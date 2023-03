Cum reușește Carmen Brumă să aibă o piele perfectă? Produsul pe care îl ia cu ea chiar și în vacanță

În ceea ce privește îngrijirea pielii și pregătirea acesteia pentru sezonul cald, Carmen Brumă are un obicei sănătos care o ajută, pe lângă sport și alimentație adecvată, să aibă o piele de revistă: „Am pentru voi 3 elemente care pe mine mă ajută să-mi pregătesc pielea pentru sezonul cald: astaxantina, ceramidele și coenzima Q10. Toate aceste 3 elemente se găsesc în suplimentul pe care eu îl folosesc de foarte mult timp, un nutricosmetic, un supliment foarte complex, care pe lângă aceste 3 elemente mai are încă 6, printre care și colagen, în total 9-în-1. Se numește Beauty Help de la Zenyth, îl știți pentru că v-am mai povestit despre el, îl folosesc de aproape 3 ani. Există două arome, căpșuni și ciocolată”, povestește Carmen Brumă în unul dintre videourile postate pe Social Media și dedicat fanilor care o urmăresc.

Cum contribuie suplimentele de astaxantină, ceramide și coenzima Q10 la o piele sănătoasă și frumoasă?

Vedeta a povestit ce sunt aceste 3 elemente și care sunt beneficiile acestora: „Astaxantina este un pigment roșu care se găsește în alge și care are un puternic efect antioxidant, antiinflamator și îmbătrânire. Ca supliment, aceasta poate contribui la protecția pielii împotriva razelor solare, la diminuarea ridurilor fine și a petelor pigmentare. Ceramidele sunt componente lipidice din stratul exterior al pielii cu un rol crucial în hidratarea pielii la nivel celular. Vârsta, schimbările climatice, expunerea la soare duc de obicei la scăderea nivelului de ceramide din piele, lucru care afectează funcția de barieră de protecție a pielii și duce în timp la uscarea acesteia. Al treilea element care ne ajută să avem o piele frumoasă este coenzima Q10. În mod normal, organismul nostru produce suficientă coenzima Q10 pentru protecție antioxidantă, dar stresul și expunerea la soare pot duce la scăderea producției de coenzima Q10 în organism. Multe femei care au peste 30 de ani au niveluri scăzute de coenzima Q10 în piele, lucru asociat cu scăderea producției de elastină și colagen și, evident, în timp, apariția ridurilor“.

Fanii s-au arătat foarte interesați de produs, mulți dintre aceștia confirmând calitatea acestuia: „Mulțumim! L-am achiziționat și eu încă din luna septembrie, atunci când ai avut pentru noi cod de reducere! Am făcut pauză în decembrie și ianuarie și l-am achiziționat din nou la ultimul cod de reducere de acum o lună și ceva. Mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce faci pentru noi!!”, a comentat unul dintre urmăritorii săi activi.

Beauty Help de la Zenyth, produsul pe care Carmen Brumă îl ia cu ea și în vacanță

Datorită beneficiilor sale dovedite, Carmen Brumă nu se dezice din a folosi acest produs nici măcar în vacanță: „Obiceiurile bune se păstrează în vacanță. Beauty Help e cu mine. Mie îmi place să-l combin cu iaurt din lapte de capră în care pun două cupe de Beauty Help cu aromă de căpșuni și un mix din diverse semințe. Un mic dejun delicios, sănătos și cu efecte benefice asupra pielii. Bineînțeles, poate fi introdus în diverse combinații, după gustul fiecăruia”.

Beauty Help conține 9 nutrienți esențiali pentru frumusețe, primul fiind colagenul

Beauty Help este o formulă unică, inovatoare, care reunește într-o formă concentrată ingrediente renumite din produsele nutricosmetice de lux, administrate intern. Beauty Help îți oferă cei mai buni nutrienți pentru îngrijirea tenului, părului și unghiilor din interior: colagen, acid hialuronic, ceramozide (fitoceramide), resveratrol, super vitamina E naturală, astaxantină, coenzima Q10, vitamina C, MSM. Formula unică Beauty Help asigură astfel o îngrijire profundă a pielii, având efect susținut de „beauty from inside”. Aceasta îmbunătățește de la nivel celular aspectul tenului, părului și unghiilor și combate eficient primele semne ale îmbătrânirii.

