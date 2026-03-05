Atunci când cineva dorește să cumpere sau să vândă o proprietate imobiliară, unul dintre primele documente care trebuie verificat este extrasul de carte funciară. Acest document oferă informații oficiale despre situația juridică a imobilului și permite verificarea datelor înscrise în registrul cadastral.

Extrasul de carte funciară este emis pe baza informațiilor existente în sistemul de cadastru și publicitate imobiliară din România. Documentul conține detalii despre proprietar, descrierea imobilului, suprafața terenului sau a construcției, precum și eventualele ipoteci, interdicții sau alte sarcini înscrise asupra proprietății. Din acest motiv, extrasul de carte funciară este esențial în aproape orice tranzacție imobiliară.

Persoanele interesate de o proprietate pot solicita un extras carte funciară pentru a se asigura că imobilul nu are probleme juridice sau restricții care ar putea împiedica vânzarea. De asemenea, acest document este solicitat frecvent de notari în momentul autentificării contractelor de vânzare-cumpărare.

În trecut, obținerea unui extras de carte funciară presupunea deplasarea la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară și depunerea unei cereri la ghișeu. Procesul putea dura mai mult timp, iar solicitanții trebuiau să aștepte eliberarea documentului. În prezent, lucrurile s-au simplificat considerabil datorită serviciilor digitale.

Tot mai multe persoane preferă să solicite un extras carte funciară online, deoarece procedura este mai rapidă și poate fi realizată fără deplasări. Accesul la informațiile cadastrale este astfel mult mai simplu, iar verificarea unei proprietăți poate fi făcută într-un timp scurt.

Un extras de carte funciară este util nu doar pentru cumpărători, ci și pentru proprietarii care doresc să verifice dacă informațiile despre imobilul lor sunt corect înscrise în sistemul cadastral. În anumite situații, pot exista mențiuni sau sarcini care trebuie clarificate, iar consultarea documentului oficial este cea mai sigură metodă pentru a verifica aceste aspecte.

De asemenea, băncile solicită frecvent extras de carte funciară atunci când analizează dosarele pentru credite ipotecare. Prin intermediul acestui document, instituția financiară poate verifica dacă imobilul oferit drept garanție este liber de sarcini sau dacă există alte înscrieri care pot influența acordarea creditului.

În contextul dezvoltării pieței imobiliare din România, accesul rapid la informații corecte a devenit din ce în ce mai important. Verificarea situației juridice a unei proprietăți este o etapă esențială pentru evitarea problemelor ulterioare și pentru asigurarea unei tranzacții sigure.

Pentru cei care doresc să obțină un extras de carte funciară online, există platforme dedicate prin care cererea poate fi transmisă rapid, iar documentul poate fi primit în format electronic. Un exemplu este https://ancpi.online, unde solicitarea pentru extras carte funciară poate fi realizată simplu, prin completarea datelor necesare despre imobil.

Specialiștii din domeniul imobiliar recomandă verificarea documentelor cadastrale înainte de semnarea oricărui contract privind o proprietate. Un extras de carte funciară actualizat poate oferi informații importante despre istoricul juridic al imobilului și despre eventualele sarcini existente.

Pe măsură ce tot mai multe servicii devin disponibile online, accesul la documentele cadastrale devine mai rapid și mai eficient. Astfel, obținerea unui extras carte funciară nu mai reprezintă un proces complicat, ci o etapă simplă care poate fi realizată în doar câteva minute, direct din mediul online.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE