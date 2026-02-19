Pentru un manager de achiziții sau de facility, procesul nu este simplu. Trebuie să compari oferte diferite, să analizezi SLA-uri, să verifici documente de conformitate și să te asiguri că furnizorul poate susține un parteneriat B2B pe termen lung. Acest ghid îți oferă un cadru clar de lucru, adaptat pieței din Transilvania, cu accent pe eficiență operațională, raportare transparentă și control al performanței.

Definirea cerințelor interne

Începe prin a stabili exact ce cumperi. Fără o definire clară a nevoilor, vei primi oferte greu de comparat și vei negocia pe baze incerte.

Analizează tipul spațiului

Analizează tipul spațiului: clădire de birouri clasa A, centru comercial cu trafic intens, clinică medicală, hală industrială sau depozit logistic în zona Clujului. Fiecare categorie implică proceduri diferite de curățenie profesională. Într-un imobil de birouri, accentul cade pe întreținere zilnică, igienizarea grupurilor sanitare și menținerea pardoselilor. Într-o hală industrială, trebuie să gestionezi praf tehnologic, zone de încărcare și eventuale substanțe specifice procesului de producție.

Stabilește frecvențele pentru fiecare tip de intervenție

De exemplu:

  1. Curățenie zilnică pentru zonele cu trafic constant.
  2. Spălare mecanizată a pardoselilor săptămânal.
  3. Curățare geamuri la înălțime trimestrial.
  4. Curățenie generală semestrială.

Discută cu echipa internă de facility management și analizează reclamațiile recurente

Dacă primești sesizări frecvente privind grupurile sanitare sau recepția, include cerințe explicite în caietul de sarcini. În majoritatea cazurilor, problemele apar în zonele de contact intens: lifturi, balustrade, uși de acces, spații de food court.

Colectarea ofertelor relevante

După ce ai documentat cerințele, invită furnizorii la o evaluare la fața locului. Nu accepta o ofertă transmisă exclusiv pe baza suprafeței declarate. Gradul de uzură al pardoselii, tipul finisajelor și programul clădirii influențează direct resursele necesare.

Solicită o ofertă detaliată, care să includă:

  • descrierea operațiunilor;
  • frecvența intervențiilor;
  • numărul de agenți alocați;
  • programul de lucru;
  • echipamentele utilizate (de exemplu, mașini automate de spălat pardoseli, aspiratoare industriale, monodiscuri).

Pe piața din Cluj-Napoca, diferențele dintre furnizori apar la nivel de organizare și capacitate logistică. Dacă administrezi mai multe locații în Transilvania, verifică dacă firma poate asigura coordonare regională și supervizare constantă.

Pentru o analiză corectă a opțiunilor de servicii de curățenie pentru spații comerciale în Cluj, compară experiența în proiecte similare, tipurile de spații gestionate și structura echipei de management. Furnizorii cu portofoliu divers – birouri, retail, spații industriale – pot adapta mai ușor soluțiile la cerințele tale.

Evaluarea ofertelor pe baza unor criterii clare

Prețul contează, dar nu trebuie să fie singurul criteriu. Concentrează-te pe costul total și pe stabilitatea serviciului.

Definește KPI-uri încă din faza de analiză. Pentru utilizare uzuală în contractele de facility management, poți include:

  1. Timp de răspuns la sesizări: 2–4 ore pentru incidente standard.
  2. Înlocuire personal absent: în aceeași zi lucrătoare.
  3. Audit intern lunar cu scor minim agreat (de exemplu, 95% conformitate).
  4. Raportare scrisă săptămânală sau lunară.

Verifică dacă oferta include consumabilele pentru grupurile sanitare sau dacă acestea se facturează separat. Analizează ce tip de soluții de igienizare folosește furnizorul și dacă produsele sunt avizate conform reglementărilor sanitare.

Pentru o decizie structurată, folosește un checklist de evaluare:

  1. Există asigurare de răspundere civilă activă?
  2. Personalul are instruire SSM actualizată?
  3. Compania deține echipamente proprii sau le închiriază?
  4. Există un supervisor dedicat pentru locația ta?
  5. Furnizorul oferă plan de intervenție pentru situații neprevăzute?
  6. Se utilizează soluții ecologice acolo unde este posibil?
  7. Ai acces la rapoarte clare și trasabilitate a intervențiilor?
  8. Rotația personalului este controlată?
  9. Există referințe locale verificabile?

