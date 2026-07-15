Deși utilajele asocierii turce Mapa – Cengiz se află pe poziții, o problemă de ordin birocratic împiedică desfășurarea forțelor la capacitate maximă.

În acest moment, în absența Acordului de Mediu revizuit și implicit a Autorizațiilor de Construire pentru întregul șantier, constructorii pot derula doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contractul de execuție. Cu toate acestea, progresul fizic general a reușit să depășească pragul critic de 10% pe zonele deja autorizate.

Se așteaptă decizia de mediu în această vară

Chiar dacă utilajele nu pot intra pe restul de 55% din lungimea traseului montan, activitățile din teren sunt concentrate masiv pe sectoarele care au primit deja undă verde de la autorități.

Eforturile constructorilor se concentrează în special pe execuția celor trei tuneluri aflate în derulare, pe lucrările la marile viaducte, terasamente și pe consolidările masive de teren.

Oficialii din cadrul Ministerului Transporturilor au dat asigurări că Acordul de Mediu revizuit, documentul-cheie care va debloca restul traseului, urmează să fie emis în cursul acestei veri.

Odată emis acest act, constructorul va putea obține restul autorizațiilor de construire și va putea deschide noi fronturi de lucru pentru a accelera ritmul șantierului.

În ciuda restricțiilor de autorizare, progresul fizic total pe întregul șantier a atins în prezent valoarea de 12,60%, în timp ce lucrările pregătitoare, cele de mediu și de relocare a utilităților înregistrează o medie generală de evoluție de 21,84%.

Progres de peste 40% la viaducte

Mobilizarea de pe sectoarele active dă rezultate vizibile. Lucrările la podurile, pasajele și viaductele de pe primele trei sectoare ale lotului au atins un stadiu fizic mediu de 42,69%.

Cele mai avansate structuri de pe acest traseu montan sunt Viaductul 3, finalizat în proporție de 81,73%, și Viaductul 4, care a ajuns la un stadiu de 77,58%.

Echipele care lucrează raportează progrese și la alte structuri critice de pe traseu: Viaductul 1 se află la un stadiu de 66,16%, Viaductul 11 a ajuns la 65%, Viaductul 2 este realizat în proporție de 63,42%, iar Viaductul 5 a depășit pragul de 60%.

În prezent, pe aceste șantiere se lucrează simultan la turnarea betoanelor, armarea și cofrarea elementelor pilelor, montarea panourilor de fațadă și execuția umpluturilor drenante în zonele rampelor de acces.

Cât s-a săpat din cele trei tuneluri strategice de pe A1

Tunelurile reprezintă cea mai spectaculoasă și complexă provocare inginerească de pe secțiunea Boița – Cornetu. În acest moment, săpăturile se desfășoară pe trei fronturi, stadiul lucrărilor fiind următorul:

Cel mai avansat punct de lucru este înregistrat la Tunelul Robești, unde stadiul fizic a atins 35,81%, în prezent realizându-se armarea și betonarea fundației banchetei în zona portalului de intrare.

Pe locul secund ca progres se află Tunelul Boița 1, cu un stadiu de realizare de 29,38%. Aici se execută lucrări intense de excavare și de aplicare a căptușelii exterioare de beton, activitățile desfășurându-se simultan atât la portalul de intrare, cât și la cel de ieșire.

Cel mai nou front a fost deschis la Tunelul Balota, aflat în prezent la un progres tehnic de 3,94%, unde echipele se concentrează pe primele excavări și pe execuția căptușelii de siguranță în zona portalului de ieșire.

Deși debutul lucrărilor a fost îngreunat de birocrație și de relieful extrem de dificil din Defileul Oltului, mobilizarea celor de la Mapa – Cengiz pe tronsoanele autorizate arată că, odată emis Acordul de Mediu complet, proiectul are toate șansele să intre într-o dinamică accelerată, vitală pentru legătura rapidă dintre Transilvania și sudul țării.

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