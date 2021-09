În continuare, descoperi câteva idei inspirate prin care poți îmbunătăți, cu stil, aspectul livingului, fără a depune prea mult efort.

1. Alege o pardoseală caldă

Când vrei să faci schimbări remarcabile în livingul tău, ca să-i dai o notă personală și să aduci un plus de confort, poți începe cu pardoseala. Calitatea acesteia se observă în timp, prin durabilitate și rezistența la zgârieturi și șocuri, dar și prin consumul eficient de căldură din timpul perioadelor reci din an. Astfel, un parchet din lemn, de exemplu, este un foarte bun termoizolant, iar dacă optezi pentru un model triplustratificat, realizat din esență nobilă de stejar, este o alegere perfectă, dacă vrei să-l instalezi peste un sistem de încălzire prin pardoseală. Aceasta, pentru că stejarul este foarte rezistent la variațiil bruște de temperatură și nu se va deteriora în timp. Pe de altă parte, o astfel de pardoseală caldă și primitoare poate fi integrată în orice tip de design și dă un plus de originalitate întregului living. Totodată, montarea ușoară a plăcilor, garanția rezistenței de zeci de ani, întreținerea facilă și raportul preț-calitate sunt avantaje de care e bine să ții cont atunci când alegi să îmbunătățești aspectul sufrageriei tale, fără prea mult efort. Te poți bucura de toate acestea, optând pentru un parchet stratificat cu montare usoara, confecționat din lemn sau pal, cu diferite nuanțe cromatice, ideal pentru siguranța și conceptul livingului tău.

2. Optează pentru culorile potrivite

Un alt aspect la care ar trebui să fii foarte atent, dacă vrei un living armonios, este paleta cromatică. Este indicat să alegi două-trei culori tematice, de preferat tonuri calde sau reci combinate cu nuanțe vii, prin care să creezi contraste. Expertii de la Asociatia Americana de Psihologie (APA) spun că spațiile în care ne petrecem cea mai mare parte din timp, în fiecare zi, așa cum este și sufrageria, ne influențează starea de spirit și nu numai, chiar dacă nu suntem conștienți de asta. Prin urmare, este bine să ai în vedere că:

galbenul este o culoare caldă, care dă impresia de spațialitate și accentuează luminozitatea; totodată, este o nuanță care stimulează conversația și energia pozitivă; pereții galbeni pot contrasta cu nuanțele alese pentru piesele de mobilier, punându-le în evidență;

este o culoare caldă, care dă impresia de spațialitate și accentuează luminozitatea; totodată, este o nuanță care stimulează conversația și energia pozitivă; pereții galbeni pot contrasta cu nuanțele alese pentru piesele de mobilier, punându-le în evidență; portocalilul exprimă mișcarea și plăcerea de a trăi; este o culoare stimulativă și dinamică;

exprimă mișcarea și plăcerea de a trăi; este o culoare stimulativă și dinamică; roșul dă senzația de căldură și este o nuanță puternic energizantă;

dă senzația de căldură și este o nuanță puternic energizantă; verdele liniștește și creează senzația de îngrijit și curat;

liniștește și creează senzația de îngrijit și curat; albastrul îmbie la meditație și concentrare.

3. Evită supraîncărcarea spațiului din living

Livingul trebuie să fie o cameră aerisită, în care alegerea mobilierului și a decorațiunilor depinde de dimensiunile încăperii. De pildă, într-un living mic, este de evitat încărcarea spațiului cu dulapuri și canapele supradimensionate, masive și în culori foarte închise. În schimb, poți opta pentru mobilierul multifuncțional sau cutii de depozitare cu imprimeuri prietenoase pe care le poți adapta specificului sufrageriei tale.

Apoi, ca să accentuezi senzația de luminozitate, indiferent de forma ori generozitatea spațiului de care dispui, este bine să renunți la draperiile voluminoase, prin care lumina naturală pătrunde greu. De asemenea, în ceea ce privește decorațiunile, oricât de originale și frumoase ar fi, încearcă să nu încarci pereții cu ele și să le integrezi în desginul general al încăperii.

Amenajarea unui astfel de spațiu nu este deloc ușoară, mai cu seamă că poți alege dintr-o varietate de stiluri, de la modern și minimalist, până la vintage și retro. Vestea bună, este că, indiferent că locuiești într-un apartament mic de bloc sau într-o vilă, ai posibilitatea de a face mereu schimbări, așa cum sunt și cele de mai sus, pentru ca sufrageria să fie centrul estetic al întregii case.