Acest checklist te ajută să compari ofertele pe baze obiective și să reduci riscul unei alegeri superficiale.

Verificări de referințe și conformitate legală

Înainte de semnarea contractului, verifică documentele. Solicită certificat de înregistrare, cod CAEN adecvat, dovada asigurării de răspundere civilă și documente privind instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă.

În clădirile de birouri sau centrele comerciale din Cluj, personalul de curățenie lucrează adesea în afara programului obișnuit. Asigură-te că furnizorul are proceduri clare de acces, politici privind protecția datelor și reguli pentru manipularea cheilor sau a cardurilor de acces.

Contactează cel puțin un client actual din portofoliul furnizorului. Întreabă direct despre respectarea SLA-urilor, stabilitatea echipei și modul de gestionare a reclamațiilor. O discuție aplicată îți oferă informații relevante despre seriozitate și capacitate de organizare.

Negocierea contractului și a SLA-ului

Redactează contractul într-un mod clar și orientat spre rezultate măsurabile. Evită formulările generale și stabilește explicit ce include serviciul de curățenie birouri sau întreținere spații comerciale.

Integrează în SLA:

  1. Indicatorii de performanță agreați.
  2. Frecvența controalelor.
  3. Termenele pentru remedierea neconformităților.
  4. Penalități proporționale în caz de abateri repetate.

Negociază o perioadă de probă de 1–3 luni. În această etapă, monitorizează atent calitatea execuției și respectarea programului. Dacă apar deviații, solicită plan de corecție.

Stabilește și condițiile de ajustare a contractului în cazul extinderii suprafeței sau modificării programului clădirii. Un cadru clar te ajută să menții controlul bugetar și să eviți renegocieri tensionate.

Implementare și monitorizare

După semnare, începe faza operațională. Organizează un onboarding structurat: prezintă regulile interne, zonele sensibile și persoanele de contact. Stabilește canalele de comunicare pentru sesizări și urgențe.

Monitorizează performanța prin:

  1. Audit intern lunar cu formular standard.
  2. Verificări inopinate în zonele critice.
  3. Analiza rapoartelor de activitate.
  4. Întâlniri periodice cu supervisorul.

În centrele comerciale din Cluj-Napoca, unde traficul variază în funcție de sezon, ajustează frecvențele de intervenție. De exemplu, în perioadele aglomerate, crește numărul de verificări pentru grupurile sanitare și zonele de acces.

Planifică și intervențiile speciale: inundații, lucrări de renovare sau incidente tehnice. Furnizorul trebuie să aibă echipamente pentru curățenie industrială și personal instruit pentru situații neprevăzute.

Întreținerea relației pe termen lung

Un parteneriat B2B stabil îți oferă predictibilitate și control. Organizează evaluări trimestriale și analizează evoluția KPI-urilor. Discută deschis despre ajustări și optimizări.

Dacă gestionezi mai multe clădiri în Transilvania, standardizează procedurile de raportare și indicatorii de performanță. Astfel, poți compara obiectiv rezultatele între locații.

Încurajează furnizorul să propună soluții tehnice. De exemplu, utilizarea echipamentelor automate pentru suprafețe mari poate reduce timpul de execuție și poate crește eficiența operațională. Implementarea soluțiilor ecologice sprijină obiectivele interne de sustenabilitate și reduce expunerea la substanțe agresive.

Siguranță, conformitate și responsabilitate în Cluj-Napoca

Controalele privind securitatea și sănătatea în muncă se intensifică. Tu trebuie să demonstrezi că ai selectat un furnizor care respectă legislația și aplică proceduri clare.

Verifică:

  1. Instruirea periodică SSM.
  2. Echipamentele de protecție pentru personal.
  3. Procedurile pentru lucrul la înălțime.
  4. Manipularea și depozitarea substanțelor chimice.

Acordă atenție și politicilor de mediu. Soluțiile certificate și dozarea controlată a detergenților reduc riscurile pentru angajați și pentru mediul interior al clădirii.

Aplică un plan clar de achiziție

Abordează procesul structurat: definește cerințele, compară ofertele pe criterii măsurabile, verifică documentele și monitorizează constant performanța. Creează un plan de achiziție pe 12 luni și stabilește revizuiri periodice.

