Aceștia vor primi sume în funcție de vechimea în companie. Conform reprezentanților Dacia, sumele oferite sunt următoarele:

până la 2 ani vechime 45.000 lei net

între 2 și 4 ani vechime 85.000 lei net

între 4 și 8 ani vechime 125.000 lei net

între 8 și 12 ani vechime 150.000. lei net

între 12 și 16 ani vechime 180.000 lei net

peste 16 ani vechime 210.000 lei net.

Motivul indicat este de „a menține competitivitatea și a susține transformarea durabilă a organizației”.

Angajații care vor participa la program vor pleca, cu acordul părților, începând cu 6 iulie.

Informațiile au fost prezentate inițial de Profit.ro.

Centrul de la Titu, împărțit în două zone

Centrul Tehnic de la Titu funcționează în cadrul Renault Technologie Roumanie, în vreme ce o altă parte este în cadrul Horse – compania mixtă dintre Renault, chinezii de la Geely și producătorul de țiței Saudi Aramco.

Conform surselor Libertatea, o parte din personalul Horse vrea la rândul său să plece cu salarii compensatorii, dar compania nu dorește să ofere.

Șeful Renault vrea să scadă numărul de ingineri

Plecările vin în contextul în care Francois Provost, noul șef al Renault, a anunțat recent că vrea să reducă cu 15% numărul inginerilor din grup.

Dacia are la rândul său probleme, vânzările scăzând în prima parte a acestui an.

La începutul anului, Dacia a inițiat un program de plecări voluntare, iar sindicatele au afirmat recent că 1.200 de oameni vor pleca din companie.

Producție în alte țări

Concomitent, Dacia a mutat producția Logan si Sandero în Maroc, în vreme ce viitorul Striker se va face în Turcia, iar viitorul model electric bazat pe platforma Renault Twingo va fi realizat în Slovenia.

Modelul electric Dacia Spring este produs de către Dongfeng în China.

La Mioveni nu se mai fac decât SUV-urile Duster și Bigster, cu valoare adaugată mai mare.

Oficialii Dacia s-au plâns continuu în ultimii ani de prețurile mari la energie și de instabilitatea fiscală, indicând taxa pe cifra de afaceri și taxa pe stâlp.

Programul Rabla, cu sughițuri

În fine, programul Rabla a funcționat cu probleme anul trecut, ceea ce a afectat vânzările auto în România.

În acest an, țara noastră va majora de la 200 la 300 de milioane de lei bugetul pentru programul Rabla, dar nu vor mai putea fi comercializate prin el decât mașini produse în Uniunea Europeană.

Concomitent, toată industria auto europeană resimte puternic concurența tot mai acerbă a producătorilor din China.

