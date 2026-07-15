Această nevoie reală a dus la nașterea proiectului Senzorium – Pași către echilibru și incluziune, un program care își propune atât să sprijine direct copiii și tinerii neurodivergenți, cât și să schimbe, pas cu pas, felul în care comunitatea îi privește și îi înțelege.

Educația despre neurodiversitate, o nevoie încă tratată superficial

În școli, în universități și în comunități, neurodiversitatea este, de multe ori, un subiect despre care se vorbește puțin sau deloc. Lipsa informației corecte duce la izolare, la etichetări greșite și la bariere de integrare care s-ar putea evita simplu, prin educație. Copiii și tinerii cu autism nu au nevoie doar de terapie. Aceștia au nevoie și de un mediu social pregătit să îi înțeleagă și să îi includă firesc.

Tocmai aici intervine componenta educațională a proiectului Senzorium: ateliere dedicate elevilor și studenților, în care se discută deschis despre neurodiversitate, incluziune și empatie, cu scopul ca aceste concepte să nu mai rămână teoretice, ci să devină parte din cultura educațională.

Ce aduce concret proiectul Senzorium

Programul are o componentă terapeutică solidă, dar și una comunitară, gândite să se susțină reciproc:

Două camere senzoriale moderne , spații sigure în care cei 480 de copii și tineri care vin anual la terapie în centrele Autism Voice pot învăța să se liniștească, să se concentreze și să își regleze emoțiile.

, spații sigure în care cei 480 de copii și tineri care vin anual la terapie în centrele Autism Voice pot învăța să se liniștească, să se concentreze și să își regleze emoțiile. Sesiuni zilnice de terapie senzorială , adaptate fiecărui copil, astfel încât fiecare progres, oricât de mic, să devină un pas înainte spre autonomie.

, adaptate fiecărui copil, astfel încât fiecare progres, oricât de mic, să devină un pas înainte spre autonomie. Minimum 3 ateliere Work Aid Kit în licee și universități din București, Sud-Muntenia și Constanța, pentru cel puțin 200 de elevi și studenți, dedicate exact temei neurodiversității și incluziunii.

în licee și universități din București, Sud-Muntenia și Constanța, pentru cel puțin 200 de elevi și studenți, dedicate exact temei neurodiversității și incluziunii. Parteneriate cu școli, universități și comunități , pentru ca mesajul incluziunii să ajungă cât mai departe.

, pentru ca mesajul incluziunii să ajungă cât mai departe. Monitorizare constantă a progresului copiilor , cu ajustarea intervențiilor în funcție de nevoile fiecăruia.

, cu ajustarea intervențiilor în funcție de nevoile fiecăruia. Comunicare deschisă cu comunitatea, prin povești și exemple reale, pentru ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat sprijinul pentru copiii și tinerii neurodivergenți.

De ce contează educația, dincolo de terapie

O cameră senzorială ajută un copil să se regleze. Un atelier de educație despre neurodiversitate ajută o sală întreagă de elevi să înțeleagă de ce colegul lor are nevoie de o pauză, de liniște sau de un mod diferit de a comunica. Cele două lucruri merg împreună: terapia oferă copilului instrumentele de a face față lumii, iar educația comunității face lumea puțin mai pregătită să îl primească așa cum este.

Senzorium este, în esență, despre pași mici, dar siguri:

camere senzoriale care devin refugii

copii care învață să se regleze

tineri care învață să includă

o comunitate care devine, an de an, mai empatică și mai deschisă

Acest drum nu este parcurs singur. Acest proiect este sponsorizat în cadrul campaniei Soluții pentru Comunitate, implementată de Synevo România cu sprijinul Asociației Medicover.

Mai multe detalii despre proiect găsiți aici!

Sursă foto: autismvoice.ro

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