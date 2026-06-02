Importanța sistemului de ungere la drum întins

Orice motor dă randament optim dacă lichidele și consumabilele sunt atent supravegheate. Înainte de o tură lungă, nivelul și calitatea fluidelor reprezintă punctul de pornire. Alegând un ulei motocicleta în deplină conformitate cu manualul de utilizare, te asiguri că propulsorul beneficiază de lubrifiere și răcire corectă. La turații ridicate pe autostradă, degradarea uleiului se produce accelerat, iar vâscozitatea trebuie să rămână stabilă.

Dacă motocicleta se apropie cu pași repezi de numărul de kilometri recomandat pentru următoarea revizie, este prudent să înlocuiești lichidul înainte să pornești la drum. Utilizarea unui fluid adecvat ajută la protecția pieselor interne împotriva uzurii mecanice și contribuie la funcționarea lină a ambreiajului – acolo unde uleiul lubrifiază și ambreiajul. Este un aspect esențial mai ales când adaugi greutatea pasagerului și a bagajelor laterale.

Întreținerea transmisiei: curățare și tensionare

Transmisia finală preia sarcini mecanice majore, motiv pentru care necesită o atenție deosebită. Primul pas constă în curățarea riguroasă a zalelor pentru a îndepărta depunerile grosiere, pământul și particulele abrazive. Un kit murdar poate accelera uzura pinioanelor, scurtând viața transmisiei.

După degresare, trebuie să verifici jocul lanțului și să reglezi tensiunea conform indicațiilor din manual, lăsând spațiul necesar pentru compresia suspensiei sub greutatea suplimentară.

Alegerea și aplicarea eficientă a lubrifiantului

Când structura metalică este curată și corect întinsă, intervine etapa de lubrifiere, pentru a atenua efectul frecării. Aplicând cu grijă un spray lant moto potrivit condițiilor de drum, vei diminua zgomotul și transferul mecanic va fi eficient.

Pe piață se găsesc mai multe formule specifice. Soluțiile uscate, de tip „dry”, au marele avantaj că nu rețin praful fin, fiind potrivite pe sectoarele macadam sau în condiții secetoase. Versiunile tip „wet” oferă protecție mai bună în condiții de umezeală, susținând rezistența pachetului de role pe vreme ploioasă.

Pentru un rezultat bun, aplică spray-ul pe partea interioară a lanțului, în zona rolelor, apoi lasă produsul să acționeze cel puțin 15 minute. Astfel, solventul se evaporă, iar pelicula de lubrifiere se fixează mai bine. Dacă pornești imediat după aplicare, excesul de produs poate fi aruncat pe jantă sau pe anvelopa spate, reducând aderența și crescând riscul de derapaj.

Verificări periferice și erori frecvente

După ce motorul și transmisia motocicletei sunt gata, privirea trebuie să se îndrepte spre ciclistică. O anvelopă tocită neuniform, eventual păstrată la o presiune necorespunzătoare, modifică negativ comportamentul vehiculului pe curbe.

Nu neglija următoarele evaluări înainte de prima cheie:

Inspectează uzura vizibilă a plăcuțelor de frână și asigură-te că nivelul din vasul pompei este între marcajele MIN/MAX, conform manualului.

Testează funcționarea tuturor becurilor, de la far până la lumina pentru plăcuța de înmatriculare.

Verifică strângerea șuruburilor de pe bornele bateriei. Vibrațiile slăbesc contactele în timp, oprind brusc motocicleta.

Ia o trusă de bază ce include un kit de pană cu șnur pentru anvelope tubeless și câteva siguranțe fuzibile de schimb.

Printre cele mai comune omisiuni ale riderilor se numără setarea incorectă a preload-ului la amortizorul spate după încărcarea portbagajelor, urmată de ignorarea unui lanț uscat sau murdar.

Pregătirea adecvată înseamnă siguranță

Investiția prealabilă de tip manoperă în revizie și ajustări nu previne absolut orice problemă, totuși diminuează considerabil eventualitatea unei defectări serioase. Păstrând un set de consumabile de calitate, potrivite motocicletei, și operând ajustările fix după recomandările manualului, motocicleta te va purta relaxat pe toată durata călătoriei propuse.

Foto: Canva

