe să se construiască, este important să existe o bază profesională solidă. Din acest motiv, primul aspect pe care este de dorit să îl verifici este pregătirea terapeutului.

Are drept de liberă practică? Este acreditat în psihoterapie? În ce orientare terapeutică s-a format? Participă la formare continuă și supervizare? A mai lucrat cu dificultăți asemănătoare celor pe care le trăiești?

Aceste întrebări nu transformă alegerea într-un interviu rigid, ci exprimă grija față de propria persoană. Așa cum ai verifica experiența unui chirurg înaintea unei intervenții importante, este firesc să îți dorești claritate și în privința omului care te va însoți într-un proces de schimbare psihologică.

Competența profesională nu garantează că relația terapeutică va funcționa perfect, însă creează fundația de care procesul are nevoie. Lipsa ei poate limita semnificativ capacitatea terapeutului de a înțelege corect dificultatea, de a susține un cadru sigur și de a alege intervențiile potrivite.

Al doilea criteriu e relația terapeutică

Poate una dintre cele mai importante concluzii ale cercetării din ultimele decenii este aceea că succesul psihoterapiei nu depinde exclusiv de metoda utilizată. Mult timp, specialiștii au încercat să identifice orientarea terapeutică „superioară”, comparând terapii, tehnici și modele teoretice.

Rezultatele au arătat însă ceva mai complex și, în același timp, profund uman: indiferent dacă vorbim despre terapia cognitiv-comportamentală, terapia psihodinamică, terapia centrată pe emoții sau alte abordări validate științific, unul dintre cei mai constanți predictori ai rezultatelor terapeutice este calitatea relației dintre terapeut și client.

Acest concept poartă numele de alianță terapeutică și descrie colaborarea care se construiește între cei doi, în jurul încrederii, obiectivelor comune și modului în care se desfășoară procesul. În termeni simpli, schimbarea apare mai ușor atunci când omul din fața ta devine o prezență suficient de sigură încât să îți poți permite să fii autentic.

Asta nu înseamnă să fii perfect, puternic sau impresionant, ci să poți veni cu adevărul tău, chiar și atunci când este confuz, contradictoriu sau greu de spus.

Aceasta este una dintre cele mai importante funcții ale relației terapeutice: nu să elimine suferința imediat, ci să creeze condițiile în care aceasta poate fi explorată fără ca persoana să se simtă singură în fața ei.

De multe ori, rănile noastre s-au format în relații în care nu ne-am simțit văzuți, înțeleși sau protejați. Tocmai de aceea, vindecarea poate începe tot într-o relație, dar într-una diferită: una în care poți exprima dezacordul fără teama că vei fi respins, în care întrebările sunt primite cu răbdare și în care vulnerabilitatea nu devine motiv de rușinare, ci punct de plecare pentru înțelegere.

Alegerea unui psihoterapeut acreditat nu înseamnă, așadar, doar să găsești un profesionist cu o pregătire solidă, ci și o persoană alături de care să poți construi, treptat, această formă de siguranță. Competența oferă structura, iar relația terapeutică îi dă viață.

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