Convins că și-a găsit jumătatea pe internet și visând deja la nuntă, acesta a virat nu mai puțin de 13.000 de euro unei „domnișoare” virtuale. A fost șocat când s-a trezit la realitate: în spatele profilului seducător nu se afla femeia visurilor sale, ci un tânăr de 25 de ani care a orchestrat întreaga înșelătorie, relatează Observator News.

Investigația polițiștilor a scos la iveală metoda de înșelăciune folosită: bărbatul de 50 de ani a fost deposedat de 13.000 de euro de către un individ care a utilizat identitatea online a propriei soții. Relația virtuală a început în anul 2024, perioadă în care agresorul a manipulat victima prin intermediul profilului fals, obținând numeroase transferuri de bani sub diverse pretexte fictive.

Victima a virat o avere, convinsă că ajută o femeie de care s-a îndrăgostit, fără să bănuiască nicio secundă că în spatele tastaturii se afla, de fapt, un bărbat.

Escrocul a reușit să obțină sumele de bani promițându-i victimei o viață împreună și chiar nunta. Totul s-a terminat însă cu percheziții domiciliare, anchetatorii reușind să recupereze bunuri cu valoare probatorie din locuința suspectului. Deși a petrecut prima noapte în arest, bărbatul a fost pus sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile, fiind acuzat de înșelăciune.