Indiferent că vrei să cumperi o casă, să vinzi un apartament sau să verifici situația juridică a unui teren, procesul este acum mult mai simplu și mai rapid.

Ce este un extras de carte funciară?

Un extras de carte funciară este documentul emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), care conține informații complete despre un imobil:

numele proprietarului / proprietarilor

suprafața și destinația imobilului

eventualele ipoteci sau sarcini

istoricul modificărilor juridice

Acest document este esențial în tranzacțiile imobiliare și nu numai.

Când ai nevoie de un extras de carte funciară?

Există mai multe situații în care un extras carte funciară este necesar:

Cumpărare sau vânzare imobil – atât vânzătorul, cât și cumpărătorul trebuie să verifice situația juridică a imobilului Contract de credit ipotecar – băncile solicită de obicei extras de autentificare Proceduri notariale – succesiuni, partaje sau donații Verificarea informațiilor – dacă vrei să te asiguri că nu există litigii sau sarcini asupra unui imobil

Tipuri de extrase de carte funciară

Pe ancpi.online poți solicita două tipuri de documente:

Extras de carte funciară pentru informare – arată situația juridică a imobilului la zi, fără valoare pentru autentificarea actelor

– arată situația juridică a imobilului la zi, fără valoare pentru autentificarea actelor Extras de plan cadastral pe ortofotoplan

De ce să comanzi online pe ancpi.online?

1. Rapiditate

În cele mai multe cazuri, primești extrasul de carte funciară în câteva minute, direct pe email, în format PDF official.

2. Confort

Nu mai trebuie să mergi la OCPI, să stai la cozi sau să pierzi timp prețios. Tot procesul se face online, de oriunde te-ai afla.

3. Siguranța

Plata se face securizat, iar documentul este emis direct din baza de date oficială ANCPI.

4. Disponibilitate 24/7

Poți comanda în orice zi, la orice ora, fără să depinzi de programul instituțiilor.

Cum comanzi un extras de carte funciară pe ancpi.online?

Accesează site-ul www.ancpi.online Completează formularul cu datele imobilului (județ, localitate, număr cadastral) Alege tipul de extras dorit – informare sau ortofotoplan Plătește online în siguranță Primește documentul direct pe email, în format PDF, semnat digital, în câteva minute

Cine folosește cel mai des acest serviciu?

Notari – pentru autentificarea actelor

– pentru autentificarea actelor Agenții imobiliare – pentru verificarea proprietăților din portofoliu

– pentru verificarea proprietăților din portofoliu Persoane fizice – pentru tranzacții imobiliare sau verificări

– pentru tranzacții imobiliare sau verificări Bănci și instituții financiare – pentru acordarea creditelor ipotecare

De ce este important să verifici un imobil înainte de cumpărare

Mulți cumpărători fac greșeala să se bazeze doar pe informațiile oferite verbal de vânzător. Printr-un extras de carte funciară poți afla dacă imobilul are ipoteci, litigii sau alte probleme juridice.

Un simplu document comandat online poate preveni pierderi financiare semnificative.

Concluzie

Obține acum extrasul de carte funciară de care ai nevoie în cel mai scurt timp, fără deplasări și fără stres. ancpi.online este soluția modernă pentru un proces rapid, sigur și complet transparent.

👉 Comandă acum pe www.ancpi.online și primești documentul oficial direct pe email, oriunde te-ai afla.

Sursă imagine: ancpi.online