Dacă administrezi o clădire de birouri, un centru comercial sau o hală industrială în Cluj-Napoca, tratează curățenia profesională ca parte integrată din strategia de facility management.

Solicită o ofertă personalizată pentru clădirea ta de birouri. Contactează echipa Novo Class pentru o evaluare la fața locului. Află cum putem asigura curățenia spațiilor comerciale și industriale din Transilvania printr-un parteneriat B2B stabil și orientat spre performanță. 

Foto: Shutterstock

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut!
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut!
Ce s-a aflat despre taximetristul găsit mort în mașina de serviciu, în mijlocul codului roșu de ninsoare, în București
Unica.ro
Ce s-a aflat despre taximetristul găsit mort în mașina de serviciu, în mijlocul codului roșu de ninsoare, în București
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
Elle.ro
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
gsp
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
GSP.RO
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Parteneri
Udrea, ca o felină pe străzile din București. Rochie mini, tocuri leopard, atitudine senzuală. Cum a fost surprinsă la brațul soțului. A revenit la garderoba ei de lux
Libertateapentrufemei.ro
Udrea, ca o felină pe străzile din București. Rochie mini, tocuri leopard, atitudine senzuală. Cum a fost surprinsă la brațul soțului. A revenit la garderoba ei de lux
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Avantaje.ro
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Singurul lăcaș de cult din România cu două altare în același naos. Mănăstirea săpată în stâncă apare în celebrul ghid turistic Michelin
Știri România 13:00
Singurul lăcaș de cult din România cu două altare în același naos. Mănăstirea săpată în stâncă apare în celebrul ghid turistic Michelin
Ninsorile și gerul revin de mâine în București. ANM anunță temperaturi de minus 7 grade Celsius și strat nou de zăpadă
Știri România 11:49
Ninsorile și gerul revin de mâine în București. ANM anunță temperaturi de minus 7 grade Celsius și strat nou de zăpadă
Parteneri
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Adevarul.ro
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Cine ar putea fi românca participantă la safari-ul uman din Sarajevo. Profilul femeii care a plătit un milion de dolari să ucidă din plăcere: „A avut acces la niște cercuri”
Fanatik.ro
Cine ar putea fi românca participantă la safari-ul uman din Sarajevo. Profilul femeii care a plătit un milion de dolari să ucidă din plăcere: „A avut acces la niște cercuri”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Elle.ro
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Decizia luată de Monica Tatoiu după 39 de ani de căsătorie. Ce mesaj i-a transmis soțului: „Am vrut să-i fac o surpriză”
Stiri Mondene 12:19
Decizia luată de Monica Tatoiu după 39 de ani de căsătorie. Ce mesaj i-a transmis soțului: „Am vrut să-i fac o surpriză”
Ce a pățit Andreea Raicu din cauza depresiei. „Am trăit într-o viață care părea perfectă din exterior, dar în interior mă simțeam goală”
Stiri Mondene 12:04
Ce a pățit Andreea Raicu din cauza depresiei. „Am trăit într-o viață care părea perfectă din exterior, dar în interior mă simțeam goală”
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Fostul Sidex Galați, scos la vânzare pentru 709 milioane euro. Un miliardar ucrainean, printre cei interesați
ObservatorNews.ro
Fostul Sidex Galați, scos la vânzare pentru 709 milioane euro. Un miliardar ucrainean, printre cei interesați
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Parteneri
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
GSP.ro
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, reținut în Marea Britanie. BBC: Este suspectat de abuz în funcție publică
Mediafax.ro
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, reținut în Marea Britanie. BBC: Este suspectat de abuz în funcție publică
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Școli închise și joi din cauza viscolului. Care sunt județele afectate
KanalD.ro
Școli închise și joi din cauza viscolului. Care sunt județele afectate

Politic

Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”
Politică 18 feb.
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”
Comisia Europeană amintește că România a întârziat trei luni jalonul privind pensiile speciale. Ce se întâmplă cu cele 231 de milioane de euro după decizia CCR
Politică 18 feb.
Comisia Europeană amintește că România a întârziat trei luni jalonul privind pensiile speciale. Ce se întâmplă cu cele 231 de milioane de euro după decizia CCR
Parteneri
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
Salariu de nabab, program de bugetar! Ce urmează pentru cel mai bine plătit antrenor român
Fanatik.ro
Salariu de nabab, program de bugetar! Ce urmează pentru cel mai bine plătit antrenor român
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată