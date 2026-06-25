Urmărește episodul pe YouTube

Cel mai recent video de pe canalul său documentează prima ieșire la drum după o reconstrucție completă — termostat nou, curea de distribuție schimbată, frâne recondiționate, regulatoare de geam reparate și un alternator salvat cu vaselină și răbdare. O mașină cumpărată stricată, readusă la viață piesă cu piesă.

Ce se ascunde sub capotă

Cutia de viteze a acestui Passat W8 — un agregat ZF 01E — este aceeași unitate folosită pe Porsche 911 din aceeași epocă. Motorul W8 sună, după cum notează Junc în timpul testului, undeva între un V6 și un V8, cu un cuplu neobișnuit de liniar de la 1.500 până la 6.000 rpm. La prima ieșire pe drumul public, îl compară cu finețea unui S-Class.

Proiectul a produs și o soluție neașteptată: supapa de control pentru tampoanele active ale motorului — imposibil de găsit prin furnizori VW — s-a dovedit a fi identică cu o componentă de pe sistemul de eșapament al unui Maserati. Junc a montat-o, codul de eroare a dispărut și a mers mai departe.

Cum funcționează canalul

Daniel Junc și-a construit unul dintre cele mai fidele publicuri din conținutul auto românesc pe o idee simplă: cumpără mașini defecte și interesante, le repară în fața camerei și documentează totul — inclusiv momentele în care lucrurile nu merg conform planului. Adresa de email din descrierea canalului pentru sugestii de mașini a devenit un fel de instituție în rândul entuziaștilor auto din România.

Episoadele cu Passatul W8 au generat discuții aprinse tocmai pentru că mașina e atât de rară — un obiect de colecție mascat în berlină de familie, readus pe drumurile românești de cineva cu cunoștințele necesare.

Verifică istoricul mașinii înainte să cumperi

O mașină ca asta — rară, veche, trecută prin mai mulți proprietari în douăzeci de ani — e exact genul de achiziție unde un raport de istoric se justifică de la sine. Inspecțiile vizuale îți spun cum arată o mașină azi. Un raport carVertical îți spune ce i s-a întâmplat de-a lungul vieții sale: daune anterioare, istoricul kilometrilor, câți proprietari a avut și unde.

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Foto: Shutterstock