Diferența dintre o cremă antirid și produsul Beauty Help

Suplimentul nu exclude crema, iar crema nu exclude suplimentul, ele se completează. Spre deosebire de o cremă, care acționează doar asupra stratului exterior al pielii, un supliment cu colagen acționează din interior, de la nivel celular.

Cel mai folosit colagen în produsele de beauty, unul dintre nutrienții din produsul Beauty Help

Beauty Help conține un complex de peptide din colagen bioactiv hidrolizat (tip I și III, Verisol® și Fortigel®), acțiunea cărora este dovedită prin studii științifice. În doar câteva săptămâni, peptidele din colagen bioactiv contribuie la:

Creșterea elasticității pielii;

Reducerea ridurilor fine;

Îmbunătățirea elasticității și fermității pielii;

Creșterea nivelului de hidratare a pielii;

Stimularea producției interne de colagen;

Încetinirea procesului de îmbătrânire a pielii.

Femeile care au folosit colagen Verisol® pentru minimum 4 săptămâni au observat un ten mai ferm și mai hidratat și o reducere a ridurilor și liniilor fine. Efectul benefic al colagenului Verisol® se manifestă într-o structură îmbunătățită a suprafeței pielii, în reducerea celulitei, dar și în creșterea mai rapidă a unghiilor și părului.

Carmen Brumă: „Recomand Beauty Help și pentru prevenirea apariției petelor pigmentare sau pentru reducerea acestora”

Într-un alt clip postat pe Social Media, Carmen Brumă a împărtășit fanilor că același produs care o ajută să aibă o piele frumoasă poate fi extrem de util persoanelor care se confruntă cu apariția petelor pigmentare: „Acele pete maronii, inestetice, care ne deranjează în mod special pe noi, femeile, apar ca urmare a expunerii necontrolate, prelungite și repetate la soare, în unele cazuri pe fondul unor dereglări hormonale, în anumite perioade precum sarcina, menopauza. Vestea bună este că aceste pete pot fi prevenite, înlăturate sau estompate. Beauty Help este iar soluția, fiind un cocktail inovator de antioxidanți ce contribuie la reducerea și prevenirea acestor pete. Unul dintre produsele mele preferate, știți deja asta”.

Multe persoane au aflat de la Carmen Brumă despre Beauty Help și nu regretă că i-au acordat încredere

Vedeta a mărturisit că este fericită să vadă că multe persoane au aflat de la ea despre produsul Beauty Help de la Zenyth, că i-au acordat încredere și s-au convins de eficiența acestuia: „Sunt fericită că mulți dintre voi l-ați descoperit prin intermediul postărilor mele și că mulți îl folosiți observând efecte foarte bune”. Iată câteva dintre comentariile lăsate de fanii săi pe rețelele sociale:

„E foarte bun Beauty Help 9-în-1! Eu îl consum de 3 luni și se vede o îmbunătățire majoră a pielii și a părului, dar cel mai mult îmi place că a rezolvat problema fiicei mele care avea fața plină de coșuri” – Gabriela

„O idee foarte bună, aceea de a promova produsele testate și de care ești și foarte mulțumită! Și eu am folosit varianta cu căpșuni! De primăvară-vară! Delicioasă și dă rezultat!“ – Roxana

„Mulțumim, Carmen! Produsele sunt Foarte bune.” – Adela

„Am început să îl folosesc în urma unei postări, mulțumesc.” – Roxana

„Sunt de acord, produsul funcționează foarte bine pentru articulații. După 4 luni, articulațiile nu-mi mai dau bătăi așa mari de cap, în condiții de solicitare fizică regulată. Voi continua consumul.” – Ruxandra

Este important de specificat că Beauty Help aparține brandului premium de suplimente Zenyth, brand românesc cu 14 ani experiență în producerea de suplimente nutritive 100% naturale.

Acesta poate fi găsit sub formă de pudră, fiind disponibil în două variante de gust: căpșuni (Beauty Help Strawberry) sau ciocolată (Beauty Help Chocolate) și poate fi comandat simplu și rapid direct la tine acasă de pe https://zenyth.ro. De asemenea, sunt disponibile și în farmacii și magazine naturiste.

