Tot mai mulți clujeni aleg aici cursuri de engleză în Cluj-Napoca pentru că vor să fie pregătiți – fie pentru un interviu, fie pentru job, fie pentru călătoriile tot mai dese. De fapt, cursurile sunt online, așa că poți participa și dacă locuiești în alt oraș din România.

Vorbești engleză sau doar o înțelegi?

Engleza e limba care te conectează. Te ajută să intri în companiile mari de IT, să lucrezi pe proiecte internaționale și să comunici fără emoții cu colegii sau partenerii din afară. La Oratorica nu faci teorie pe hârtie, ci exersezi conversații reale. Îți antrenezi vocabularul, înveți să răspunzi pe loc și capeți curaj să vorbești fluent.

De ce germană în Cluj-Napoca

Clujul nu înseamnă doar IT, ci și colaborări puternice cu firme germane din automotive, inginerie, logistică sau retail. Dacă engleza e „obligatorie”, germana e un avantaj care te scoate în față. Companii precum Bosch, Siemens, Continental sau Porsche Engineering au birouri aici și caută constant oameni care să poată comunica în germană.

De aceea, tot mai mulți aleg cursurile de germană Oratorica – pentru că le dau acces la joburi mai bine plătite și la proiecte unde nu intră oricine.

Cum arată un curs la Oratorica

La Oratorica lecțiile nu seamănă cu orele clasice de la școală. Totul se desfășoară 100% online, cu program flexibil, astfel încât să poți alege ore dimineața, la prânz sau seara. Grupele sunt mici, iar asta contează – ai spațiu să vorbești, să greșești și să primești feedback pe loc.

Profesorii sunt calificați, prietenoși și știu cum să te ajute să treci peste emoțiile de a vorbi într-o limbă străină. Metodologia este modernă, recunoscută internațional, și îți arată clar unde te afli și cum progresezi.

La început faci o testare gratuită, ca să vezi exact nivelul tău. Apoi, începi lecțiile interactive: exerciții de vorbire, dialoguri, jocuri de rol și situații inspirate din viața reală. Scopul e simplu – să poți folosi engleza sau germana imediat, la job, la interviuri sau în călătorii.

România e plină de oportunități. Tu ești pregătit?

În marile orașe din România, competiția e uriașă. Engleza e cheia de intrare, iar germana e avantajul care te diferențiază.Înscrierile la Oratorica sunt deschise deja, locurile sunt limitate, așa că grăbește-te. Vezi aici mai multe detalii. Într-un oraș unde concurența e mare și ritmul e rapid, avantajul tău e să vorbești limbi străine.

Foto: oratorica

