Sunt ani de studiu, cursuri și, desigur, cheltuieli. Însă merită din plin. Să luăm ca exemplu limba engleză. Este nelipsită în fiecare clipă a vieții. Chiar și dacă asculți o melodie dai de aceasta. Probabil, în fiecare secundă, în lume cineva are de-a face cu ea.

O regăsim în filme, muzică, la locul de muncă sau în vacanțe. De aceea. tot mai mulți oameni aleg să se apuce de învățat. Iar acest proces se întâmplă indiferent de vârstă. Începutul nu este însă niciodată ușor. De aceea, trebuie să faci totul cu cap, de la zero.

Asta înseamnă că trebuie să găsești cursurile de limba engleză dedicate începătorilor. ILSC este locul în care poți găsi un ajutor real. Un curs eficient nu înseamnă doar un profesor bun. Contează atmosfera, metoda, relația profesor-elev. Centrul ILSC face totul adaptat în funcție de nevoile cursantului. 

Cursuri făcute metodic, fără grabă

Nu este suficient să mergi la un curs. Sunt multe. Dar cel mai bun pentru tine trebuie selectat cu atenție. Un curs de limba engleza pentru incepatori la ILSC oferă mai mult decât simple lecții. Profesorii de aici au capacitatea de a înțelege nivelul real al cursanților.

Chiar dacă unii știu câteva cuvinte, nu înseamnă că au o bază reală. Filmele, de exemplu, ne sunt de ajutor, dar nu sunt un profesor. Începătorii trebuie să treacă prin toate etapele. Vor învață alfabetul, pronunția corectă, formule de salut, numerele, culorile. Pot continua cu unele expresii de bază.

Este important ca lecțiile să acopere toate nevoile. Noțiunile fundamentale nu pot fi studiate superficial. Unele lucruri care pot părea banale pentru un vorbitor avansat, sunt esențiale pentru cineva la început de drum.

Este important să înțelegem că orice formă de presiune nu este prezentă la ILSC. Cursanții sunt încurajați să fie activi, să pună întrebări. Primele lecții sunt importante pentru că reprezintă temelia pentru a consolida cunoștințele de mai târziu.

Încrederea este secretul progresului real

Cum am menționat, acest sentiment este unul benefic. Dacă ți-e teamă să vorbești, nu vei putea să dai în față. Chiar dacă faci greșeli, cu îndrumarea corectă, vei avea succes. Teama de a face erori este normală. Însă la ILSC profesorii fac tot ceea ce este necesar ca să o învingem.

La acest centru de limbi străine nu vei fi judecat. Vei fi corectat, cu explicații pentru tine și ceilalți. Te vei află într-un spațiu sigur, relaxat. Aici, fiecare participant poate să se simtă liber să încerce. Cursantul are posibilitatea să învețe din greșeli fără să-i fie rușine.

Cursurile se vor desfășura în grupe mici. Astfel, interacțiunea este mai ușoară. Atenția profesorului se va împărți în mod egal, pentru toți participanții. Totul este cât se poate de interactiv. Astfel nu vor mai există niciun fel de bariere de comunicare.

Cursurile de la ILSC nu sunt precum orele clasice, din școli. Totul este relaxat, prietenos, iar toată lumea participă activ.

Metoda bazată pe vocabular, gramatică și conversație

Nu numai că te simți bine, ci înveți și ce este important. Un curs de limba engleză la ILSC se bazează pe mai mult componente. Se va studia vocabularul, gramatica, conversația. Vor fi învățate cuvinte noi la fiecare ședința. Se va începe, desigur, cu tot ce este mai util. 

După cuvinte, cursanții vor aprofunda structurile gramaticale simple. Nu este eficient să înveți liste de cuvinte pe dinafara. E mult mai eficient să le folosești în propoziții, în contexte reale. De exemplu, după ce înveți denumirile mâncărurilor, poți construi un dialog în care comanzi la restaurant.

Dacă înveți numerele, poți simula o conversație la cumpărături. Astfel, învățarea devine practică, iar reținerea vocabularului este mult mai naturală. Gramatica nu trebuie ocolită, dar nici predată rigid. Este suficient ca începătorii să înțeleagă regulile de bază. Ei trebuie să le exerseze în mod natural, fără teamă. 

Utilizarea materialelor extra pentru a învăța

Odată cu avansarea în tainele limbii engleze trebuie să consolidăm pronunția. Mulți începători învață să scrie, dar nu pot pronunța corect. De fapt, poate să le fie greu să vorbească. Comunicarea este esențială atunci când cunoști o limba străină. Tocmai de aceea, la ILSC se pune accent și pe acest lucru.

Pot fi folosite materiale auxiliare. Filmele sau înregistrările audio sunt de mare ajutor. De multe ori, limba vorbită este puțin diferită de cea literară. De exemplu, dacă mergem într-o țară vorbitoare de limba engleză, vom observă că ne putem bloca. Nu este o regulă, dar în multe cazuri se întâmplă acest lucru. De aceea, folosirea unui număr cât mai mare de materiale poate fi de ajutor.

Evaluări corecte cu feedback constructiv

Nu putem să nu ne amintim de testările din școală. Erau spaima tuturor elevilor. Când profesoară spunea că dăm test, ni se strângea inima. Din fericire, nu se întâmplă acest lucru la ILSC. Evaluările nu sunt o sursă de stres. Practic se continuă procesul de învățare prin examinare.

Cursurile de engleză la ILSC presupun verificări periodice. Însă nu te vei simți presat ca la școală. De asemenea, feedback-ul nu înseamnă note în catalog. Este o corectare constructivă. Cursantul va aprofunda și mai bine noțiunile dacă a făcut greșeli.

A studia limba engleză poate fi o provocare, chiar dacă ai mici noțiuni. Asta, desigur, dacă dorești să faci totul în cel mai corect mod. Însă cu ILSC vei avea pârghiile necesare. Esențial este că profesorul să creeze o atmosferă caldă.

El trebuie să predea cu răbdare. Centrul de limbi străine ILSC este locația ideală pentru așa ceva. Aici vei găsi toate instrumentele care sunt de folosi în acest parcurs.

